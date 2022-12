Twitch-Streamer werden von Wettunternehmen gesponsert

WERBUNG

Twitch wurde 2011 als Live-Streaming-Plattform für Gamer gegründet. Im Jahr 2014 wurde es von Amazon für 970 Millionen Dollar übernommen. Seitdem hat Twitch ein explosives Wachstum erlebt. Im Jahr 2021 gab es schätzungsweise 8,5 Millionen Kanäle, die monatlich streamen, und durchschnittlich etwa 105.000 gleichzeitige Zuschauer.

Twitch ist eine Live-Streaming-Plattform, die nicht nur zu einer der besten Streaming-Apps für Spiele, sondern auch zu einer der besten Streaming-Apps überhaupt geworden ist. Twitch ist eine Plattform, die hauptsächlich von Spielern genutzt wird, aber auch für Musik, Talkshows und andere Lifestyle-Streamer. Die Art der Unternehmen, die bereit sind, Twitch-Streamer zu sponsern, kann vom Inhalt des Streams abhängen. Jeden Monat streamen und schauen Millionen von Menschen auf Twitch.

Bei so vielen Nutzern ist es nicht verwunderlich, dass hier viele Unternehmen in Form von Sponsoring einsteigen. Sponsoring-Marketing ist eine kosteneffiziente Methode für Unternehmen, ihre Waren und Dienstleistungen bei einem gezielten, engagierten Publikum bekannt zu machen. Ein Twitch-Sponsoring ist eine Partnerschaft zwischen einem Twitch-Streamer und einem Unternehmen. Das Unternehmen bezahlt den Streamer dafür, dass er sein Produkt oder seine Dienstleistung auf seinem Twitch-Kanal bewirbt.

Gesponserte Inhalte können auf verschiedene Weise in Twitch-Streams erscheinen. Hier sind einige gängige Möglichkeiten, wie Twitch-Streamer mit Marken zusammenarbeiten können, um Geld zu verdienen:

Partnerlinks in Beschreibungen

Erwähnung von Produkten während des Streams

Werbebanner in Videos

Einblendung von Logos

Produkt-Giveaways

Unternehmen von Sportwetten sind einer der Hauptsponsoren der Esports-Branche und arbeiten auch aktiv mit regelmäßigen Streamern zusammen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl ihrer Erwähnungen in den Übertragungen deutlich gestiegen.

Die Werbung eines bestimmten Wettanbieters ist in fast jedem Stream zu finden. Die Buchmacher arbeiten sowohl mit sehr kleinen Streamern (bis zu tausend Followern) als auch mit den größten zusammen; dabei handelt es sich sowohl um spezialisierte Esports-Kanäle als auch um Content-Macher, die die meiste Zeit im Bereich Just Chatting oder einigen Casual Games verbringen.

Die Buchmacher arbeiten am ehesten mit den kleinsten Streamern zusammen: Mehr als 1,3 Tausend Kanäle mit einer Followerzahl von bis zu tausend Personen haben im vergangenen Jahr für Wettanbieter geworben. Je größer der Streamer ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er ein Partner von Buchmachern ist: Unter den Content-Machern mit einem Publikum von 10-50 Tausend Followern haben im vergangenen Jahr mehrere hundert Kanäle für Buchmacher geworben. Zur gleichen Zeit gab es nur vier Twitch-Streamer mit mehr als einer Million Followern, die Buchmacher in ihren Streams präsentierten.

Die Werbung von Buchmachern ist vor allem bei Dota 2- und CS:GO-Übertragungen zu finden. Diese beiden Spiele führen bei der Sendezeit, in der für Wettanbieter geworben wurde. Interessanterweise finden sich unter den Top 5 dieser Kennzahl auch so lässige Kategorien wie Just Chatting und Grand Theft Auto V. In Bezug auf das Verhältnis zwischen den Stunden der Streams und der Sendezeit liegt die Kategorie Sport an der Spitze, in der nur 783 Stunden Sendezeit auf fast 5,4 Millionen Seherstunden entfallen. Aber niemand kann mit League of Legends konkurrieren: 24,4 Millionen Sehstunden bei 8,9 Tausend Stunden Sendezeit: und es sollte auch beachtet werden, dass Werbung von Buchmachern während offizieller LoL-Turniere verboten ist. Normalen Streamern ist es aber erlaubt, während ihrer Streams für Wettanbieter zu werben.

Orangemorange ist ein deutscher Twitch-Streamer, der Tausende von Zuschauern gleichzeitig anzieht, wenn er streamt und dadurch die Aufmerksamkeit von Wettunternehmen auf sich gezogen hat. Hinter dem Namen verbirgt sich Kevin Bongers aus Bergisch Gladbach. Er ist seit Juli 2015 auf Twitch aktiv, er hat mittlerweile über eine halbe Million Follower und streamt durchschnittlich vor 3.700 Zuschauern. Bongers hatte seine ersten Erfolge mit den Battle Royals H1Z1 und Fortnite, aber seinen Durchbruch hatte er mit Rollenspielen in GTA Online. Orangemorange war im letzten Monat der 8. meistgesehene deutschsprachige Kanal in GTA. Er wurde für seine Glücksspielinhalte auf Twitch kritisiert, so dass er entschied auf Wettunternehmen umzusteigen. Er bekam sogar das Angebot, als offizieller Markenbotschafter nach Katar zu fliegen. OrangeMorange war sich zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht über die Arbeitsbedingungen in Katar im Klaren, aber nach seinem Livestream wurde der Twitch-Star über die sklavenähnlichen Bedingungen informiert, unter denen die Gastarbeiter leiden. Nachdem OrangeMorange diese Information erhalten hatte, beschloss er, den Werbedeal aus Katar abzulehnen.

Es gibt zwar viele weniger oder mehr erfolgreiche Geschichten wie die von Orangemorange, aber Sie müssen nicht unbedingt eine große Fangemeinde für Ihren Twitch-Stream haben, um gesponsert zu werden. Als kleiner, aber wachsender Twitch-Streamer kann man durchaus für den Wert, den man einem Sponsor bringt, um dessen Produkt oder Dienstleistung zu bewerben, entschädigt werden. Durch Sponsoring können Sie in Ihren Kanal investieren und Ihre Anhängerschaft weiter vergrößern.

Es besteht kein Zweifel, dass die Präsenz von Buchmachern im Streaming und im Esport weiter zunehmen wird. Wettunternehmen sind erfolgreich in die Branche eingestiegen und haben den Platz von Glücksspielseiten eingenommen, die in Skandalen untergegangen sind und dadurch ihre Stellung als Hauptsponsor verloren haben. Somit kann mit einem erheblichen Wachstum in Zukunft gerechnet werden.