Until Dawn 2: Horror-Fortsetzung erscheint im Januar 2027 für PS5

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Das Grauen kehrt Anfang 2027 zurück. Sony Interactive Entertainment und Entwickler Firesprite haben den Veröffentlichungstermin für Until Dawn 2 bekannt gegeben. Die Fortsetzung des Horrorspiels erscheint am 28. Januar 2027 für PlayStation 5. Wer sich das Spiel bereits vor dem Release sichern möchte, kann ab dem 10. September eine Vorbestellung aufgeben.

Mit Until Dawn 2 erwartet Spieler eine neue Geschichte, in deren Mittelpunkt erneut folgenschwere Entscheidungen und das Überleben der beteiligten Charaktere stehen. Dieses Mal führt die Handlung jedoch an einen neuen Schauplatz. Nach einem Zwischenfall im Blackwood-Sanatorium verschlägt es ein Team von Geisterjägern auf die abgelegene Insel Akishima.

Eine neue Geschichte beginnt im Blackwood-Sanatorium

Im Mittelpunkt der Handlung steht das Geisterjäger-Team von „Dead True“, das sich auf die Suche nach seiner bislang größten Story begibt. Ausgangspunkt der Ereignisse ist eine Untersuchung im Blackwood-Sanatorium, die jedoch schon bald eine unerwartete und unheimliche Wendung nimmt.

Werbung

Während der Untersuchung trifft das Team auf Yoona, eine junge Frau mit übernatürlichen Fähigkeiten. Die Begegnung führt die Gruppe schließlich nach Akishima. Die abgelegene Insel erscheint zunächst wie ein verlassenes Paradies, ist jedoch bereits seit Jahrzehnten unbewohnt.

Auf Akishima warten Geheimnisse, deren Ursprünge offenbar deutlich weiter in die Vergangenheit zurückreichen, als das Team zunächst vermutet. Was genau auf der Insel geschehen ist und weshalb sie verlassen wurde, bleibt vorerst offen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Akishima wird zum Schauplatz einer gefährlichen Nacht

Mit der verlassenen Insel erhält Until Dawn 2 einen neuen zentralen Schauplatz. Dort beginnt für die Charaktere eine Nacht, deren Verlauf maßgeblich von den Entscheidungen der Spieler bestimmt wird.

Werbung

Dabei können bereits vermeintlich kleine Entscheidungen Auswirkungen auf die weitere Handlung haben. So müssen Spieler beispielsweise entscheiden, ob sie einem Signal folgen, um nach einem vermissten Freund zu suchen, oder stattdessen einen Umweg riskieren. Dieser könnte wichtige Hinweise liefern, gleichzeitig aber möglicherweise andere Konsequenzen nach sich ziehen.

Auch deutlich schwerwiegendere Entscheidungen sollen eine Rolle spielen. Das Spiel konfrontiert die Charaktere unter anderem mit Situationen, in denen ein bestimmtes Opfer verlangt wird. Ob Spieler dieser Forderung nachkommen oder versuchen, einen anderen Weg zu finden, bleibt ihnen überlassen.

Entscheidungen bestimmen erneut über Leben und Tod

Damit greift Until Dawn 2 eines der zentralen Elemente seines Vorgängers wieder auf. Der Verlauf der Geschichte ist nicht vollständig vorgegeben, sondern verändert sich abhängig von den Entscheidungen, die während der Nacht getroffen werden.

Werbung

Die Konsequenzen beschränken sich dabei nicht nur auf einzelne Szenen. Entscheidungen können darüber bestimmen, welchen Verlauf die Geschichte nimmt und welche Charaktere die Ereignisse überleben. Dadurch können unterschiedliche Handlungen zu verschiedenen Entwicklungen führen.

Gerade die Frage, ob ein vermeintlich riskanter Umweg möglicherweise entscheidende Informationen liefert oder ob die direkte Route die bessere Entscheidung gewesen wäre, soll die Spieler immer wieder vor schwierige Situationen stellen. Welche Konsequenzen eine Entscheidung tatsächlich hat, dürfte dabei nicht immer unmittelbar ersichtlich sein.

Until Dawn 2 erscheint exklusiv für PlayStation 5

Entwickelt wird Until Dawn 2 von Firesprite, während Sony Interactive Entertainment als Publisher auftritt. Bislang wurde das Horrorspiel ausschließlich für PlayStation 5 angekündigt.

Werbung

Die Veröffentlichung ist für den 28. Januar 2027 geplant. Vorbestellungen werden bereits ab dem 10. September möglich sein. Weitere Einzelheiten zu den unterschiedlichen Entscheidungen, den Charakteren und den Geheimnissen der verlassenen Insel Akishima dürften bis zum Release noch folgen.