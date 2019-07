Alle Zeichen für die Zukunft deuten auf künstliche Intelligenz (KI) und die Wege, die uns eröffnet werden, wenn wir die Technologie richtig einsetzen. Fast jeder Aspekt des Gaming könnte einen Weg finden, von dem Schritt in die KI zu profitieren, und die Entwickler evaluieren bereits, wie sie derzeit arbeiten und wie die KI dies verbessern könnte. Casino-Gaming ist ein Sektor der Gaming-Branche, der durch die Nutzung der neuesten technologischen Entwicklungen immer auf dem neuesten Stand ist. Es hat diese historisch genutzt, um eine eindringlichere Erfahrung für die Spieler zu schaffen, während es die traditionellen Aspekte beibehält, die die Menschen schätzen. Wie könnte die KI also das Casino- Erlebnis verbessern und was bedeutet das für die Zukunft der Casinowelt?

Zeitleiste der künstlichen Intelligenz

1943: Der Turing-Test

Der Mathematiker Alan Turing und der Neurologe Grey Walter gründeten den Ratio Club, der sich mit dem wachsenden Gebiet der Robotik beschäftigte, um künstliche Intelligenz zu schaffen. Der Turing-Test wurde entwickelt, der besagt, dass ein Roboter intelligent ist, wenn er jemanden davon überzeugen kann, dass er ein Mensch ist.

1956: Top-Down Ansatz

Der Top-Down-Ansatz zur Robotik wurde entwickelt, der besagt, dass Roboter geschaffen werden, um das gleiche Gehirnmuster des Menschen nachzuahmen, wobei der Schwerpunkt auf der Vorprogrammierung von Verhaltensgesetzen liegt.

1950: Die drei Gesetze der Robotik

Isaac Asimov entwickelte die Drei Gesetze der Robotik, die besagen, dass ein Roboter einen Menschen nicht verletzen oder ihm Schaden zufügen sollte, sollte Befehle von Menschen befolgen, es sei denn, solche Befehle verstoßen gegen das erste Gesetz und schützen seine eigene Existenz, sofern dies nicht im Widerspruch zu den ersten beiden Gesetzen steht.

1968 – 2001: A SPACE ODYSSEY

2001: Eine Space Odyssey wurde veröffentlicht, die zeigt, was die KI in Zukunft tun könnte.

1969: Shakey des Roboters

Shakey der Roboter wurde geschaffen, der Informationen aus der Umgebung benutzte, um seine Handlungen zu steuern – wurde aber kritisiert, weil er zu langsam war, was zeigt, dass die KI noch einen langen Weg vor sich hatte.

1973: Amateurniveu des Schachspiels

KI war fast tot, KI war nach einem Bericht, der behauptete, dass Roboter nur ein erfahrenes Amateurniveau an Schachfähigkeiten erreichen könnten, ein Prüfstein für die Messung der KI.

1981: Experten für kleinere Aufgaben

Die KI erhielt mehr Geld und Aufmerksamkeit, als sich die Entwickler darauf konzentrierten, Experten für kleinere Aufgaben zu werden, im Gegensatz zu den großen KI-Maschinen der Science-Fiction. Der erste davon war ein einfaches System zur Zuteilung neuer Aufträge, das einem Unternehmen angeblich 40 Millionen Dollar pro Jahr einsparte.

1990: Rodney Brooks

Der KI-Wissenschaftler Rodney Brooks forderte die Entwicklung des Bottom-up-Ansatzes zur Verwendung neuronaler Netze mit gespeicherten Daten.

1997: Kasparov geschlagen

Deep Blue schlug Garry Kasparov beim Schach.

2002: Roomba

Der Roomba Staubsauger wurde entwickelt, ein autonomer Roboterstaubsauger mit intelligenter Programmierung und einem begrenzten Staubsaugersystem.

2005: Bombenentschärfung

Bombenentsorgungsroboter wurden erfolgreich im Irak und in Afghanistan eingesetzt.

2008: Siri

Siri wurde auf iPhones mit KIFunktionalität gestartet.

2015: Self Driving Cars

Selbstfahrende Autos haben gezeigt, wie weit die KI gekommen ist und welche Möglichkeiten sie für die Zukunft bietet.

Wie weit ist die KI entwickelt?

