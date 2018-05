Jeder Interessent hat seine eigenen Vorstellungen von Sportwetten. Oft wird angenommen, dass die Tipps völlig unkontrolliert aus dem Bauch heraus erfolgen. Manche potentielle Kunden stellen sich vor, dass der erste Tipp sofort nach einem Blick auf die aktuelle Tabelle in der jeweiligen Sportart erfolgen kann. Ein reibungsloser Start ins Sportwetten-Geschäft kann allerdings nur dann erfolgreich geschehen, wenn sich die Spieler detaillierte Informationen über die Wettsportart, die Spieler, Trainer und die Mannschaft einholen.

Sportwetten in lokalen Wettbüros und Online-Wettanbieter

Interessenten an Sportwetten setzen einen Geldbetrag auf ein ganz bestimmtes sportliches Ereignis. Diese Sportwetten können in ortsansässigen Wettlokalen oder online aufgegeben werden. Die lokalen Wettbüros haben den Vorteil, dass die Spieler ihre Einsätze in bar bezahlen können und mögliche Gewinne auch in bar erhalten. Immer beliebter werden allerdings die Online-Wettanbieter, die eine bargeldlose Abwicklung des Zahlungsverkehrs gewährleisten. Bei den Online-Wettbüros stehen oftmals folgende Zahlungsmethoden zur Verfügung:

per Kreditkarte

Überweisung

PayPal

Neteller

Bitcoins

Das Wetten auf Sportarten

In der heutigen Zeit können die Spieler auf alle möglichen Sportarten wetten. Am beliebtesten sind aber immer noch die Fußballwetten. Bei diesen Wetten in der Sportart Fußball können auf verschiedene Spiele getippt werden, unter anderem auf:

Spiele in der Bundesliga

Freundschaftsspiele

Champions-League-Spiele

Länderspiele

Spiele in den unteren Klassen.

Die Spieler haben aber nicht nur die Möglichkeit, auf den Ausgang eines Spiels zu tippen, sondern auch auf andere interessante, sportliche Situationen. Beispielsweise kann darauf gewettet werden, in welcher Minute das erste Tor geschossen wird, welcher Spieler das Tor schießt oder welche Mannschaft die erste gelbe Karte erhält. Viele Spieler interessieren sich nicht für den Fußball-Sport. Selbstverständlich können diese Personen ihre Sportwetten auch in anderen Sportarten abschließen, unter anderem in:

Boxen

Pferderennen

Eishockey

Formel-1-Rennen

Hunderennen

Tennis

Baseball

Basketball

Football

Curling

Die Auswahl des Wettanbieters

Die Anzahl der Wettanbieter auf dem Markt ist riesig. Da fällt es Interessenten nicht leicht, einen seriösen, vertrauenswürdigen Buchmacher zu finden. Langjährige Wettunternehmen, die einen guten Ruf zu verlieren haben, sind meistens seriös und kompetent. Die Interessenten können sich aber auch über Erfahrungsberichte und Bewertungen anderer Spieler im Internet informieren. Auf Wettanbietererfahrungen.com haben potentielle Kunden die Möglichkeit, ausführliche Testberichte und Bewertungen langjähriger Spieler zu lesen. Es gibt aber noch andere Aspekte, die auf seriöse Wettunternehmen schließen lassen. Beispielsweise handelt es sich meistens um anerkannte, vertrauenswürdige Wettunternehmen, wenn sie über eine Wettlizenz verfügen. Die Einhaltung der außerordentlich strengen Regeln wird durch die Kontrollbehörden regelmäßig kontrolliert. Nur dann wird die Lizenz vergeben. Andere wichtige Anhaltspunkte für seriöse Wettbüros sind beispielsweise ein großes Spielangebot, vielfältige Ein- und Auszahlungsvarianten sowie ein kompetenter und freundlicher Kundenservice rund um die Uhr. Als Neukunde gewähren viele Buchmacher besondere Boni. Diese Boni sollten aber nicht der ausschlaggebende Grund für die Wahl eines Wettanbieters sein.

