Hearth & Home: Alle Infos zum ersten großen Valheim-Update!

Gut 5 Monate nach dem Release von Valheim gibt es nun endlich Neuigkeiten zu dessen erstem großen Update: Hearth & Home. © Iron Gate AB, Coffee Stain Publishing; Bildmontage: DailyGame

Iron Gate, das Entwicklerstudio zum Steam-Überraschungshit Anfang des Jahres, hat endlich erste Details zum ersten großen Update Hearth & Home auf deren Blog vorgestellt – und entschuldigt sich bei der Community.

Der überraschende Erfolg änderte alles

Denn ursprünglich waren für 2021 4 Major-Updates geplant: Hearth & Home sollte demnach das erste, kleinere davon sein und noch in der ersten Hälfte dieses Jahres erscheinen. Dann kam allerdings alles anders: Valheim schoss bei den Steam-Charts durch die Decke. Der Erfolg kam auch für das kleine Fünf-Mann-Team aus Schweden überraschend: So schreibt Iron Gate etwa heute, dass der überwältigende Erfolg für sie Hunderte neuer Probleme aufwarf und sie bis Mai alle zur Verfügung stehenden Ressourcen für Bugfixes aufwenden mussten. Dadurch waren sie nicht nur gezwungen die Inhalte ihrer Roadmap einfach bloß nach hinten zu verschieben, sondern mussten deren weitere Planung völlig überdenken.

Neue Roadmap: schlanker, dynamischer und Fokus auf Hearth & Home

So möchte das Team sich zukünftig auf Qualität vor Quantität konzentrieren und will auch mit der Community stärker zusammenarbeiten. Das soll zum einen dafür sorgen, dass von der Community inspirierte Inhalte ins Spiel integriert werden – und daher eine gewisse Dynamik aufseiten der Roadmap voraussetzen – aber auch, dass die Roadmap kleiner als bislang gehalten werden soll und dadurch der Fokus aufs aktuelle Projekt nicht verloren geht. Konkret möchte Iron Gate die kleineren Updates weiter hinten anstellen und dafür die beiden Major Updates Hearth & Home sowie Mistlands (an dem die Arbeiten gleich nach der Fertigstellung von Hearth & Home beginnen sollen) ganz nach vorne setzen.

Hearth & Home: Release-Termin und erste Inhalte

Hearth & Home soll nun im 3. Quartal 2021 erscheinen. Um euch die Wartezeit bis dahin zu versüßen, wollen wir euch nun nicht länger auf die Folter spannen und einige der neuen Inhalte präsentieren:

AMA für heute, 14 Uhr angekündigt

Dass sich die Entwickler die Kritik der Fans in den vergangenen Wochen auch wirklich zu Herzen genommen haben und nun mehr Transparenz und eine engere Zusammenarbeit mit der Community versprechen, zeigt auch deren Vorhaben, sich auf Reddit allen offenen Fragen der Community stellen zu wollen.