Immer mehr Menschen versuchen ihr Glück bei Glücksspielen. Dabei gibt es verschiedene Varianten, wie dieses erfolgen kann. Zu den bekanntesten zählen wohl die Glücksspiele mit Spielscheinen wie etwa Lotto und Co. Allein in dieser Sparte gibt es wiederum viele weitere Varianten beziehungsweise Ausführungen. Ebenso beliebt sind aber auch die virtuellen Online Casinos, wobei die Tendenz hier steigend ist. Der Vorteil bei einer Online Spielhalle liegt dabei klar auf der Hand. Hier kann man an einem einzigen Ort die unterschiedlichsten Games spielen und muss dafür die eigenen Räume nicht einmal verlassen. Die Casinospiele sind außerdem nicht nur auf das Ankreuzen von Zahlen oder ähnlich einfache Tätigkeiten beschränkt.

Teilweise gibt es vollwertige Arcade Games, an denen die Zocker nicht nur Geld gewinnen können, sondern auch noch ordentlich Spielspaß bekommen. Verschiedene Genres stehen den Spielern dabei zur Auswahl. Zum einen gibt es die klassischen Casinogames, zu denen natürlich das legendäre Roulette oder auch das immer gern gespielte BlackJack gehören. Daneben gibt es dann noch die gefragten Spielautomaten, auch Slots genannt. Gerade diese werden von den Casino Kunden bevorzugt gespielt, bei denen es die verschiedensten Gewinnsummen gibt. Nicht wenige dieser Games haben dabei einen reizvollen Jackpot in Millionenhöhe.

Das wiederum macht eben diese Games so begehrt. Hinzu kommt noch, dass die Gewinnchancen hier besonders hoch sind. Betrachtet man beispielsweise die sehr guten Auszahlungsraten, die nicht selten bei über 95% liegen, wird schnell klar, warum diese Art von Glücksspielen so beliebt ist. Doch um in einem Online Casino überhaupt die Möglichkeit zu haben, Gewinne zu erzielen, muss natürlich immer auch echtes Geld gesetzt werden. Zum größten Teil muss der Einsatz von den Kunden selbst kommen, obwohl das nicht immer der Fall sein muss.

Varianten, um in einem Casino zu spielen

Es ist eine alte Regel: um Geld zu gewinnen, muss auch Geld investiert werden. Das gilt natürlich auch bei einer Online Spielbank. Damit hier um echte Gewinne gespielt werden kann, muss natürlich auch eine Kontoaufladung per Einzahlung erfolgen. Die Mindestbeträge sind aber in der Regel nicht besonders hoch, weshalb man bereits mit einer Investition von 20 Euro auf das Spielerkonto das Gaming Angebot im Casino schon nutzen kann. Doch es geht auch einfacher. Denn wer nun glaubt, dass man in einer Internet Spielothek nichts geschenkt bekommt, irrt sich gewaltig.

Zahlreiche Bonusaktionen werden von den Glücksspielunternehmen angeboten. Neben Freispielen an einigen ausgewählten Automatenspielen gibt es auch immer wieder ansehnliche Geldbeträge, die das Casino bei einer Einzahlung zusätzlich oben drauf legt. Auch hier variiert die Höhe der Summe. Meist aber wird eines Spielers Einzahlung bis zu einer gewissen Höhe verdoppelt.

Dann gibt es noch das gratis Guthaben, das den Spielern gewährt wird, ohne dass diese eine eigene Einzahlung tätigen müssen. Meist richtet sich dieses Angebot in erster Linie an die Neukunden des Unternehmens. Aber auch in diversen Treueprogrammen der Casinos bekommen die bereits registrierten Kunden hin und wieder kostenloses Spielguthaben geschenkt. In erster Linie dient dieses Angebot den Spielotheken mit Startgeld im Internet als Belohnung und ein Stück weit auch für die Kundenbindung. Denn hier gilt ebenfalls: kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Aber wie bekommt man in einem Online Casino das begehrte Startgeld?

So kommt man an das Startguthaben

Damit man als Spieler an das geschenkte Startguthaben kommt, muss man im Grunde nicht viel tun, wobei man natürlich unterscheiden muss, ob es sich nun um das gratis Guthaben oder einfach nur um Extra Cash handelt. Beim Extra Cash beispielsweise muss man sich zunächst einmal als Neukunde im Internetcasino registrieren. Das dauert nicht länger als ein paar Minuten und ist daher schnell erledigt. Als nächstes zahlt man einen gewissen Betrag auf das erstellte Spielerkonto ein und bekommt wiederum den entsprechenden Bonusbetrag gutgeschrieben. Natürlich sollte man sich bereits vor der Registrierung darüber informieren, was die aktuelle Aktion des jeweiligen Casinos ist. Nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Angebote beziehungsweise Bonusaktionen.

Beim Gratisguthaben müssen die Spieler nicht einmal eine Kontoaufladung vornehmen. Bietet ein Online Casino aktuell eine solche Aktion an, muss man sich ebenfalls lediglich als Neukunde registrieren. Dabei gibt es zwei Varianten, wie man als Neukunde an das Gratisguthaben kommen kann. Bei der ersten Variante bekommt der Spieler nach der Registrierung das Startgeld automatisch auf seinen Spieleraccount gutgeschrieben. Bei der zweiten Variante muss ein vorgegebener Bonuscode mit angegeben werden. Vergisst man dies, wird auch das Startgeld nicht gutgeschrieben.

Doch das ist noch lange Kein Grund zu verzweifeln. Meist kann man das Startgeld über den freundlichen Kundensupport dann doch noch rückwirkend gutgeschrieben bekommen. Wie man sieht, ist es gar nicht so schwer, an das gratis Startgeld einer Online Spielothek zu kommen.

Bedingungen für das Startguthaben zusammengefasst:

Registrierung im Casino

Eventuellen Code angeben

Bei Bedarf Einzahlung vornehmen

Losspielen

Allgemeines zum Startguthaben

In der Welt der Online Casinos ist es mittlerweile quasi Standard, dass sie ihren Kunden ein Extra Guthaben beziehungsweise Startkapital zur Verfügung stellen. Das ist auch durchaus sinnvoll. Durch solche Angebote kann ein Casino den Kunden sein Angebot um einiges einfacher nahebringen. Da der Kunde nämlich nicht sein eigenes Geld investieren muss, um die verschiedenen Games testen zu können, ist dieser auch eher bereit, dort zu spielen. Deshalb gereicht das nicht nur zum Vorteil der Internet Spielothek.

Der Kunde kann somit das gesamte Angebot ganz risikolos in Ruhe in genaueren Augenschein nehmen. Sollte das Casino dann doch nicht zusagen, kann sich der Kunde jederzeit wieder von der Casinoseite abmelden und hat dabei nichts verloren. Im Idealfall fällt sogar noch ein kleiner Gewinn ab. So kann gesagt werden, dass beide Parteien vom Startguthaben profitieren.