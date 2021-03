Wer ist besser beim Pokern? Männer oder Frauen?

Bildquelle: Pixabay.com

Noch immer finden sich in der Gaming-Branche einige Vorurteile gegenüber den Spielenden. Dazu gehören, dass der Durchschnittsspieler männlich, übergewichtig, potentiell gewaltbereit und antisozial ist. Ein Bild, das sich manchmal als nerdig-liebevoll oder super-cool in Filmen und Serien wiederfindet, manchmal aber auch Schlagzeilen macht, wenn es wieder zu einem Amoklauf gekommen ist. Viele, vor allem männliche Spieler wehren sich mittlerweile hartnäckig gegen diese Vorurteile und einige Studien konnten das auch schon untermauern.

Doch wie sieht es bei sexistischen Vorwürfen und Vorurteilen aus wie zum Beispiel, dass Männer die besseren Pokerspieler sind? Diese halten sich ebenso hartnäckig in der Branche und werden nur selten von Spielern in Frage gestellt. Wir haben uns das Vorurteil einmal genauer angeschaut.

Wie war es noch vor 100 Jahren?

Erinnern Sie sich noch an den ersten James Bond mit Daniel Craig? Der Held der 007-Reihe hat in dem Film in dem berühmten Casino Royal gespielt. Doch hat er dabei nicht allein an einem Automaten gesessen. Er hat mit (zu Beginn) neun weiteren Teilnehmern die coole Königin unter den Glücksspielen gespielt: Poker.

Doch nur zwei der Teilnehmer am Tisch waren dabei Frauen. Der Rest der Damen im Raum war der hübsche Anhang der spielenden Männer. Solche Filme, die das Pokern in seinem Nervenkitzel glorifizieren, sind Spiegelbild und Verstärker für die Situation von Frauen beim Poker.

Denn die Zahlen zeigen, Poker ist noch immer eine Männerdomäne. Auch wenn es langsam mit den Zahlen bergauf geht und die 4% Frauenanteil bei der World Series of Poker 2019 sicher bald auf 5% Anteil steigen werden, gehört der Pokersport zu den Sportarten mit der niedrigsten Frauenquote. Das hat historische Ursachen. Denn lange Zeit war es für Frauen schlichtweg verboten, Pokerräume zu betreten. Das Glücksspiel war insgesamt den Männern vorbehalten. Da es außerdem für lange Zeit in vielen Ländern illegal blieb und noch heute nicht überall geduldet wird, kam das Spiel nie richtig aus der Zwischenwelt heraus.

Zudem wurde es Männern schon durch die Erziehung erleichtert, an Spielen teilzunehmen, während Frauen auf die hübsche, stets applaudierende Begleitung trainiert wurden. Selbst daran teilzunehmen, schickte sich nicht. Wann sollten Frauen daher den Sport erlernen und zu Pokermeisterinnen werden?

Das Phänomen Online Poker

Die meisten Frauen haben durch die historische Entwicklung des Spiels und zuletzt die Orte, in denen früher Poker gespielt wurde, von sich heraus schon Abstand vom Spiel genommen. Denn Pokerspiele fanden schließlich nicht am Tag und im Freien unter Aufsicht der Öffentlichkeit und vollkommen nüchtern statt. Da Frauen immer ein Auge auf ihre Sicherheit werfen müssen, war das Pokerspielen in dunklen Hinterzimmern zwischen einer Handvoll Männern nicht sehr erstrebenswert. Das änderte sich jedoch mit Beginn des Online Pokers.

Als zeitgleich die ersten Pokerturniere im Fernsehen übertragen wurden, kam das Pokerspiel auch bei Frauen an. Spätestens als 2007 die Pokerspielerin Annette Obrestad als gerade erst 19-Jährige und damit jüngster Teilnehmer oder jüngste Teilnehmerin das Main Event der WSOP Europe gewann, gab es auch für Frauen ein Idol im Poker. Und dieses Idol hat dem Poker viel Zulauf gebracht. Spätestens jetzt, als Obrestad einige der besten männlichen Pokerspieler bezwingen konnte, war das Vorurteil widerlegt, dass Frauen nicht so gut pokern könnten.

