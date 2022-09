Wie können Casinos mit Boni ohne Einzahlung Geld verdienen?

WERBUNG

Der Bonus ohne Einzahlung, wer kennt ihn nicht? Zur Begrüßung einen Bonus erhalten zu können, ist für die Casinospieler eine tolle Sache. Sie können je nach Art des Bonus einen Spielautomaten oder mehrere Casinospiele ausprobieren, dabei echtes Geld einsetzen und Gewinne erzielen und das wohlgemerkt, ohne einen einzigen Euro riskieren zu müssen. Ein besseres Angebot als einen Casino Bonus ohne Einzahlung in Österreich kann es einfach nicht geben.

Sie kennen bestimmt auch die alte Weisheit, wenn sich etwas zu schön anhört, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Was ist bei diesem Bonusangebot für das Casino drin? Auf den ersten Blick erscheint eine einzahlungsfreie Prämie wie ein garantiertes Verlustgeschäft und wer vergibt bitteschön einen Bonus, der ihn im Extremfall in den Ruin treibt? Oder ist es gar möglich, dass die Casinos bei dem No Deposit Bonus sogar Gewinn machen? Wir haben Antworten auf diese und alle anderen wichtigen Fragen zum Thema Bonus ohne Einzahlung.

Der Bonus ohne Einzahlung erklärt

Um der Frage nach einem möglichen Gewinn für die Casinos nachgehen zu können, müssen wir ganz von vorne beginnen. Halten wir uns an die Fakten der Prämien, wie sie in den meisten Fällen angeboten werden. Der Bonus besteht entweder aus:

Einer bestimmten Anzahl an Freispielen für einen Spielautomaten

Einem Startguthaben in Form von Bonusguthaben

Die einzige Voraussetzung für den Bonus ist, dass man sich als neuer Spieler im Casino registriert, sprich sich ein Nutzerkonto einrichtet. In Einzelfällen muss der Bonus zudem mit einem Code oder per Nachricht an den Kundendienst aktiviert werden.

Was die Umsatzbedingungen mit dem Casinogewinn zu tun haben

Wie bei so gut wie jedem anderen Casino Angebot gehört auch beim Bonus ohne Einzahlung eine Umsatzbedingung zu den Bonusbedingungen. Da diese Prämie kostenlos ist und sie selbst sowie die Gewinne unter die Umsatzbedingungen fallen, hat es auf den ersten Blick den Anschein, als wäre es für das Casino unmöglich, hierbei per Definition einen Gewinn zu machen.

Interessant wird es allerdings, wenn ein Spieler nahe am Erfüllen der Umsatzbedingung dran ist, jedoch kein Bonusguthaben mehr hat. Dann könnte er versuchen, sein Geld einzuzahlen und die Umsatzbedingung mit diesem zu erfüllen. Genau jetzt kann das Casino mit dem Bonusangebot evtl. doch noch einen Gewinn machen.

Darum lohnt sich das Angebot für die Casinos

Einen No Deposit Bonus anzubieten, kann sich also tatsächlich für die Spielbanken lohnen. Die Möglichkeit, einen entschlossenen Spieler aufgrund der Bonusbedingungen zu einer Einzahlung zu bewegen, ist allerdings beileibe nicht der einzige Grund, solch einen Bonus zu vergeben.

Mit dem Bonusangebot erhält man Aufmerksamkeit. Folglich steigt auch die Anzahl der Anmeldungen. Wenn eine Spielbank durch sein Unterhaltungsangebot insgesamt überzeugen kann, dann wird logischerweise die Anzahl der Ersteinzahlungen steigen und schon darf sich das Casino über eine größer gewordene Spielergemeinde freuen.

Wie die Casinos größeren Verlusten vorbeugen

Der Albtraum einer Spielbank wäre natürlich, wenn mehrere Spieler mit einem gratis erhaltenen Bonus Höchstgewinne landen würden. Dann könnte sogar die Existenz einer Spielbank insgesamt auf dem Spiel stehen. Beim Lotto betrug der höchste jemals in Deutschland gelandete Gewinn etwa 90 Millionen Euro! Damit eine Online Spielbank nicht in eine derartige Schieflage gelangen kann, hat sie mehrere Maßnahmen ergriffen. Die drei wesentlichsten lauten:

1. Ein maximal auszahlbarer Betrag

Die einfachste Maßnahme, um den eigenen Bankrott durch einen angebotenen Bonus zu vermeiden, ist, den auszahlbaren Gewinnbetrag zu begrenzen. Einen solchen Hinweis findet man daher auch in den Bonusbedingungen. Je nach Anbieter liegt dieser im mittleren oder hohen zweistelligen bzw. im niedrigen dreistelligen Bereich.

In der Praxis bedeutet dies, dass es im Grunde keine Rolle spielt, wie viel Sie mit dem gratis Bonus gewinnen. Sie können sich, nachdem die Umsatzbedingung erfüllt wurde, nur einen bestimmten Betrag auszahlen lassen. Alles, was über diesen Betrag hinausgeht, verfällt.

2. Ein No Deposit Bonus besteht aus einem geringen Bonusbetrag

Große Gewinne sind häufig nur mit hohen Einsätzen möglich. Deshalb ist Maßnahme zwei ebenfalls einfach und effektiv. Wenn man nämlich nur einen geringen Betrag zum Spielen zur Verfügung hat, dann sind die Gewinne vermutlich ebenfalls eher gering.

Erhält man etwa Bonusgeld in Form von Startguthaben als einzahlungsfreien Bonus, dann liegt der erhaltene Betrag für gewöhnlich höchstens im unteren zweistelligen Bereich. Bei den Freispielen sieht es ähnlich aus, hier wird jede Drehung auf ein paar Cent begrenzt.

3. Ein Zeitlimit für den Bonus

Zeitlimits kommen hier häufig sogar in zweifacher Hinsicht ins Spiel. Einmal beim Bonus selbst und einmal bezogen auf die Umsatzbedingung. Schafft man es nicht, die Umsatzbedingung im vorgegebenen Zeitraum zu erfüllen, dann verfallen die Gewinne automatisch.

Fazit – Der lange Atem lohnt sich für die Casinos

Für die Spielbanken ist bei dieser Bonusart zweifellos Geduld gefragt. Gewinne können Sie nämlich nur mittelfristig machen, denn theoretisch hat der Spieler alles selbst in der Hand. Nutzt er das Angebot, gewinnt, spielt diese Gewinne frei und lässt sie sich auszahlen, dann macht das Casino tatsächlich einen Verlust.