Wettkonto Eröffnung

Haben sich die Interessenten für einen Buchmacher entschieden, können sie dort ein Wettkonto eröffnen. Die Registrierung dauert nur ein paar Minuten. Natürlich ist es zur eigenen Sicherheit der Spieler erforderlich, alle wichtigen, persönlichen Daten in einem Registrierungsformular auszufüllen. Dazu gehören beispielsweise:

Name

Geburtsdatum

Anschrift

Mail-Adresse

Ist die Registrierung abgeschlossen, können die Neukunden sofort Geld auf das Konto laden und mit dem Wetten beginnen. Manche Einzahlungsvarianten nehmen etwas Zeit in Anspruch. Dazu gehört zum Beispiel die Überweisung. Bis das Geld dann letztendlich auf dem Wettkonto verbucht ist, kann es einige Tage dauern. Wettanbieter, die zum Beispiel PayPal oder Kreditkartenzahlungen anbieten, besitzen hierbei große Vorteile, denn die Einzahlungen werden meistens sofort gutgeschrieben.

Sportart und Wette auswählen

Nach der Einzahlung können die Neukunden sowohl die Sportart als auch die jeweilige Wette auswählen. Im Bereich der Fußballwetten gibt es sehr viele Wett-Optionen. Für Neukunden lohnt sich die Dreiwege-Wette. In vielen Wettbüros sind die Dreiwege-Wetten auch unter dem Namen 1-X-2 Wetten bekannt. Diese Wettmöglichkeit hat folgende Bedeutung:

die 1 steht dafür, dass die Heimatmannschaft gewinnt

das X steht für eine unentschiedene Begegnung

die 2 steht dafür, dass die Gastmannschaft gewinnt.

Es gibt drei beliebte Arten von Wettscheinen, die jeder Neukunde unbedingt kennen muss. Das sind:

die Einzelwette

die Kombiwette

die Systemwette.

Bei der Einzelwette gibt der Kunde einen einzelnen Wettschein ab. Diese Sportwette gilt dann für den Kunden ganz allein. Natürlich gehört der mögliche Gewinn dem Kunden auch ganz allein. Bei der Kombiwette sind mehrere Kombinationen und Tipps möglich. Die einzelnen Quoten werden dabei miteinander multipliziert. Gibt der Kunde beispielsweise eine Kombiwette mit zwei verschiedenen Quoten von 2 und 4 ab, liegt die Gesamtquote des Kombischeins bei einem Gewinn bei 8. Bei einer Systemwette werden dagegen die Einzel- und Kombiwetten kombiniert. Am Ende des Wettscheins können dabei die jeweiligen Wunschkombinationen des Spielers ausgewählt werden. Ist die Entscheidung für eine Sportart und eine Wette gefallen, kann die Wettabgabe erfolgen. Dafür muss die Höhe des Einsatzes in den Wettschein eingetragen und die Wettabgabe bestätigt werden. Der Wetteinsatz wird dann direkt vom Wettkonto abgebucht. Haben die Spieler gewonnen, wird das Geld direkt dem Kundenkonto gutgeschrieben. Allerdings müssen die Kunden dafür auf das Ende des sportlichen Ereignisses warten. Bei einem Gewinn wird der Einsatz mit der Wettquotenhöhe multipliziert. Eine hohe Quote garantiert also auch einen hohen Gewinn.

Die Gewinnauszahlung

Haben sich einige Wettgewinne auf dem Wettkonto des Kunden angesammelt, kann er eine Auszahlung beantragen. Meistens erfolgt die Auszahlung per Überweisung. Es gibt aber auch Buchmacher, die andere Auszahlungsmöglichkeiten anbieten, wie beispielsweise die Auszahlung auf die Kreditkarte. Neukunden sollten sich genau die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Buchmachers durchlesen. Dort steht exakt beschrieben, welche bestimmten Sicherheitsvorkehrungen für eine Gewinnauszahlung erforderlich sind. Meistens verlangt der Wettanbieter die Vorlage einer Kopie des Lichtbildausweises. Diese Vorgehensweise hat natürlich ihre Gründe. Sie dient zur Verifizierung des Wettkontos sowie zur Sicherheit der finanziellen Transaktion.