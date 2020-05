Videospiele – beliebte Freizeitbeschäftigung in Zeiten von Corona-Kontaktbeschränkungen

Spiele-Konsolen wurden einst zum Spielen von Videospielen entwickelt. Während bei der ersten Konsolengeneration die Spiele durch festverdrahtete elektronische Schaltkreise umgesetzt wurden, sind es inzwischen anspruchsvolle Programme, die neben dem reinen Abspielen von Videogames weitere Funktionen ermöglichen.

Virtuelle Automatenspiele als unterhaltsamer Zeitvertreib

Manche Funktionen wie das Wechseln von Bildschirmen und Spielen können sogar gleichzeitig verwendet werden. Dennoch sind die geheimen Funktionen von Spiele-Konsolen längst nicht allen Spielern bekannt. In Österreich hat sich das Gaming inzwischen zu einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen entwickelt. Wie anhand einer im Auftrag des Österreichischen Verbands für Unterhaltungssoftware (ÖVUS) erhobenen Studie festgestellt wurde, spielen circa 4,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher in ihrer Freizeit häufig Videospiele. Dies bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung regelmäßig online aktiv ist. Zu den bekannten Online-Aktivitäten in diesem Bereich gehört auch das Spielen im Online-Casino. Aufgrund der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen ist das Interesse an virtuellen Unterhaltungsmöglichkeiten erheblich gestiegen. Im Zusammenhang mit der Registrierung in einem Online-Casino muss jedoch auf einige Details geachtet werden. Beim Spielen im Internet ist die Beachtung von Sicherheitsaspekten von besonderer Bedeutung. Eine Liste sicherer Casinos findet sich auf unabhängigen Verbraucherportalen, wo auch die Möglichkeit besteht, sich allgemein über das Thema Online-Casino zu informieren. Seriöse Online-Casinos müssen im Besitz einer aktuellen und anerkannten Glücksspiellizenz sein, die zum Online-Glücksspiel berechtigt. Im Rahmen einer gültigen Lizenz ist sichergestellt, dass ein Online-Casino den regelmäßigen Kontrollen der örtlichen Regulierungsbehörden unterliegt und somit lückenlos und streng überwacht wird. Unter diesen Umständen kann vorausgesetzt werden, dass die Spiele in fairer Weise abgewickelt werden. Da die Spielergebnisse bei virtuellen Automatenspielen von einem Zufallsgenerator ermittelt werden, sind diese nicht vorhersehbar, sodass alle Spieler die gleichen Chancen haben.

Worauf muss bei digitalen Unterhaltungsmöglichkeiten geachtet werden?

Bei seriösen Online-Casinos, die über eine legale Lizenz verfügen, darf davon ausgegangen werden, dass die europaweit geltenden Datenschutzbestimmungen genau eingehalten werden. Es empfiehlt sich trotzdem, vor der Anmeldung in einer Online-Spielbank auch auf diesen Aspekt zu achten. Neben einem möglichst vielseitigen Spieleangebot gehören auch das Bonusprogramm sowie die Bonusbedingungen zu den wesentlichen Entscheidungskriterien für ein Online-Casino. Dabei lohnt es sich, die Bonuskonditionen sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. Häufig klingen hohe Gewinnchancen zunächst verlockend, während bei genauem Hinschauen festgestellt wird, dass lukrative Gewinne durch entsprechende Umsatzbedingungen nahezu ausgeschlossen sind. Als realistisch gelten Umsatzbedingungen in circa 10- bis 30-facher Höhe, sodass der Bonus maximal 30 Mal umgesetzt werden muss, bevor die Bonussumme zur Auszahlung gelangt. Um an den Spielen in einem Online-Casino teilzunehmen, ist zunächst eine Einzahlung notwendig. Einzahlungen und Auszahlungen im Online-Bereich müssen vertraulich und verschlüsselt ablaufen. Damit sichergestellt ist, dass alle Regeln eingehalten werden, ist es sinnvoll, sich anhand der AGBs (allgemeine Geschäftsbedingungen) und der Datenschutzrichtlinien auf der Casino-Website darüber zu informieren, welche Kundendaten beim Anbieter gespeichert werden und was mit den persönlichen Daten passiert. Ein weiteres Merkmal von Online-Casinos sind die Gewinnquoten, die bei jedem Online-Anbieter sehr verschieden sein können. Da bei den Online-Spielen grundsätzlich auch unterschiedliche Gewinnwahrscheinlichkeiten bestehen, kann die reale Auszahlung durchaus variieren. Eine durchschnittliche Gewinnquote von mindestens 95 Prozent sollte allerdings vorhanden sein, damit sich das Spielen an den virtuellen Automatenspielen lohnt.