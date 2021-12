Verschiedene Spielgenres – welches Spiel ist wirklich passend?

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Sucht man ein Konsolen- oder Computerspiel, so gibt es die verschiedensten Angebote und der Markt ist groß. Bevor man ein Spiel erwirbt, sollte man sich im Klaren sein, welche Thematik das Game beinhalten sollte. Zu einer aktiven Person wird ein Sportspiel besser passen, als ein wilder Shooter und auch für Kinder und Jugendliche gibt es passende Spiele, die auf das jeweilige Alter ausgerichtet sind. Besonders für Heranwachsende gibt es pädagogisch wertvolle Titel, die Spaß und einen gewissen Lerneffekt in einem Spiel vereinen. Um sich in den angebotenen Genres zurechtzufinden, sollte man sich immer über die Thematik des Spieles informieren, um keine Enttäuschung zu erleben.

Actionspiele – schnell, rasant und wild

In den meisten Actionspielen wird der Spieler eine Figur steuern, oder einen fahrbaren Untersatz lenken. Einen großen Wert wird hierbei auf Geschicklichkeit gelegt und die Reaktionsgeschwindigkeit wird geübt. Viele Actionspiele haben hierbei eine klare Zielsetzung, die beispielsweise das „Ausschalten“ von Gegnern beinhalten kann. Um eine möglichst realistische Umgebung zu simulieren, legen Actionspiele oft großen Wert auf eine beeindruckende Grafik. Ein sehr bekanntes und beliebtes Game dieses Genres ist GTA, welches zwar nicht für Kinder geeignet ist, aber für großen Spielspaß sorgt.

Casinogames – und ewig lockt das Geld

Eine immer größere Fangemeinde können die Online-Casinos für sich beanspruchen. Bei Roulette, Poker und Black Jack lässt es sich herrlich auf der heimischen Couch entspannen und die Spannung ist mit der eines realen Casinobesuches zu vergleichen. Viele Games bieten eine packende Hintergrundstory und man kann in fremde Welten abtauchen. Ob man um echtes Geld spielt, oder nur ein kostenfreies Testspiel riskiert, bleibt hierbei dem Spieler überlassen. Echtgeld Casinos bei Onlinecasinokix sind bei Kennern beliebt und bieten einen guten Überblick über die Welt der Casinogames.

Ego-Shooter – jetzt wird es ruppig

Möchte man in einer virtuellen Welt Gegner besiegen, so bieten sich Ego-Shooter an. Aus der Egoperspektive kämpft man sich durch eine feindliche Welt und stößt auf virtuelle Feinde. Besonders beliebt sind hierbei Online-Shooter, in denen man sich mit Spielern aus der ganzen Welt messen kann. Als beliebte Games dieser Spielart lassen sich Doom, Call of Duty, oder Battlefield benennen. Klarer Hinweis an Eltern – Ego-Shooter haben in einem Kinderzimmer nichts zu suchen und auch bei Jugendlichen sollte immer auf die Altersempfehlung geachtet werden.

Jump ´n´Runs – springen, hüpfen, laufen

Auch die ältere Generation kennt bestimmt die beliebte Mario-Reihe. Eine Spielfigur wird springend und laufend durch eine 2D oder 3D-Welt gelenkt, um das Levelende zu erreichen. Hierbei müssen Hindernisse überwunden und Gegner besiegt werden. Oft sind die Spiele auch für Kinder geeignet und verbessern die Koordination und die Geschicklichkeit. Beliebte Spiele dieses Genres sind Crash Bandicoot oder Super Mario Bros.

Open World Spiele – die virtuelle Freiheit

In einem Open World Spiel ist der Spieler nicht in einem festgelegten Spielablauf gefangen, sondern kann frei in einer scheinbar grenzenlosen Welt agieren. Meistens ist der Spielablauf somit auch nicht vorgezeichnet, sondern man kann den Weg zum Ziel selber wählen. Open Word Spiele haben oft Überschneidungen mit anderen Genres und somit kann ein Actionspiel wie GTA auch in einer offenen Welt stattfinden. Beliebte Open Word Spiele sind Minecraft, neue Spiele der Legend of Zelda-Reihe und Assassin´s Creed.