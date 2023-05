Welche Art von Casino-Bonus ist der profitabelste?

Gambling hat sich in den vergangenen Jahren etabliert, immer mehr Menschen zocken gern und häufig in ihrer Freizeit. Der entscheidende Faktor ist, einen passenden und seriösen Anbieter für das eigene Vergnügen zu wählen. Mittlerweile gibt es immer mehr zuverlässige digitale Spielotheken, sodass das Thema Sicherheit großgeschrieben wird. Für Spieler steht jedoch auch der Bonus im Fokus, der Neukunden bei ihrer ersten Einzahlung gewährt wird.

Aber gibt es auch hier mögliche Unterschiede? Tatsächlich ja, denn es gibt verschiedene Arten von Boni in Casinos und nicht jeder lohnt sich gleichermaßen. Hier kommen nun eine Vorstellung der verschiedenen Varianten und ein Fazit, welcher Boni sich wirklich lohnt!

Der klassische Neukundenbonus – wann lohnt er sich?

Schon seit vielen Jahren erleben Videogames ein permanentes Wachstum und auf diesen Zug ist die Gaming-Branche jetzt aufgesprungen. Verlockend sind dabei die Bonusangebote, über die sich neue Kunden freuen dürfen. Aber warum überhaupt einen Bonus? Dahinter steckt natürlich in erster Linie Werbung. Auf dem Markt des seriösen Glücksspiels gibt es mittlerweile so viele Anbieter, dass der Konkurrenzdruck groß geworden ist. Wer neue Kunden gewinnen möchte, muss folglich bereit sein, zu investieren. Und diese Investition tätigen Glücksspielanbieter mit einem Neukundenbonus.

Auf den ersten Blick klingt es verlockend, wenn bei einer Einzahlung von 2.000 EUR ein Bonus in Höhe von weiteren 2.000 EUR ausgelobt wird. Aber was heißt das in der Praxis? Ist es möglich, direkt nach der Einzahlung 4.000 EUR wieder auszuzahlen? Natürlich nicht, denn sonst wären Spielotheken aller Art innerhalb kürzester Zeit pleite.

Ein Neukundenbonus muss umgesetzt werden. Wie oft genau ist in den Bonusbedingungen geregelt. Genau hier lohnt sich ein zweiter Blick, denn unfaire Bedingungen lassen aus einem tollen Bonus schnell einen Reinfall werden. Entscheidende Merkmale sind, wie oft der Bonus umgesetzt werden muss und in welchem Zeitraum. Es ist schlichtweg unmöglich, innerhalb von 12 Stunden einen Bonus von 2.000 EUR mehr als 30 x umzusetzen. Innerhalb eines Monats ist das hingegen ohne Schwierigkeiten möglich. Wer sich also wirklich über seinen Bonus freuen möchte, prüft im Vorfeld am besten die Bonusbedingungen.

Der No-Deposit-Bonus oder auch Bonus ohne Einzahlung

Dieser Bonus ist äußerst begehrt und nur selten im Angebot. Es handelt sich um einen Bonus, der unabhängig von einer Einzahlung gewährt wird. Er kann neuen Nutzern angeboten werden, aber auch Bestandskunden, die regelmäßig Einzahlungen leisten. Die einzige Voraussetzung bei Neukunden ist, dass sie sich offiziell registrieren und den Bonus anfordern. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, oder?

Ist es in den meisten Fällen auch, denn hier spielen die Bonusbedingungen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die sind sogar noch strenger als beim klassischen Einzahlungsbonus und oft nicht realistisch. Die hohen Umsatzbedingungen sorgen dafür, dass Spielotheken von neuen Kunden nicht betrogen werden. Denn wenn es irgendwo Geld zu verschenken gibt, dann sind Menschen oft sehr erfinderisch, um die Quelle auszunutzen oder zu betrügen! Es kommt hinzu, dass ein No-Deposit-Bonus oft nur an ausgewählten Bonusautomaten umgesetzt werden kann. Erfolgt während des Umsatzes ein Gewinn, ist das noch lange kein Echtgeld, sondern immer noch Bonusgeld. Auch dieses muss wiederum umgesetzt werden. Insgesamt ist die Summe der Auszahlung aus einem No-Deposit-Bonus fast immer eingeschränkt.

