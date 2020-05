Was versprechen Bitcoin Casinos für die Zukunft?

Bitcoin und die Zukunft für Casinos

Unter all den Trends, die momentan auf dem virtuellen Spielemarkt aktiv sind, ist eine Art nachhaltiger damit beschäftigt, sich einen Namen in der Szene zu machen. Die Rede ist hierbei von Bitcoin Casinos. Diese haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund gedrängt, auch bedingt dadurch, dass der Hype rund um virtuelle Währungen konstant zunimmt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Welt der Glücksspielszene auf den Trichter mit den Kryptowährungen gekommen ist. Wagen wir einen Blick auf die Zukunft dieses Marktes, um zu verstehen, welche weiteren Trends noch folgen können. Auch mit Blick darauf, was dies für traditionelle Online Casinos bedeuten kann.

Anonymität ein essenzieller Faktor

Zunächst einmal muss gesagt werden, dass Bitcoin Casinos eher ein Platzhalterbegriff ist. Denn es muss nicht immer Bitcoin als virtuelle Währung sein, mit der man online zocken kann. Jedoch ist Bitcoin als Begriff für die wachsende Zahl an Kryptowährungen für die Spielewelt ganz vorne mit dabei. Bitcoin war wohl einer der ersten Währungen, die es virtuell zu erwerben gab. Mit der Zeit aber haben sich jede Menge Konkurrenzangebote auf dem Markt breitgemacht, so dass man heute auch als Spieler aus einer Vielzahl wählen kann. Das sorgt für Vielfalt und Ausgeglichenheit.

Bitcoin wurde einst für seine hochwertige Sicherheit gegenüber traditionellen Währungen gelobt. Die Nutzung von Bitcoin ist mittlerweile allerdings nicht mehr die Kryptowährung mit den höchsten Sicherheitsstandards. Die Entwickler verschiedener alternativer Coins haben sich bemüht, eine Form der digitalen Währung bereitzustellen, die mehr Privatsphäre und Anonymität bietet. Anonymität ist für Nutzer und Händler von Kryptowährungen das A und O. Hierdurch ermöglicht man Spielern, anonym zu spielen und schnellere Transaktionen durchzuführen. Beides essenzielle Aspekte, um für Online Casinos mit Bitcoin Zahlung in der Zukunft attraktiv zu bleiben.

Kryptospiele 2020 immer beliebter – und das weltweit

Nachdem sich das Spiel CryptoKitties bereits vor 3 Jahren als sehr erfolgreich erwiesen hatte, kam es zu einer Zunahme digitaler Spiele, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Dieser steigende Trend machte schnell deutlich, dass Blockchain und Casino Spiele ideal zusammenpassen.

Während die Blockchain-Technologie ein zuverlässiges Belohnungssystem für Spieler bietet, um digitale Sammlerstücke zu sammeln, die das Spiel lohnenswert machen, schafft der Gamification-Prozess andererseits eine freundliche Umgebung für Lernen und Massenadoption.

Geht es um Kryptospiele geht, ist Japan bereits in diesem Jahr mit einem grob geschätzten Nettowert von mehr als 35 Milliarden Euro führend. Dies ist nur eine Momentaufnahme, kann aber dazu führen, dass man über das Jahr 2020 hinaus einen weiteren Trend diesbezüglich erkennen kann. Aber nicht nur in Japan oder in den Vereinigten Staaten machen sich Bitcoin Spiele immer stärker bemerkbar. Auch hier in Österreich wird vermehrt auf diesen Bereich Wert gelegt.

Hiesige Bitcoin Casinos

Österreich ist ja auch traditionell ein eher spielfreudiges Land. Dies hat zur Folge, dass neben den hiesigen traditionellen Casinos wie in Wien oder Salzburg auch enorm viel Wert auf virtuelle Unterhaltungsmedien gelegt wird. Ein erstes Bitcoin Casino mit Sitz in Österreich hat daher bereits seine digitalen Pforten geöffnet. Der Vorteil liegt hierbei auf der Hand, dass eine dezentralisierte Verantwortung dafür sorgt, dass man freier und uneingeschränkter spielen kann. Denn die Gaminggemeinde lechzt danach, mit weniger Einschränkungen leben zu dürfen. Neben bekannten Casino Spielen werden dabei auch immer mehr andere Spiele mit Bezug auf Kryptowährungen relevant. Da diese Währung auch für Anleger und Investoren sehr spannend ist, kann man davon ausgehen, dass der ganze Markt in den nächsten Jahren enger zusammen wachsen wird. Finanzspekulationen und Lust am entspannten Spielen sind also zwei Aspekte einer modernen Gesellschaft, die sich nicht mehr abstoßen.

Man kann also erwarten, in Zukunft noch viel mehr über diesen Trend zu hören und zu lesen.