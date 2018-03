Es ist nicht lange her, da sind Electronic Arts die Loot Crates, die sie in Star Wars Battlefront 2 implementieren wollten, nur so um die Ohren geflogen. Ein Riesen-Shitstorm brach über sie herein, sodass Battlefront 2 schließlich gänzlich ohne die Loot Crates veröffentlicht wurde. Doch wer glaubt, dass damit diese neue Form der fortlaufenden Monetarisierung von Videospielen in die Schranken gewiesen wäre, der irrt leider. Die Loot Crates sind zurück in Battlefront 2. Und nicht nur das. Auch andere große Veröffentlichungen jüngeren bis jüngsten Datums haben vom Start weg Loot Crates in ihren Spielen implementiert. So langsam muss man sich als Gamer fragen, was dieser Mist eigentlich soll.

Was Loot Crates sind und warum sie Murks sind

Bei Loot Crates handelt es sich um ein Feature, das bisher eher in Free 2 Play Games zum Einsatz kam, sich nun jedoch seinen Weg in die Gefilde von voll bepreisten AAA Games geschlängelt hat. Loot Crates sind virtuelle Kisten, die man gegen in-game Währung erstehen kann. Allerdings verdient sich diese in-game Währung meist recht zäh. Wer es also schneller braucht, der bezahlt mit echtem Geld und kann somit sofort einen Haufen in-game Credits erhalten und eine Loot Box nach der anderen aufreißen. Die Loot Boxen enthalten dann verschiedene Assets. Und mittlerweile keineswegs nur kosmetische sondern welche, die das Gameplay entscheidend beeinflussen können (insbesondere in PvP Multiplayer Games).

Was an all dem bedenklich ist? Ganz einfach. Es ist im Kern derselbe Murks wie Day-One-DLC! Sprich: Spielinhalte, die schon von Tag eins an bereit stehen, werden separat verkauft. Nur dass dies jetzt auch noch randomisiert, in Manier eines Glücksspiels, geschieht. Ein reiner Griff in den Geldbeutel, für den Zugeständnisse im Gameplay gemacht werden, da die Loot Boxen bzw. Crates ja auch irgendwie halbwegs sinnig ins Spiel implementiert werden müssen. Und überdies ein lupenreines Pay2Win Element in jedem kompetitiven PvP Spiel!

Wenn ich Glücksspiele daddeln will, dann tue ich das ganz bewusst und gezielt. Kleiner Tipp am Rande: casinoerfahrungen.org.

Doch was hat dieser Mist in Videospielen verloren? Reicht es nicht, wenn man schon vom Start weg bis zu 60 Flocken oder gar mehr hinlegt? Loot Crates sind nichts anderes als ein weiterer Schritt, von Beginn an verfügbare Inhalte separat zu verscherbeln und so, ohne jeden nachvollziehbaren Grund, noch mehr Kohle aus den Taschen der Spieler zu ziehen. Und dass es jetzt noch in Manier eines Glücksspiels passiert, macht es nur umso spitzfindiger und potenziell weit ertragreicher für die Publisher.

Sind Loot Crates überhaupt Glücksspiel?

Aber hallo! Loot Crates sind definitiv Glücksspiel. Allein schon dadurch dass die Macher die Droprates in den jeweiligen Boxen festlegen und somit eine statistische Gewinnerwartung für sich erzeugen können. Die Tatsache, dass jede Box dem Spieler etwas gibt, entschärft diesen Umstand nicht im Geringsten! Wenn jemand eine Gimmick Slot Maschine raus bringen würde, die Auszahlungen bei jedem Spin garantieren würde (und wären diese noch so mager), wäre das immer noch problemlos mit einem Hausvorteil vereinbar … und somit ganz klar immer noch Glücksspiel. Loot Crates sind genau das! Und somit, ohne jede Frage, Glücksspiel. Denn die Macher müssen einfach nur kalkulieren, welches enthaltene Objekt wie begehrt ist und wie ambitioniert die Spieler danach fischen und Geld für Loot Boxen heraushauen. Je länger Loot Boxen existieren, desto mehr werden sie über das Verhalten der Spieler diesbezüglich in Erfahrung bringen. Was ihnen alle Werkzeuge gibt, die sie brauchen, um sich einen “Hausvorteil“ in ihrem Sinne einzuräumen.

Der Mythos der hohen Produktionskosten

Gerne führen Publisher die angebliche Notwendigkeit für fortlaufende Monetarisierung ins Feld, da die Spiele ja schließlich immer teurer in der Herstellung würden. Das ist jedoch so nicht ganz korrekt. Denn was bei AAA Games regelmäßig mehr Geld verschlingt, als die eigentliche Herstellung der Spiele an sich, ist das Budget für Marketing! Hype und substanzloses Bohei nehmen somit bei den größten AAA Spielen oft genug die meisten Mittel in Anspruch. Und das in einem Zeitalter, in dem man mit dem Internet so grenzübergreifend Werbung schalten kann wie noch nie! Ein Schelm, wer dabei Böses denkt???