Ein langer Weg

Auch wenn es nicht erst seit Obrestad erfolgreiche Spielerinnen gibt, so konnte sie aber im Handumdrehen ein Medienspektakel auslösen, was schließlich auch Werbeeinnahmen brachte. Um Poker bei Turnieren weltweit spielen zu können, muss man Sponsoren haben. Doch die waren bislang den Männern vorbehalten. Mit Obrestad änderte sich das. Mittlerweile kennt man einige Namen wie Vanessa Selbst, Annie Duke oder Katie Libert, die jeweils Gesamtsiege in Millionenhöhe eingefahren haben.

Vanessa Selbst, die im gelernten Beruf Hedgefonds-Managerin ist, schaffte es 2014 als erste Pokerspielerin auf Platz 1 der Weltrangliste. Sie hätte sich nicht auf diese monatelange Qualifikation vorbereiten können, wenn sie keine Unterstützer gehabt hätte und damit sind Sponsoren gemeint. Dennoch muss man auch weiterhin diese Frauen als Außenseiterinnen betrachten und für Firmen sind sie als Markenträgerinnen noch nicht so begehrt. Das wird sich jedoch langsam, aber stetig ändern.

Denn zu Profisport gehört schließlich immer auch die Frage nach der gleichen Bezahlung und je mehr Frauen an die Spitze kommen, desto lukrativer wird es für das Marketing und desto mehr Frauen zieht es an.

Männer sind 007 und Frauen die Begleitung

Ein anderer Punkt ist jedoch noch immer ein Problem in der Branche. Das ist der Sexismus am Pokertisch. Denn auch wenn immer mehr Erfolge durch die sich immer noch in der Unterzahl befindenden Frauen eingefahren werden, ist das Vorurteil vieler Spieler gegenüber Frauen am Pokertisch noch in den Köpfen. Da es für viele pokerspielende Männer immer noch das Ziel gibt, ein undurchsichtiger, cooler Pokerspieler zu sein, der die Millionen abgreift und das Bondgirl mit nach Hause nimmt, sind sexistische Sprüche am Tisch keine Seltenheit.

Gerade Liv Boeree, die bisher einzige Frau, die das WSOP Europe und die European Poker Tour gewann, hat mehrfach darüber gesprochen. Die Vorurteile gegenüber Frauen sind die eine Sache, weshalb viele Frauen den Kampf gar nicht erst aufnehmen wollen. Der Sexismus darüber hinaus und die Objektivierung der Frauen in und um Poker ist ein anderes Blatt.

Buchstäblich sogar, denn dass es schon beim Kartendeck zu Diskriminierung kommt, ist offensichtlich. Denn generell schlägt der König stets die Dame. Jeder wachsamen Frau fällt das auf. Doch während die meisten Frauen das als gegeben hinnehmen, entwickelte eine Niederländerin die genderneutrale Alternative und erntete dafür viel Spott von Männern. Ob sich das Kartendeck gegen die Traditionalistinnen und Traditionalisten durchsetzen wird, ist erst einmal nicht abzusehen. Dennoch gibt die Entwicklung und die gereizte Antwort von Männern darauf doch zu denken, und das erfüllt am Ende erst recht seinen Zweck.

Aus Fehlern lernen

Um etwas zu verändern, muss der Status Quo angeprangert werden. Artikel wie “Die 10 heißesten Pokerspielerinnen” reduzieren die Profis auf ihr Geschlecht statt ihr Können. Das ist purer Sexismus und gehört nicht in den Profisport. Schließlich gäbe es einen Aufschrei bei den Männern, wenn plötzlich “Die 10 hässlichsten Pokerspieler” gekürt würden. Gefragt sind aber auch hierbei die Spieler selbst, denn eine Gleichstellung der Geschlechter am Pokertisch ist nur möglich, wenn alle mitmachen. Pokerprofis wie Justin Bonomo, der Diskriminierungen am Pokertisch beobachtete und anzeigte, sind hierbei Vorbild.