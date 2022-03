Was jeder Neukunde wissen sollte, bevor er sich in einem österreichischen oder deutschen Online Casino anmeldet

Eine großartige Erfahrung im Online-Glücksspiel beginnt mit der Wahl des richtigen Online-Casinos. Leider ignorieren die meisten neuen Glücksspieler die grundlegenden Aspekte eines guten Casinos. Während einige Online-Casinos seriös sind und über großartige Spiele und eine tolle Plattform verfügen, sollte man anderen nicht trauen. Angesichts dessen ist es wichtig, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor Sie sich einem Online-Casino anschließen. Hier sind ein paar Dinge, auf die Sie achten sollten, wenn Sie sich für einen Online-Casino-Anbieter entscheiden.

Vorhandensein einer Glücksspiellizenz

Hierbei handelt es sich um eine wichtige Basis für faires Glücksspiel, im Vordergrund eines jeden Online Casinos da zur Wahl steht sollte eine entsprechende Glücksspiellizenz vorhanden sein. Gerade in strengen Staaten wie Deutschland und Österreich, wo Glücksspiel detailliert reglementiert ist, entscheiden sich viele Spielerinnen und Spieler für einen Anbieter aus dem Ausland. Zu den wichtigsten Zulassungsbehörden der alternativen Casinos von Deutschen und Österreichern gehören die Malta Gaming Authority, die UK Gambling Commission und in Curacao lizenzierte Spielbanken..

Glücksspiele etwa in österreichischen Online Casinos oder generell in der EU Casinos lizenzierten Spielbanken sind stets sicherer, da die Besitzer wahrscheinlich die grundlegenden Regeln und Vorschriften befolgen, lesen Sie mehr über österreichische online casinos. Wenn Sie sich bei einer neuen Website anmelden, prüfen Sie unten auf der Homepage oder in der Liste der Geschäftsbedingungen die Handelslizenz, um sicherzustellen, dass sie rechtmäßig ist.

Spiele von rennomierten Software-Anbietern

Sehen Sie sich vorab genau an, welche Art von Spielen Sie auf den jeweiligen Casino-Seiten spielen können. Wenn Sie Abwechslung mögen, dann ist die Anzahl der Spiele ein wichtiges Verkaufsargument. Wenn Sie bevorzugen, Souelautomaten zu spielen, sollten Sie vor einer Registrierung auf der entsprechenden Plattform prüfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass jedes Online Casino alle Ihre Lieblingsspiele anbietet. Ein Block auf die Verfügbarkeit der Software-Anbieter kann Ihnen bei dieser Entscheidung helfen. Viele Casino-Websiten zeigen deren Software-Anbieter direkt auf der Homepage an.

Zahlungswesen: Sichere Ein- und Auszahlungen

Dies ist ein weiterer Aspekt, welchen viele unerfahrene Glücksspieler ignorieren oder unterschätzen. Einige der Online Casinos bieten zahlreiche und vertraute Methoden für Ein- und Auszahlungen an. Speziell bei Auszahlungen kann ein manchmal nerviges und aufwendiges Verfahren was die Auszahlung Ihrer Gewinne betrifft den Spaß versauern. Als typische Zahlungsmethoden stehen meistens Kreditkarten, E-Wallets und Banktransfers zur Verfügung – auch Kryptowährungen fanden bereits Einzug in Online Casinos. Es erweist sich als sinnvoll, stets ein Casino mit den für Sie angenehmsten und sichersten Zahlungsanbietern zu bevorzugen.

Das A und O: Der Willkommensbonus

Viele Online-Spielbanken locken Sie mit einem Willkommensbonus, sobald Sie sich registriert haben.

Dabei kann es sich um einen Einzahlungsbonus für Ihre erste Transaktion oder auch einen vordefinierten Geldbetrag handeln. Diese Art von Bonus kann bei fairen Bedingungen Ihre Chancen erhöhen. Allerdings müssen Sie sich genau vergewissern, dass im Falle des angebotenen Bonus alles mit rechten Dingen zugeht. Informationen dazu finden Sie in den AGBs. Manche Casino-Betreier bieten Ihnen einen tollen Bonus an, warten aber mit unfairen Konditionen auf. Es ist essenziell, den Bonus genau nachzuvollziehen und alle kleinen Details zu überprüfen.

Promotionen und Angebote für treue Spielerinnen und Spieler

Die Creme de la Creme der Online Casinos verlässt sich nicht auf den klassischen Willkommensbonus. Die Betreiber finden motivierende Wege, um deren Klienten langfristig zu binden. Es ergibt Sinn, sich stets über die vorhandenen Bonusangebote zu informieren, um den maximalen Vorteil zu erlangen.

Im Rahmen dieser speziellen Aktionen können Sie von Cashback Boni, Freispielen und auch kostenlosem Guthaben profitieren. Oftmals gibt es auch einen sogenannten VIP-Bereich, in der besonders treue Spieler zahlreiche Vorteile erlangen können. Auch hier gilt es, sich mit den genauen Bonusregeln und Umsatzbedingungen im Details auseinanderzusetzen.

Guter Kundenservice ist essenziell!

Alle professionellen Betreiber der Casinos wissen genau, wie sich Ausfallzeiten auf die Einnahmen der Spieler auswirken. Wenn Sie eine zuverlässige Plattform nutzen, kann es sein, dass Sie überhaupt keine Ausfallzeiten erleben.

Allerdings kann auch die beste Glücksspiel-Website technische Probleme mit sich bringen. Es kann sein, dass vor dem Abschluss einer Transaktion oder mitten im Spiel eine technische Störung auftritt. Im Fälel der Fälle bedarf es sofortiger Unterstützung durch den Kundendienst, damit Sie Ihr Guthaben oder Gewinne nicht zu verlieren. Der Kundendienst des jeweiligen Casinos sollte für Sie im Idealfall 24 Stunden am Tag per Live-Chat, E-Mail oder Telefon erreichbar sein. Überprüfen Sie die Kontaktinformationen auf der Website und versuchen Sie, den Live-Chat zu nutzen, bevor Sie sich anmelden. Sie können eine grundlegende Frage zur Website stellen und prüfen, wie lange es dauert, bis Ihre Anfragen beantwortet werden.

Fazit: Trennen Sie die virtuelle Spreu vom Weizen

Lassen Sie sich niemals einfach nur von den zahlreichen Angeboten blenden und recherchieren Sie, bevor Sie eine Einzahlung tätigen. Auf diesem Wege finden Sie die richtige Basis für faires und verantwortliches Glücksspiel und können mit etwas Glück so richtig die Kassen klingeln lassen.