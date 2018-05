Die meisten der Online Casinos haben einen ähnliches Konzept. Am leichtesten zu erklären ist es, wenn man sich das Online Casino als einen großen Raum vorstellt. Dieser große Raum beinhaltet viele kleinere Räume. In jedem Raum gibt es eine Spielart, die dort angeboten wird. Die Startseite eines Online Casinos kann man im Prinzip als Lobby betrachten. Auf der Startseite kann man dann weitere Kategorien finden und sich bequeme durch die sortierte Spielauswahl klicken.

In Bezug auf das eben genannte Beispiel hieß, dies, dass man einen Kategorie Raum betritt. Würde man in einem echten Casino einen Raum voller Spielautomaten suchen, so sucht man sich in einem Online Casino die dementsprechende Kategorie aus. Dies ist bei allen Spielarten so.

Bei Online Casinos ist die Auswahl der Casinos um einiges größer als in den realen Casinohäusern. Es gibt eine Menge Entwickler die regelmäßig ihre Qusalitäten unter Beweis stellen und darauf hoffen in den besten Casinos aufgenommen zu werden und mitmischen zu können.Da durch gibt es für die Spieler und Nutzer dieser Online Casinos immer wieder neue spiele zu erforschen. Diese Spiele stammen aus zahlreichen unterschiedlichen Kategorien. Diese werden iom Folgenden genauer unter die Lupe genommen.

Die einzelnen Kategorien:

Die Spielautomaten bringen in Online Casinos meistens den größten Anteil an Spielen mit ein. Die Anzahl der Automaten beinhalten mehrere hundert Spielautomaten Diese beinhalten klassische Spielautomaten und Video Slots

Die Spielautomaten werden als Spiele mit drei Walzen angeboten. Die Video Slots gibt es mit fünf oder sogar mehr Walzen. Die meisten Spiele kennt man schon, allerdings kann man deutlich höhere Einsätze spielen. Es gehen wenig Spieler auf folgenden Einsatz ein aber es wird teilweise sogar mit 50 oder tatsächlich sogar 100€ pro Drehung gespielt. Action und Spannung sind hier garantiert.

Spielautomaten mit Jackpots

Die beliebtesten Spielautomaten sind die mit den Jackpotfunktionen. Hier wird anderes als bei anderen Spielen am Spielautomaten von jeder Drehung ein bestimmter Anteil in die Jackpotkasse gezahlt. Das führt dazu das alle Spieler zusammen dadurch für eine beachtliche Summe sorgen. Der Gewinner ist dann der Glückliche, der diese Summe einkassieren kann.Im Normalfall wird es dann so gehandhabt, dass die Jackpotspiele unterschiedliche Jackpots aufweisen. Wenn man den Maximal-Jackpot gewinnen will, muss man den größt möglichen Einsatz in die Jackpotkasse spielen.Wenn der Spieler weniger pro Runde spielen möchte, bekommt dann dementsprechend einen etwas kleineren Jackpot.

In den Online Casinos werden mittlerweile auch sogenannte „pooled“- Jackpots angeboten. Diese Jacpots werden casinoübergreifend zum Anstieg gebracht,da die Spieler aus mehreren Online Casinos zum Jackpot beitragen. Somit entstehen Gewinne in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Roulette

Roulette spielt eine wichtige Rolle im Online Casino. Der Klassiker ist eigentlich in jedem Online Casino auf Grund seiner großen Fangemeinde zu finden. Das interessante an der ganzen Sache ist, dass hier ein Roulettespiel auch mal von einem echten Dealer geleitet werden kann. Wird ein Live-Dealer-Bereich angeboten, gibt es Roulette hier auf jeden Fall. Hier hat der Spieler die Möglichkeit, nicht nur die klassische, französische Version spielen, sondern hat auch noch die Wahl zwischen European und American. Es gibt mittlerweile viele weitere Alternativen,die hier einmal aufgelistet werden.

Roulette La Partage

Hier handelt es sich um eine Rouletteversion mit geringerem Hausvorteil. Wenn die Kugel auf der Null landet landet, wird der Spieler die Hälfte des Einsatzes zurück bekommen.

Mini- Roulette

ist eine verkleinerte Variante des französischen Roulettes. Hier wird meistens nur mit 13 Zahlen gespielt.