Hier ist mehr Schein als Sein vorhanden! Keine Spielothek kann es sich leisten, an Hunderte neue Kunden täglich ein Gratisguthaben von 50 EUR zu verschenken. Die Gefahr, dass daraus mehrere Tausend Euro Gewinn werden, ist für die Anbieter viel zu hoch. Ob sich der No-Deposit-Bonus trotzdem lohnt, zeigt ein Blick auf die Bonusbedingungen. Oft werben Anbieter zwar damit, letztlich lohnt sich aber der klassische Willkommensbonus viel mehr.

Kostenlose Gratisspiele anstelle oder ergänzend zum Bonusangebot

Es ist klar ersichtlich, dass das Wachstum im Bereich Glücksspiel kein vorübergehender Trend ist. Waren es früher nur einige wenige Anbieter, die mit Seriosität und einem fairen Angebot überzeugen konnten, sind es heute Hunderte! Kein Wunder also, dass das Angebot an Boni für Glücksspieler immer weiter ansteigt. Jeder Anbieter hat den Anspruch, seine potenziellen Kunden zu fesseln und zu überzeugen.

Attraktiv erscheint hier auch die Aussicht auf kostenlose Freispiele, die immer öfter ergänzend zum Einzahlungsbonus zur Verfügung gestellt werden. Ein solches Angebot könnte beispielsweise wie folgt lauten: 50 % Bonus auf die erste Einzahlung plus 250 Freispiele. Das heißt also in der Praxis, dass bei einer Einzahlung von 100 EUR Echtgeld weitere 50 EUR als Bonusgeld gutgeschrieben werden. Darüber hinaus wird dem Kunden ein Kontingent von 250 Freispielen für einen bestimmten Automaten zur Verfügung gestellt.

Theoretisch wäre es jetzt möglich, durch diese Freispiele große Geldsummen zu gewinnen, praktisch haben sich Anbieter aber natürlich abgesichert. Zum einen werden solche Gratisdrehs immer nur mit dem geringsten Einsatz (meist 0,10 EUR) bereitgestellt. Zum anderen ist die mögliche Gewinnsumme fast immer limitiert. Es ist also praktisch nicht möglich, aus einem kostenlosen Freispiel einen 5000-fachen Gewinn zu erzielen, denn das würde die Spielotheken teuer zu stehen kommen.

Dennoch bevorzugen einige Zocker solche Kombinations-Boni, da Freispiele natürlich zusätzliches Bonusgeld liefern können. Das muss dann zwar wiederum umgesetzt werden, ein Gewinn ist aber durchaus möglich. Es kommt hinzu, dass Freispiele für die meisten Einsteiger eine tolle Möglichkeit sind, sich mit der Funktionalität des Angebots auseinanderzusetzen. Hier ist als einzige Einschränkung zu sehen, dass solche Angebote fast immer auf einen bestimmten Slot begrenzt sind.

Fazit: Bonusangebote variieren, auch hinsichtlich der Qualität

Der Begriff Bonus ist klar definiert, trotzdem ist die Bedeutung dahinter nicht immer klar. Welcher Bonus ist jetzt also der Beste? Das lässt sich so pauschal gar nicht festlegen, denn es hängt maßgeblich von der Qualität des Anbieters ab. Entscheidend ist dabei nicht die Summe! Sehr viel wichtiger sind die Bonusbedingungen und wie fair diese wirklich umzusetzen sind. Viele Glücksspieler melden sich nicht nur bei einem fairen Anbieter an, sondern setzen gleich auf mehrere seriöse Online-Spielotheken. Das hat den Grund, dass sich unterschiedliche Bonusangebote lohnen können. Bei einem Anbieter ist beispielsweise das Freispielangebot besonders verlockend, während in der nächsten Spielothek tolle Bonusbedingungen vorherrschen.

Da es sich bei Bonusangeboten aber um Gratisangebote handelt, lohnen sie sich eigentlich immer. Der Spieler hat nichts zu verlieren, außer dem Bonusgeld und das besitzt er offiziell ohnehin noch nicht.

Übrigens: Mittlerweile werden solche Bonusangebote nicht mehr nur Neukunden unterbreitet. Viele etablierte Anbieter sind dazu übergegangen, auch Stammkunden bei der Verteilung von Boni zu berücksichtigen. Ein sehr fairer Schritt, der die Kundenbindung stärkt.