Man muss sich schon fast ein wenig alt fühlen, um noch zu der Garde zu gehören, die in Jugendzeiten in einen echten Laden gegangen ist, um Videospiele zu kaufen. Womöglich sogar in ein entsprechendes Fachgeschäft. Dort erhielt man es in einer echten Verpackung, mit gedruckter Anleitung. Das scheint heute fast schon antik. Heute “gehen“ alle, die sich ein neues Spiel holen, alle zum selben Ort. Steam ist der mit weitem Abstand größte Online Retailer von Videospielen. Ein PC Spiel, das nicht auf Steam vertrieben wird, existiert quasi nicht. Auch wenn es andere Plattformen gibt, sind diese nur Enthusiasten bekannt. Steam hingegen kennt jeder. Ein Monopol, das auf Dauer nicht gesund sein kann – wie sich bereits heute offenbart.

Aber wir wollen es doch auch

Die Menschen lieben es im Zeitalter des Internets eben, wenn man alles schön aus einer Hand kriegt. Was ist wohl die komfortable Steigerung davon, dass man alles Mögliche im Internet finden kann? Na wenn man es gar nicht erst suchen muss! Aus diesem Grund findet man bei Amazon mittlerweile so gut wie alles. Zur Erinnerung: Amazon? Das war mal ein Onlinehändler für Bücher. Für BÜCHER! Heute ist Amazon Boss Jeff Bezos der reichste Mann der Welt. Weil man eben alles auf Amazon findet. Die Tatsache, dass die Konsumenten so bereitwillig die Annehmlichkeit schätzen, alles aus einer Hand zu bekommen („Kauf’s doch einfach auf Amazon“), hat es möglich gemacht.

Steam ist, wie man mittlerweile ohne Übertreibung sagen kann, das Amazon der Videospiele. Egal, welches Spiel man sucht: Mit überwältigender Sicherheit wird man es dort finden. Und wir alle schätzen es. Der alles umfassende Katalog, regelmäßige Sales, der Steam Workshop …… alles aus einer Hand. Wie angenehm. Aber wollen wir das wirklich?

Monopole sind niemals gut

Ein Monopol stellt eine weitgehende bis totale Konkurrenzlosigkeit eines einzelnen Anbieters dar. Und im weitgehenden Sinne trifft dies absolut auf Steam zu. Zwar gibt es noch Seiten wie gog.com oder Greenman Gaming. Aber diese Online Retailer haben bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad von Steam. Dadurch ist Steam als Anbieter in einer über alle Maßen privilegierten Situation. Wir als Kunden bekommen das nur nicht so sehr zu spüren. Im Gegenteil. Die regelmäßigen Sales auf Steam machen es zum Paradies für Schnäppchenjäger. Und die große Auswahl bedient unser Bedürfnis nach maximaler Annehmlichkeit.

Wo das Steam Monopol jedoch ganz klare Auswirkungen zeigt, ist auf Seiten der Hersteller und Grafik Designer. So streicht Steam satte 30 Prozent aller Verkaufspreise ein. Bei jedem einzelnen Verkauf! Und die Graphik Designer, die den Steam Workshop nutzen, erhalten jeweils nur einen Bruchteil ihrer Einnahmen, wenn diese Designs dort verkauft werden. Steam streicht den absoluten Löwenanteil ein, obwohl es lediglich eine Upload Formular und etwas Speicherplatz zur Verfügung stellt.

Wem solche Hintergründe also nicht vollkommen schnuppe sind, der mag sich auch mal abseits von Steam (und Amazon) umschauen. Vielleicht lohnt es sich. Nicht nur für euch. Deswegen immer schön die Anbieter vergleichen, wie z.B. auf https://www.bewertungen.com/casino/spiele/.