Warum das Online Glücksspiel in Österreich immer beliebter wird

Weltweit entscheiden sich immer mehr Länder, das Online Glücksspiel zu legalisieren und zu regulieren. Das bietet mehrere Vorteile. Zum einen profitiert der Staat durch zusätzliche Steuereinnahmen und zum anderen erhalten die Spieler Zugang zu Online Casinos, die staatlich überwacht und somit sicherer sind.

Auch in Österreich sind virtuelle Spielstätten längst im Alltag der Menschen angekommen. Immer mehr Anbieter bieten ihren Gästen faszinierende und spannende Spielerlebnisse. Doch wie sieht es mit der gesetzlichen Situation rund um das Online Glücksspiel in Österreich aus?

Unsere Autorin Simona Eichelberger, hat sich auf beste online casinos Österreich und deren Marketing sowie deren rechtliche Situation spezialisiert und kann einige interessante Antworten auf die Frage liefern, warum Spielautomaten, Blackjack und Roulette in der Online Casino Industrie in Österreich einen immer höheren Stellenwert einnehmen.

Ist das Online Glücksspiel in Österreich erlaubt?

Die rechtliche Situation in der Alpenregion ist alles andere als einfach. Das virtuelle Glücksspiel ist streng reguliert. Dennoch ist es legal, in Online Casinos zu spielen und die Auswahl an Blackjack Varianten, Roulette Spielen und Spielautomaten ist beachtlich.

Die Regulierung des Glücksspiels ist allerdings auch vorteilhaft für den Spieler. So kann man sicher sein, auf einer seriösen Plattform zu spielen. Es ist davon auszugehen, dass das Online Glücksspiel auch künftig weiter wachsen wird.

Die Entwicklung der Technologie

Die immensen Fortschritte, die insbesondere in der Technologie gemacht werden, sind einer der Gründe, warum die Popularität des Online Glücksspiels kontant am Wachsen ist. Der Ausbau des Internets und die damit verbundene höhere Verfügbarkeit und die Tatsache, dass in den meisten Haushalten PCs, Laptops und Tablets vorhanden sind, sind nur einige Gründe dafür. Ein internetfähiges Smartphone, das sich auch für den Besuch eines Online Casinos eignet, besitzen auch die meisten Menschen.

Mit der Entwicklung der Technologie stehen auch den Spieleschmieden immer mehr Möglichkeiten offen. Längst steht den Spielern nicht nurmehr ein zweidimensionales Spielerlebnis zur Verfügung. So bestechen die Spielautomaten mit aufregenden Animationen, Effekten und Funktionen, die die Spannung beim Spielen befeuern. Auch die Grafik wird immer besser und realitätsnäher.

Entwickler von Casinospielen achten auch auf neue Trends in der Tech Welt. So sind Virtual Reality und Augmented Reality längst auch in die Welt der Casinos und Sportwetten eingezogen. Es ist bereits jetzt möglich, virtuell in die Glücksspielwelt einzutauchen, zum Beispiel mit dem VR Headset oder über bestimmte Plattformen.

Wachstum der Glücksspiel Branche

Doch es liegt nicht allein an der Tech Entwicklung, die die Branche wachsen lässt. In immer mehr Ländern wird das Online Glücksspiel nun legalisiert und damit auch reguliert. Das bedeutet, es besteht eine geringere Gefahr, Opfer eines Betrugs zu werden.

Seriosität steht bei den meisten renommierten Online Casino Anbieter an oberster Stelle. Menschen, die dem Online Glücksspiel zuvor aufgrund der ungeklärten rechtlichen Lage Online Casino Webseiten gemieden haben, fühlen sich sicherer bei einem staatlich regulierten Betreiber.

Die Gelder, die die Casinos einnehmen, werden in dem Land, in dem sie aktiv sind, versteuert. Das bedeutet, dass die Einnahmen dem Land und damit der Bevölkerung zugutekommen. Zudem sind die Zahlungsoptionen heutzutage vielfältiger und moderner. Von eWallets bis hin zur immer stärkeren Rolle der Kryptowährungen im Glücksspiel findet jede Spieler die passende Option.

Zusammenfassend können wir folgende Gründe für die wachsende Popularität des Online Glücksspiels aufführen:

Attraktivere Gestaltung der Spiele und größere Auswahl

Legalisierung des Glücksspiels in vielen Ländern

Mehr Zahlungsoptionen

Ausbreitung der Smartphones

Höhere Verfügbarkeit des Internets

Hohe Präsenz der Online Casinos in der Werbung

Hinzu kommt die Tatsache, dass es immer mehr Anbieter auf dem Markt gibt, die mit den bereits etablierten Unternehmern konkurrieren. Sie wollen mit ganz besonders interessanten und lukrativen Angeboten punkten. Für den Spieler ist dieser Konkurrenzkampf jedoch nur von Vorteil, denn er profitiert von attraktiven Bonusangeboten und einem hervorragenden Spielangebot.