Welche Faktoren sind ausschlaggebend für ein echtes Gaming Erlebnis?

Die Gaming Welt ist so umfassend und hält für jeden etwas bereit, der in der Gaming Welt nach einem für sich geeigneten Spiel sucht. In dieser Welt sind kaum Grenzen gesetzt und es gibt nahezu alles, wonach man sich sehnt. Man kann alleine oder in Gruppen, mit oder gegeneinander zocken – das variiert von Game zu Game. Viele Gamer haben ihren Einstieg in das Gaming Welt über Casino gefunden und haben von da an die Bandbreite der Gaming Möglichkeiten durchlaufen und sind zum Großteil auch noch mitten drin.

Beim Thema Gaming ist man heutzutage nicht mehr nur auf den Computer oder die Konsole als Asset beschränkt. Immer besser wird der Gaming Zugang mittlerweile auch für Smartphones, Tablets und Laptops eingerichtet. Mit einer Revolutionierung der Gaming Industrie ist in den kommenden Jahren zu rechnen, insbesondere durch die Mobilfunktechnologie 5G, die sich in weiten Teilen der Welt immer weiter etabliert.

Nun zum Thema, was ein richtig gutes Gaming Erlebnis ausmacht und wie man die Spieleklassiker Counter Strike, Call of Duty, Battlefield und auch andere high quality Games, wie Book of Ra oder Mercy of Gods unvergesslich macht, erfährst du genau hier:

Heutzutage reicht es aus, wenn du Internetzugang hast und ein Smartphone oder ein anderes Gerät, mit dem du dich ins Abenteuer stürzen kannst. Früher war es ausschließlich der Computer oder eine Konsole, die dazu notwendig waren. Aber mit dem Wandel der Zeit und dem Fortschritt verändern sich die Dinge wie im Handumdrehen. Zwar kann man am Smartphone oder Tablet auch zocken, aber das macht noch einen großen Unterschied beim Gaming verglichen mit dem Klassiker, dem PC.

Darum erzeugt der PC nachwievor noch das bessere Gaming Erlebnis. Am besten achtest du beim Computer darauf, dass er über folgendes verfügt, ansonsten kannst du den Computer auch selbst aufbereiten. Im Internet findet man dazu laufend Tipps und Tricks! Wenn dein PC über folgendes verfügt, solltest du bestens für ein echtes Gaming Erlebnis ausgestattet sein:

Du solltest 8 GB großen DDR3 RAM Speicherplatz haben. Der Grund ist, dass bei mehr Speicherplatz, auch mehr zwischengespeichert werden kann. Wenn du mehr Speicherplatz hast, dann läuft das Spiel auch flüssiger.

Du solltest eine leistungsfähige Grafikkarte mit mindestens 2 GB Speicher und einem hohen Speichertakt (ab 800 MHz) haben. Denn so können die Grafiken schneller geladen werden und ein flüssigeres Spiel kommt zustande.

Wähle auch den richtigen Prozessor, denn er ist entscheidend für eine flüssigere und schnellere Arbeitsweise deines Computers. Am besten wählst du mindestens einen vier Kerner.

Das Mainboard zählt zu eines der wichtigsten Elemente bei der Zusammenstellung eines Gaming-PCs. Deshalb solltest du bei der Grafikleistung auf einen oder mehrere PCI-Express-Slots achten. Wichtig ist an dieser Stelle auch, dass sie mit voller Leistung betrieben werden können.

Bei neueren Spielen wird meistens mehr Speicherplatz benötigt, weshalb dein Speicher sehr schnell ausgelastet ist. Darum ist es sinnvoll, eine größere Festplatte in Erwägung zu ziehen. Dadurch stellst du sicher, dass dein PC vorgesorgt hat – sicherheitshalber greifst du zu einer 1TB großen Festplatte.

Zuletzt ist das richtige Zubehör ein wichtiger Faktor, der dir beim Zocken das gewisse Extra verleiht. Um das Gaming-Gefühl zu wahren, gibt es spezielle Headsets, Mäuse und Tastaturen extra für das Gaming.

Um bestimmte Einstellungen richtig vorzunehmen oder deinen Computer für bessere Gaming Erlebnisse aufzupeppen, findest du im Internet zahlreiche Tipps und Tricks.