Wie sieht die Zukunft von FIFA ohne EA aus?

FIFA 23 - (C) EA SPORTS

Vom Verbündeten zum Feind ist es nur ein kleiner Schritt, und nach der Bekanntgabe eines neuen Namens für das weltweit berühmteste Fußballspiel haben die beiden Giganten beschlossen, sich mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Einerseits ist der US-Publisher überzeugt, dass der neue EA Sports FC auf eigenen Beinen stehen kann, gestützt auf den Ruhm seiner Schöpfer, die vielen offiziellen Lizenzen und vor allem dank der Geldmaschine Ultimate Team.

WERBUNG

Andererseits glaubt das höchste internationale Fußball-Gremium, dass die neue FIFA sich auch ohne Electronic Arts weiterentwickeln wird und weiterhin das beste virtuelle Fußballspiel auf dem Markt sein wird.

Wie das? Versuchen wir gemeinsam darüber nachzudenken, ausgehend von den offiziellen Erklärungen und der Analyse eines Marktes, des Marktes für Fußballsimulation, selbst in Online Casino wie NetBet Österreich, der noch nie so vielfältig war wie heute.

Die FIFA ohne EA Sports

Beim Start neuer FIFA-Spiele werden wir den EA Sports-Screen-Slogan nicht mehr sehen. Der Slogan, den wir seit 30 Jahren, von 1993 bis heute, mit FIFA verbinden, wird uns ab der Saison 2023–2024 eine andere Geschichte erzählen. Die des EA Sports FC. Doch während die wichtigsten Faktoren für die Zukunft der Simulation von Electronic Arts bekannt sind, ist die Situation für die Zukunft der FIFA-Spiele weit weniger linear.

Der Grund dafür liegt auf der Hand! Wenn die Zahlen in dem von der New York Times veröffentlichten Bericht stimmen, hat EA die Bedingungen des internationalen Fußballverbands nicht akzeptiert, der 300 Millionen Dollar pro Jahr für eine Marke verlangte. Zuvor wurden „nur“ 150 Millionen gezahlt.

Ebenfalls und wohl einer der wichtigsten Punkte war, dass EA keine Exklusivrechte mehr eingeräumt werden sollten. Es ist klar, dass der Verband bereits plante, seinen Namen mit anderen, noch unbekannten Marken zu verbinden, um das Angebot zu diversifizieren und noch höhere Einnahmen zu erzielen.

FIFA im Jahr 2024 und darüber hinaus

Die FIFA bereitet sich bereits auf die Zeit nach der EA vor und gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie in Kontakt mit Studios, Verlegern und Investoren steht, um eine neue Fußballsimulation für das Jahr 2024 zu entwickeln.

Und nicht nur das: Die FIFA-Lizenz wird an mehrere Parteien gleichzeitig vergeben, sodass mehrere Projekte entstehen können. Darunter sind auch Projekte, die als „Nicht-Simulationen“ bezeichnet werden und auf den Markt kommen sollen.

Die Pressemitteilung bestätigt ebenfalls die Verlängerung der Lizenz für FIFA 23 an Electronic Arts, während man bereits weiß, dass die Marke anschließend in EA Sports FC umbenannt wird. Es ist auch die Rede davon, dass FIFA selbst zum ersten Mal neue Fußball-Videospiele auf den Markt bringen wird.

Diese sollen in Zusammenarbeit mit anderen Studios und Publishern als EA entwickelt werden, um den Fußballfans im Vorfeld der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft in Australien & Neuseeland 2023 eine größere Auswahl zu bieten.

Was die langfristigen Projekte angeht, so erfahren wir aus der Pressemitteilung, dass die FIFA mit bedeutenden Verlagen, Medienunternehmen und Investoren an der Entwicklung eines großen neuen FIFA-Fußball Simulation Titels für 2024 zusammenarbeitet.

FIFA wird das einzige authentische und echte Spiel bleiben

Abschließend kann hier gesagt werden, dass das einzige authentische und echte Spiel, das den Namen FIFA tragen wird, das Beste sein wird, was es für Fußballspieler und Fans gibt. Der Name FIFA ist der einzige originale und globale Name und das wird er auch bleiben – im Stadion und auf dem Bildschirm.

Die Branche der interaktiven Spiele und des Esports befindet sich noch immer auf einem beispiellosen Weg des Wachstums und der Diversifizierung. Die FIFA-Strategie zielt darauf ab, alle zukünftigen Chancen zu nutzen und sich eine breite Palette von Produkten und Möglichkeiten zu sichern, die Spielern, Mitgliedsverbänden, Fans und Partnern angeboten werden können.

Aus der zuvor genannten Pressemitteilung lässt sich also ableiten, dass die nächste offiziell lizenzierte Fußball Simulation „FIFA 20xx“ heißen wird, wie wir es auch von Electronic Arts bisher gewohnt waren.