Wenn es um KI geht, haben die meisten Menschen noch immer nur eine vage Vorstellung davon, was das für sie bedeutet und wo wir derzeit stehen. Videospiel Detroit: „Become Human“ hat kürzlich das Bewusstsein erforscht, das in KI Einheiten möglich wäre, aber andere Experten sagen, dass wir weit von der KI entfernt sind. Das menschliche Gehirn ist darauf ausgelegt, zu reagieren und vorherzusagen, während ein mechanisches Gehirn darauf ausgelegt ist, sich zu merken und seine nächsten Schritte auf der Grundlage von Vorkenntnissen durchzuführen. Diese KI in ihrer einfacheren Form, wie der Schach-Supercomputer Deep Blue, besiegte Schachgroßmeister Kasparov bereits 1997. Diese Art von KI war programmiert, um auf Bewegungen im Schach zu reagieren, und hatte einen Katalog strategischer Entscheidungen zu treffen, basierend auf dem, was sie sich eingeprägt hatte. Mit dem Fortschritt der Spieltechnologie wird sich die Geschwindigkeit, mit der diese Entscheidungen getroffen werden, wahrscheinlich verbessern. Wie würde also diese Form der KI in einer Casino-Umgebung funktionieren?

KI im Bereich Online Gaming

Wenn es um Online-Gaming geht, das einen größeren Spielraum für das was Technologie bieten kann hat, wird die KI auch das Erlebnis verbessern. Für den Anfang absorbiert Mobile Gaming eine Menge Entwicklung und Geld. Die Branche wächst und die Spieler werden vom Gameplay und der Funktionalität angezogen werden.

Angesichts des Vorstoßes für Online-Gaming, scheint die KI dazu beizutragen, dem Multiplayer-Aspekt ein zusätzliches Element zu verleihen, indem sie die NSCs (nicht spielbare Charaktere) verbessert. Angesichts der Tatsache, dass der Hauptgrund für die Entwicklung von Online-MMOs darin bestand, dass die Spieler gegen attraktive Gegner antreten mussten, schien es überflüssig, andere Elemente der Spiele zu haben. Intensives Lernen hat dies umso mehr begünstigt, als NSCs gegeneinander antreten können, bis sie einem qualifizierten menschlichen Spieler ähneln, welches das Niveau der Raffinesse des Spiels erhöht und echtes Online-Gaming darstellt.

KI in Online-Casino Gaming

Wenn es um Online-Casinos geht, sind die Dealer einige der wichtigsten Aspekte des Spiels und können die Erfahrung eines Spielers mit dem Online-Casino erheblich verändern. Das Aufkommen des Live-Casinos hat die

Sichtweise der Spieler auf die Betreiber und die Befugnisse, die den Betreibern eingeräumt werden, erheblich verbessert. Vor allem Poker profitiert davon, da die Spieler gezwungen sein werden, ihre Gesichtsreaktionen zu regulieren, auch wenn der Dealer sie nicht sehen kann. Dies hilft ihnen, für die zwischenmenschlichen Aspekte des Spiels zu üben. Aber wenn sich die KI verbessert, könnten wir einen vollwertigen KIDealer und sogar Gegner haben, um dem Spiel einen weiteren Grad an immersiven Schwierigkeiten zu verleihen? Die Technologie existiert bereits, wie der Schachcomputer beweist, welcher eine begrenzte Anzahl von Zügen hat. Zusätzlich zum Gamifikationselement könnte es Gegner mit bestimmten Schwierigkeiten geben, die besiegt werden müssen, um ein zusätzliches Level an Gameplay hinzuzufügen.

Wie kann KI das Online-Casino-Erlebnis verbessen?

Da sich die KI-Software entwickelt, um sich nicht nur auf ihre gespeicherten Daten zu verlassen, sondern auch reflexiver mit ihren Antworten zu sein, nimmt der Umfang für das, was KI-Elemente in das Online-Casino bringen können, zu. Die Herausforderung, diese KIBots zu schlagen, könnte auch dazu beitragen, die Interaktion mit der Branche durch jüngere Menschen zu erhöhen. Diejenigen, die mit Gaming als Faktor in ihrem Leben aufgewachsen sind, sind ständig auf der Suche nach etwas, das ihre Wahrnehmung Frage stellt. Diejenigen anzusprechen, die mehr Veränderung wollen und neue Technologien ausprobieren möchten, könnte das Online-Casino für ein neues Publikum öffnen. KI scheint das Schlagwort zu sein, wenn es um Entwicklungstechnologien geht, und vieles, was versprochen wurde, hat seinen Einsatz nicht gehalten. Die Spielbranche ist jedoch in der Lage, die Prinzipien effektiv zu nutzen, wenn sie die richtigen Aspekte der KI berücksichtigt und dort anwendet, wo sie am effektivsten sind. Die KI schluck definitiv viel Geld, somit müssen wir ihre Wirkung in der gesamten Gaming-Branche weiterhin im Auge behalten.