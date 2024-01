Welche Spiele werden in diesem Jahr veröffentlicht?

2023 war ein starkes Jahr in der Gaming-Branche, in dem viele spannende Spiele und Neuauflagen veröffentlicht wurden. Aber auch 2024 und 2025 warten einige Spiele bereits in den Startlöchern darauf, endlich von den Gamern gezockt zu werden. Wir werfen einen Blick auf die Neuerscheinungen in diesem Jahr, auf die sich PC-Spieler bereits freuen dürfen.

Der Start ins Jahr 2024

Gamer beschränken sich beim Zocken mittlerweile nicht mehr lediglich auf ein Genre, sondern spielen quer durch die Bank. Dabei zocken sie neben den begehrtesten Games, wie GTA 5 oder Anno 1800, auch Casino Spiele und Strategiespiele auf dem Smartphone. Deshalb sind die unterschiedlichen anstehenden Releases für viele gleichermaßen interessant und werden mit Spannung erwartet.

PC-Spiele 2024

Bereits im ersten Quartal des Jahres gibt es eine Menge Gründe, sich zu freuen. Bereits am 18.1.2024 wurde Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht. Das Actionspiel wird sehnsüchtig erwartet. Im Voraus holte sich das Game von Ubisoft den Gold-Status. Die mystische Welt von Prince of Persia: The Lost Crown wurde bereits tausendfach vorbestellt.

Auch das Prügelspiel Tekken 8 wird noch im Januar veröffentlicht. Die Kampfspiel-Serie zählt viele Fans, die das Spiel bereits seit der ersten Veröffentlichung für die PlayStation 1998 zocken. Innerhalb des Genres gilt Tekken zu den wichtigsten Games aller Zeiten. Weitere Spiele, die noch im ersten Monat des Jahres ihren Release feiern, sind Nightingale, Tomb Raider 1-3 Remastered und Dragon’s Dogma 2. Auch der Shooter Star Wars: Dark Forces kommt als überarbeitete Videospielversion zurück.

Noch keine fixen Release-Termine gibt es dagegen, für die Remakes von Max Payne 1 und 2. Bereits Mitte des letzten Jahres verkündete Remedy Entertainments eine Neuveröffentlichung 2024. Zusammen mit Rockstar Games entwickelte das Studio die Neuauflage, auf die sich eingefleischte Max Payne Fans nun bereits seit mehr als einem Jahr freuen. Wann genau der Shooter es auf den Markt schafft, ist allerdings weiter unklar. Auch für Valley of Gods gibt es aktuell noch kein Releasedatum, die Veröffentlichung wurde allerdings für dieses Jahr angekündigt. Dafür ist klar, dass das Action-Adventure Europa, der Multiplayer Shooter The First Descendant und der neue Teil des 3rd Person Shooter Warhammer noch vor dem Herbst 2024 veröffentlicht werden.

Besonderes Highlights 2024

Neben Max Payne und Tekken 8, Spiele, die von ihren jahrelangen Fans bereits seit langer Zeit erwartet werden, zählt auch Suicide Squad: Kill the Justice League zu den Release-Highlights in diesem Jahr. Neun Jahre dauerte die Wartezeit seit dem letzten Teil, am 2. Februar soll es jetzt endlich so weit sein. Der bekannte Klassiker der Rocksteady Studios kommt endlich auf den Markt und soll nach Erfolgsspielen, wie Batman: Arkham Reihe, nun der nächste große Erfolg sein. Anstatt mit Helden spielen die Gamer im neuen Game allerdings mit den Schurken Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Captain Boomerang.

Es wird ein Hammerjahr für alle Gamer. Dabei gilt für viele 2024 erst als der sanfte Start, denn 2025 erwarten Fans den Release von einem der beliebtesten Spiele aller Zeiten. GTA 6 wird im 2025 den Spielemarkt dominieren, das ist sicher!