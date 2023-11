Wie kann man nicht nach Glücksspiel süchtig werden?

Unter Glücksspiel versteht man das Wetten oder den Einsatz von Geld auf ein Ereignis mit ungewissem Ausgang mit dem Ziel, mehr Geld zu gewinnen. Die Teilnahme an jeder Aktivität, bei der eine Person Geld einsetzt, in der Hoffnung, mehr zu gewinnen, gilt als Glücksspiel. Dabei geht es nicht nur um Wetten auf Sportmannschaften, sondern auch um Pferderennen, Casinos, Kartenspiele, Billard, Lotterien. Einige nutzen sogar gerne die Casinos mit den besten Zahlungsmethoden, zu denen casinos mit sofortauszahlung gehören, oder anderes

Auch wenn es lustig und aufregend erscheint, schadet Glücksspiel mehr als es nützt. Der Hauptgrund, mit dem Glücksspiel aufzuhören, ist, dass es zu pathologischem Glücksspiel und Spielsucht führt. Die Folgen der Spielsucht sind vielfältig:

finanzielle Schwierigkeiten

Beziehungsprobleme

rechtliche Probleme

Probleme am Arbeitsplatz

ein erhöhtes Risiko für Selbstmordgedanken

Glücksspielsucht ist ein ernstes Problem, aber es ist möglich, sie mit einem gut strukturierten Behandlungsprogramm zu beenden. Einige der besten Möglichkeiten, die Spielsucht zu beenden, sind im Folgenden aufgeführt.

Langeweile vermeiden

Die wichtigste Strategie zur Beendigung der Spielsucht besteht darin, Pläne zu machen, um Langeweile zu vermeiden. Derzeitige und ehemalige Spieler langweilen sich leicht, weshalb ihnen die Höhen und Tiefen des Glücksspiels entgegenkommen.

Wie kann man Momente der Langeweile verhindern? Planung ist der Schlüssel. Nutzen Sie die Wochenenden als Gelegenheit, um Pläne für die kommende Woche zu machen. Ein gut strukturierter Plan sollte aus einer gründlichen Liste von Dingen bestehen, die jeden Tag zu erledigen sind. Zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit aufstehen, sich für die Arbeit fertig machen, ins Fitnessstudio gehen, sich mit Freunden treffen, Besorgungen erledigen oder etwas anderes tun. Das Wichtigste dabei ist, ein mentales Bild aufzubauen, das zeigt, dass es jeden Tag etwas zu tun gibt. Andernfalls würde der Abschluss der Arbeit die Illusion erwecken, dass man viel freie Zeit hat, was zu Glücksspiel führen könnte.

Verwenden Sie einen Planer, um Pläne für jeden Tag zu machen. Wer keine Lust auf einen echten Planer hat, kann einen digitalen Planer verwenden. Durch das Aufschreiben des Plans wird er offiziell, und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich daran hält, steigt.

Dieser besondere Tipp eignet sich sowohl für Menschen, die sich von der Spielsucht erholen wollen, als auch für Personen, die sich bereits erholt haben, aber das Risiko eines Rückfalls verringern wollen.

Nehmen Sie jeden Tag, wie er kommt

Die goldene Regel der Suchtentwöhnung lautet, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Das bedeutet, jeden Tag aufzuwachen und sich erneut dem Prozess der Suchtentwöhnung zu widmen. Trotz stressiger Umstände und unabhängig davon, was am Vortag passiert ist, sollte man sich bewusst dafür entscheiden, weiterzumachen. Dies ist der beste Weg, um mit dem Glücksspiel aufzuhören.

Dazu ist es hilfreich, Achtsamkeit zu praktizieren. Achtsamkeit bedeutet, dass man seine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart richtet. Nutzen Sie die Achtsamkeit, um sich auf jeden Tag zu konzentrieren, ohne sich von den schlechten Momenten des Vortages unterkriegen zu lassen. Gleichzeitig sollten Sie versuchen, sich nicht auf den nächsten Tag zu konzentrieren.

Andere Dinge, die dabei helfen, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt, sind das Führen eines Tagebuchs und das Setzen erreichbarer Tagesziele.

