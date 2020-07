Valve-Chef sitzt in Neuseeland seit Beginn der Corona-Krise fest

Gabe Newell bei TVNZ1 in Neuseeland.

Die anhaltende COVID-19-Pandemie hat Reisende auf der ganzen Welt erwischt und viele von ihnen sind für einen längeren Zeitraum im Ausland gestrandet. Eine dieser Personen ist Gabe Newell, der seit März in Neuseeland festsitzt. Um dem Land für seine Gastfreundschaft zu danken, veranstaltet der Mitbegründer und Präsident von Valve, ein Milliardär, ein kostenloses Konzert.

Newell trat beim Frühstücksfernsehen von TVNZ 1 zusammen mit dem spanischen Rennfahrer Alex Riberas und Teagan Klein auf, um „We Love Aotearoa“ anzukündigen, eine kostenlose Veranstaltung und ein Konzert, das am 15. August in Auckland stattfinden soll. Die Veranstaltung bietet Live-Musik, Food Trucks und VR-Stände. Newell war nach dem Launch von Half-Life: Alyx mit Riberas und Klein unterwegs, wobei der Ausflug laut Klein nur zehn Tage dauern sollte. Die COVID-19-Pandemie brach jedoch aus und führte dazu, dass das Trio im Inselland blieb.

Valve-Chef, Gabe Newell, spricht über Neuseeland

In dem Interview in der Talkshow der Morgennachrichten sprach Newell über seine Liebe zu Neuseeland und erklärte: „Für mich geht es sehr um den Gemeinschaftsgeist, das Gefühl, dass jeder zusammenkommen kann … und uns im Wesentlichen willkommen zu heißen.“ Er verglich Neuseeland auch mit den USA in seiner Reaktion auf die Pandemie und sagte: „Wenn ich mit Leuten in Seattle spreche, ist es eine sehr seltsame Zeit, es ist sehr herausfordernd. Sie sind sehr isoliert, sie können nicht gehen wohin sie wollen.“

Newell ging nur kurz auf seine Rolle bei Valve ein und bezeichnete seine Tätigkeit als „meinen Tagesjob“. Er gab an, dass er von Neuseeland aus remote gearbeitet hat und sagte: „Es gibt keinen Unterschied, ob man in Seattle oder in Neuseeland ist. Alle arbeiten remote, alle verwenden die gleichen Tools.“

COVID-19-Pandemie: DOTA 2-Turnier wurde abgesagt

Die COVID-19-Pandemie hat Valve erheblich getroffen und sie gezwungen, das Weltmeisterschaftsturnier The International 10 von DOTA 2 zu verschieben. Allerdings hat sich 2020 nicht alles schlecht für Valve erwiesen. Mit dem Start von Half-Life: Alyx hat man gezeigt wie weit man mit der VR-Technik heute ist. Man hat einen neuen Maßstab gesetzt und die Fans der Serie auf weitere Spiele eingeschworen.

Valve hat auch eine Dokumentation veröffentlicht, in der detailliert beschrieben wird, was sie in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Vielleicht schaut er bei James Cameron vorbei, der gerade mit Dreharbeiten in Neuseeland für Avatar 2 beschäftigt ist.