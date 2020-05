Warum es sich lohnt Wettanbieter zu vergleichen

Bildquelle: FreePic.com

Sportwetten haben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Auch in Österreich, wo jährlich Milliarden umgesetzt werden. Es ist ein faszinierendes Erlebnis, auf Sportevents zu setzen und damit möglicherweise Gewinne einzufahren. Doch bei der Vielzahl an Bookies, die sich auf dem Markt tummeln, lohnt es sich zu vergleichen, um für sich den passenden Wettanbieter zu finden.

Sicherlich ist Fußball die beliebteste Sportart, auch beim Wetten. Daher ist es ratsam, nach einem Buchmacher Ausschau zu halten, der den Fokus auf die österreichische Bundesliga legt und auch unterklassige österreichische Ligen im Angebot hat. Admiral Sportwetten und Tipp3 sind hier besonders zu nennen. Beides sind österreichische Unternehmen und konzentrieren sich auf den heimischen Markt. Der in der Alpenrepublik sehr beliebte Wintersport ist zudem hier stark vertreten.

Doch es gibt auch Buchmacher, die österreichische Wurzeln haben, inzwischen aber auch auf dem internationalen Markt präsent sind. Der bekannteste Vertreter ist hier Bwin, der besonders in Deutschland sehr beliebt ist. Für österreichische Kunden ist Bwin aber auf jeden Fall eine ernsthafte Option, da der Wettanbieter äußerst seriös ist und langjährige Erfahrungen im Sportwettenbereich hat, ähnlich wie auch Interwetten.

Verschiedene Kriterien bei der Wahl des richtigen Wettanbieters

Der Fokus auf den österreichischen Markt ist nicht das einzige Kriterium, um den passenden Bookie für sich zu finden. Wie ist das Wettangebot im Allgemeinen? Auf welche Sportarten kann ich Tipps abgeben? Wie gut sind die Quoten? Hier unterscheiden sich Buchmacher oftmals stark voneinander, weswegen sich hier ein ausführlicher Wettanbieter Vergleich lohnt.

Auch das Design und die Benutzerfreundlichkeit der Webseite sind ein wichtiger Faktor. Ein gutes Portal sollte übersichtlich gestaltet sein. Äußerst beliebt sind Wetten auf dem Smartphone. Hier muss man darauf achten, ob der betreffende Wettanbieter eine eigene App hat und wie gut die mobile Webseite ist.

Zudem sind die Zahlungsmethoden eminent wichtig. Viele Menschen bevorzugen bei ihren finanziellen Transaktionen PayPal , doch nicht jeder Bookie bietet diese Zahlungsmethode an. Generell kann man jedoch meist mit Kreditkarte bei Buchmachern Ein- und Auszahlungen vornehmen.

Auch der Kundenservice ist entscheidend. Wird dieser in deutscher Sprache angeboten? Hier ist sicherlich als guter Wettanbieter Tipico zu nennen, das zwar seinen Sitz in Deutschland hat, sich jedoch auch auf den österreichischen Markt fokussiert und einen Kundenservice in deutscher Sprache anbietet.

Der Willkommensbonus

Ein besonderes Schmankerl hält nahezu jeder Buchmacher bereit, den Willkommensbonus, der Neukunden gewährt wird. Dieser ist jedoch nicht überall gleich. Beim Sportwetten Bonus sollte man genau vergleichen, denn hier gibt es verschiedene Angebote.

Meist wird die erste Einzahlung verdoppelt. Das bedeutet, dass du beispielsweise 50 Euro einzahlst und dann mit 100 Euro wetten kannst. Doch die Höhe des Einzahlungsbonus variiert sehr stark. Manchmal liegt hier die Grenze bei 100 Euro, doch bei einigen Bookies sind 200 Euro oder sogar 250 Euro zu holen. Hier sollte man jedoch auf die Umsatzbedingungen achten. Der Bonus muss einige Male umgesetzt werden, damit es zu einer Auszahlung kommt.

Auch Gratiswetten kann man ab und zu erhalten. Zudem bieten einige Bookies einen Mobile Bonus an. Dieser wird gewährt, wenn die erste Wette per Smartphone abgeschlossen wird. Ist man bei einem Wettanbieter Bestandskunde, sind oft weitere Boni drin. Gute Buchmacher offerieren ihren Kunden hin und wieder Gratiswetten. Auch High Roller Boni sind sehr beliebt. Diese richten sich an Tipster, die gerne viel wetten.