Vertrauen und Erfahrung als Hilfe bei Game-Entscheidungen

In unserem Alltag müssen wir tagtäglich hunderte, wenn nicht sogar tausende Entscheidungen treffen. Uns fällt kaum mehr auf, wie oft wir vor die Wahl gestellt werden.

Ob der alltägliche Einkauf im Supermarkt (Coca Cola oder Pepsi?), das Swipen bei Tinder (Blond oder Brünett?) oder die abendliche Bestellung in der Pizzeria (Pizza oder Pasta?) – Entscheidungen bestimmen unser Leben. Mal bewusst, mal unbewusst.

Klar, oftmals wählen wir einfach aus, was wir kennen und mögen. Diese unbewusste Macht der Gewohnheit hat auf unsere Entscheidungen also einen großen Einfluss. Denn am Ende des Tages wollen wir das tun, was uns ermöglicht, uns wohl zu fühlen.

Vor allem bei unserem wertvollsten Gut, unserer Freizeit, wollen wir natürlich die richtige Entscheidung treffen. Das stellt Gamer immer wieder vor die Qual der Wahl: Was spiele ich als nächstes?

Auf dem Markt gibt es tausende Spiele – und jeden Tag kommen mehr dazu. Natürlich hat jeder Spieler seine Präferenzen, die die Wahl ein bisschen eingrenzen. [Hier Spiele-Genres einfügen]

Online Games und die Qual der Wahl

Besonders bei Online Games ist die Flut an Möglichkeiten enorm und die Entscheidung umso schwerer. Aber auch hier spielt die Macht der Gewohnheit eine wichtige Rolle.

Denn wenn wir mit einem Game zufrieden waren und das Spielerlebnis uns Spaß bereitet hat, tendieren wir dazu, uns in der Zukunft wieder für ähnliche Spiele zu entscheiden. Manche Fans sind sogar so involviert, dass sie aktiv dabei helfen, das Spiel zu verbessern – wie wir hier im Falle von GTA Online berichteten.

Dabei geht es jedoch nicht nur um Genre und Qualität, sondern vor allem auch um die Herkunft des Games. Genau wie im Alltag wird auch in der Gaming Welt Markentreue groß geschrieben. Konsolenhersteller können ein Lied davon singen.

Doch auch Entwickler und Publisher sind wichtige Instanzen in der Gaming Welt – und das nicht erst seit Kurzem.

Was bei Konsolen- und PC Spielen schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten der Fall ist, wird mittlerweile auch immer wichtiger für Online Games.

Vertrauen und Seriosität im Online Gaming

Vor allem bei Online Games ist Vertrauen das Entscheidungskriterium Nummer 1. Dieses Vertrauen wird im virtuellen Raum aber deutlich schwieriger aufgebaut als zum Beispiel bei Konsolen Games. Die Flut an Online Games macht es natürlich nicht leichter.

Umso wichtiger ist es, sich an vertrauenswürdigen Publishern zu orientieren. Denn waren die bisherigen Spieleerfahrungen mit einem bestimmten Publisher positiv, kann man sich darauf verlassen, dass auch zukünftige Games aus selber Hand dem eigenen Qualitätsstandard genügen.

Was passiert, wenn Publisher und Hardwarehersteller eine neue Richtung einschlagen, berichtet Der Standard in einem Artikel über aktuelle Gaming Trends. Die Treue kann schnell vorbei sein, wenn Publisher nicht mehr den Erwartungen entsprechen.

Auch neue Online Casinos wissen, dass sie ihren Kunden neben erstklassigen Spielen vor allem zwei Dinge bieten müssen: Vertrauen und Erfahrung. Der beste Weg zum Ziel ist für neue Casinos, nur mit namhaften Publishern für online Games zusammen zu arbeiten.

Wie erkennt man verlässliche Online Casinos?

User sind oftmals von der Flut an Online Casinos überfordert. Denn woher weiß man, ob ein neues Casino zuverlässig, fair und echt ist? Dass persönliche Daten geschützt werden und Gewinne auch tatsächlich und direkt ausbezahlt werden?

Mittlerweile gibt es zum Glück Regelungen, die sicherstellen, dass es bei einem Online Casino fair zugeht. Damit ein Casino eine offizielle Lizenz erhält, müssen strenge Bedingungen und Verhaltenskodexe eingehalten werden. Sicherheit, Gefahrenabwehr und Fairness sind nur einige der Kriterien, nach denen die Kommissionen Lizenzen vergeben.

Verlässliche Online Casino Verzeichnisse

Wer ein positives Spielerlebnis, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein seriöses Casino haben möchte, kann sich zum Beispiel an Verzeichnissen von qualitativ hochwertigen Entwicklern orientieren. Denn virtuelles Spielen soll Spaß machen – ganz ohne Sorgen.

NetEnt, der beliebte und preisgekrönte Spieleproduzent, bietet ein solches Verzeichnis auf seiner Website. Auf dieser Seite finden Gamer neue online Casinos die ihre Zeit und Geld wert sind. Denn NetEnt wählt die Casinos nach höchsten Qualitätsstandards aus und testet ihre Vertrauenswürdigkeit auf Herz und Nieren.

Neben den Casinos enthält die Liste auch Bewertungen von anderen Spielern und Infos zu aktuellen Boni und Treueprogrammen. Und das Beste ist: das Verzeichnis wird ständig aktualisiert.

Fazit: Vertrauen durch Information

Was, wenn man bisher zu wenig Erfahrung gemacht hat, um das nötige Vertrauen aufzubauen? Gamer sollten neue online Casinos auf Herz und Nieren prüfen, bevor sie den Anbietern blind ihre Zeit und ihr Geld anvertrauen.

Eigene Recherche, Bewertungen anderer Spieler und Verzeichnisse wie das von NetEnt helfen dabei, die Entscheidung zu erleichtern. Das kostet zwar anfangs ein wenig Zeit, ist aber der richtige Weg von der Qual der Wahl zum perfekten Spielvergnügen.