Was hat Starburst so beliebt gemacht bei Casino-Fans?

Starburst wurde als Slot vom Spieleentwickler NetEnt entwickelt und hat unter Casinospielern schnell große Beliebtheit erlangt und das zurecht.

Die Starburst Regeln sind recht einfach und übersichtlich, allzu viele gibt es nicht, so können sich auch Spieler ohne Casinoerfahrung schnell an den Spielspaß gewöhnen.

Das Game ermöglicht eine einzigartige Zeitreise und es gibt für die Spieler viele großartige Gewinnchancen. In Online Casinos wird das Spiel deshalb sehr oft angeboten, denn die Nachfrage ist besonders groß.

In den folgenden Zeilen erklären wir euch die Spielregeln, welche Besonderheiten bei den meisten Spielern besonders beliebt sind und auf was im Game zu achten ist. Eine weitere, ebenfalls detaillierte Starburst-Spielbeschreibung gibt es auf onlinespielcasino.de, wo alle wichtigen Infos rund um den Spielablauf, Freispiele oder die Smartphone-Kompatibilität auf euch warten.

Wie ist Starburst aufgebaut?

Die Erfahrungen vieler Gambler und Spieler zeigen, dass die NetEnt-Spielautomaten auch besonders hohen Ansprüchen gerecht werden und die Spieler mit zahlreichen Gewinnchancen belohnt werden, wenn sie sich mit einem Slot des Herstellers die Zeit vertreiben.

Bei dem Spiel gibt es ganz klassisch 5 Walzen und natürlich 10 Gewinnlinien. Grafisch hat sich der Spieleentwickler natürlich auch große Mühe gegeben. Der Slot wird mit großen glitzernden Edelsteinen dargestellt. An sich ist die Gestaltung des Spiels außerdem recht technisch und modern aufgebaut. So passt der Starburst Slot auch recht gut in die heutige Zeit und moderne Casinos.

Bei Starburst beträgt der höchstmögliche Gewinnbetrag 50.000 Münzen. Das ist natürlich jede Menge Geld und lockt viele Spieler an. Die Nutzung des Spielautomaten vermittelt echtes Vegas Feeling. Hier kannst Du in ein fremdes Universum eintauchen und dich auf die Suche nach lukrativen Preisen machen.

Die Slotsymbole sind grafisch hervorragend gestaltet. Zusätzlich gibt es jede Menge Soundeffekte, welche das Spiel noch realistischer gestalten. Natürlich vermitteln einem die Klänge, dass man auf dem Weg in weit entfernte Galaxien ist. Selbst mit verbundenen Augen würdest Du also merken, wohin die Reise wohl offensichtlich geht. Was natürlich für gute Laune und einen regelrechten Abenteuer-Kick sorgt. Daher ist es auch verständlich, dass dieses Spiel sich so großer Beliebtheit erfreut und mittlerweile so bekannt geworden ist.

Bei den Spielern ist die rote 7 als regelrechter Glücksbringer bekannt. Ansonsten sind im Spiel symbolisch besonders häufig Goldbarren anzutreffen, welche für den besonderen Ehrgeiz bei vielen Spielern sorgen. Edelsteine in den Farben Lila, Geld, Blau und Rot sowie Grün zeigen sind noch beeindruckendere Starburst-Symbole.

Fazit

Im Vergleich zu anderen Spielherstellern hat NetNet nicht zu einer Downloadalternative, also als Software entwickelt. Der Slot kann nur als Sofortspiel im Browser ausgeführt werden.

NetEntertainment hat alles richtig gemacht, der Gamehersteller hat sich schon recht früh auf die Entwicklung von HTML5-Spielen konzentriert. So wurde bei der Erstellung des Slots nicht auf Flash Plugins, sondern auf die neuesten Browserstandards zurückgegriffen. Genau deshalb lassen sich die Slots von NetEntertainment auch auf fast allen mobilen Endgeräten im Browser spielen. Du musst also nicht extra eine App herunterladen, was natürlich sehr von Vorteil ist!

Unserer Meinung nach ist Starburst ein echter Klassiker und gehört zu den besten Casino-Slots auf dem Markt. Das Spiel eignet sich super für Anfänger, aber auch die alten Hasen freuen sich immer wieder auf eine Runde Starburst.

Uns hat besonders die grafische Darstellung, die Sounds das allgemeine Feeling gelockt. Hinzu kommt außerdem auch noch die hohe Benutzerfreundlichkeit.

Das Spiel können wir also wärmsten Herzens weiterempfehlen, es eignet sich sowohl für Anfänger, Fortgeschrittene und auch Profis und hat nicht umsonst einen solch enorm hohen Bekanntheitsgrad erlangt, welcher seinesgleichen sucht. Anders als bei vielen anderen Casino-Slots, macht Starburst nämlich auch Spaß, wenn man ihn nicht mit Echtgeld spielt und genau so sollte es eigentlich sein.