Einen Tag nach dem anderen zu nehmen, hilft, den Stress zu verringern, den Menschen mit Spielsucht erleben. Ein häufiges Problem vieler Spielsüchtiger besteht darin, dass sie mit dem Gedanken überfordert sind, alles, was mit Glücksspielen zu tun hat, für den Rest ihres Lebens zu vermeiden, was sie für unmöglich halten. Manchmal wird dieser Stress so stark, dass er zu einem Verlangen nach Glücksspiel führt, woraufhin eine Person wieder mit dem Spielen beginnt.

Etwas völlig Neues ausprobieren

Eine der effektivsten Strategien, um mit der Spielsucht aufzuhören, ist, etwas völlig Neues auszuprobieren. Diese Strategie ist besonders nützlich für Personen, die mit dem Glücksspiel begonnen haben, weil sie den Nervenkitzel suchten.

Zu den Möglichkeiten, etwas Neues auszuprobieren, gehören die Anmeldung zu einem Kurs, der Besuch eines neuen Restaurants, Reisen an neue Orte, das Anlegen eines Gartens und andere Aktivitäten, die Sie noch nie ausprobiert haben.

Wie kann das helfen? Es funktioniert, weil es den Nervenkitzel, den sie so dringend brauchen, fördert. Es wurden Forschungsergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass die Suche nach Nervenkitzel mit hohen Spielverlusten, Substanzkonsumstörungen und anderen schädlichen Verhaltensweisen verbunden ist.

Alles am Glücksspiel ist ungewiss, was es für manche Menschen noch aufregender macht. Da viele Menschen Glücksspiele spielen, um diesen Rausch zu spüren, könnte die Aufregung, die es bietet, der Grund für einen Rückfall sein. Etwas Neues zu tun, gibt Ihnen diese Aufregung und reduziert dadurch das Bedürfnis zu spielen.

Nehmen Sie ein altes Hobby wieder auf

Männer und Frauen mit Spielsucht verlieren das Interesse an Aktivitäten, die ihnen früher Spaß gemacht haben. Tatsächlich ist der Verlust des Interesses an Hobbys und anderen Aktivitäten eines der Hauptsymptome der Spielsucht. Während der Arbeit an der Genesung kann die Wiederaufnahme eines alten Hobbys unglaublich hilfreich sein.

Die Wiederaufnahme eines alten Hobbys kann eine große Wirkung haben. Denken Sie an Aktivitäten und Hobbys, die Ihnen vor der Spielsucht Freude bereitet haben. Welche sind das? Schreiben Sie ein paar davon auf und nehmen Sie sich fest vor, dieses Hobby wieder aufzunehmen.

Die Rückkehr zu einem alten Hobby funktioniert, weil es einer spielsüchtigen Person ermöglicht, ungesunde Gewohnheiten durch gesundes oder positives Verhalten zu ersetzen. Das Hobby dient auch als Ablenkung, die hilft, die Intensität der Spielsucht zu verringern.

Darüber hinaus hilft die Wiederaufnahme eines alten Hobbys den Menschen, mit dem Glücksspiel aufzuhören, weil dadurch auch die Ausschüttung von Endorphinen verringert wird. Hobbys und andere Freizeitaktivitäten verbessern die körperliche und psychische Gesundheit.

Die Beschäftigung mit Hobbys setzt Serotonin, Dopamin und andere Neurotransmitter frei, die die Stimmung verbessern. Aus diesem Grund führt die Wiederaufnahme eines alten Hobbys zu einem Dopamin- und Serotoninschub ohne Glücksspiel. Dadurch wird es für eine Person einfacher, ihr Leben ohne Glücksspiel oder andere riskante Aktivitäten zu leben.

Seien Sie in den Tagen vor einem möglichen Glücksspiel besonders vorsichtig

Manche Ereignisse können für eine Person mit einer Glücksspielstörung eine Herausforderung darstellen. Deshalb ist es wichtig, an diesem Tag und in den Tagen davor besonders vorsichtig zu sein.

Die oben genannten Ereignisse hängen von der Art des Glücksspiels ab. Ein Sportspieler muss zum Beispiel vorsichtig sein und den Kontakt mit sportbezogenen Inhalten während Turnieren und wichtigen Spielen reduzieren.

Wenn sie vor allem in den sozialen Medien mit Sportinhalten in Berührung kommen, kann es sinnvoll sein, diese Apps nicht mehr zu nutzen, bis das Turnier oder das Spiel vorbei ist. Versuchen Sie, die App zu deinstallieren und sie danach wieder zu installieren.