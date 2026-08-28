Lost in Translation: Können Game Studios kein Deutsch mehr?

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Videospiele werden größer. Dialoge werden länger. Menüs werden komplexer und selbst ein einziger moderner AAA-Titel bringt mittlerweile Textmengen mit, für die man früher vermutlich drei komplette Rollenspiele gebraucht hätte. Dass sich dabei irgendwo ein Tippfehler einschleicht? Geschenkt.

Richtig lustig wird es aber dann, wenn eine Übersetzung zwar irgendwie nach Deutsch aussieht, im eigentlichen Kontext aber etwas völlig anderes bedeutet. Und noch besser wird es, wenn uns das Spiel aufgrund dieser Übersetzung sogar eine falsche Anweisung gibt.

Genau solche Fälle gibt es auch heute noch. Teilweise in riesigen Produktionen, teilweise in Spielen, bei denen die korrekte Übersetzung früher sogar schon vorhanden war. Und weil es mir in letzter Zeit bei mehreren Games aufgefallen ist, unter Anderem in meinem aktuellen AAA-Hit Black Flag, hab ich mal etwas recherchiert. Ich wollte wissen ob es weitere „prominente Beispiele“ gibt für klare Übersetzungsfehler.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Edward soll plötzlich „hechten“

Mein aktueller Lieblingsfall kommt aus Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Edward Kenway schwimmt im Wasser und wie in praktisch jedem Spiel mit einer Tauchmechanik wird eingeblendet, welche Taste wir drücken müssen, um unter die Wasseroberfläche zu tauchen.

Nur steht in der deutschen Version nicht „Tauchen“.

Da steht: „Hechten“.

Und technisch betrachtet kann man sogar nachvollziehen, wie dieser Unsinn entstanden ist. Im englischen Original steht schlicht „Dive“. Dieses Wort kann im Englischen tatsächlich mehrere Dinge bedeuten. Ein „dive“ kann ein Hechtsprung sein. Man kann ins Wasser hechten. Man kann aber eben auch unter Wasser tauchen. Und als Verb beziehungsweise Aufforderung bedeutet „Dive!“ in dieser Situation ganz offensichtlich: Tauch ab.

Edward schwimmt schließlich bereits…

Wenn ich mitten im Meer bin und jemand „Tauchen!“ ruft, weiß ich ziemlich genau, was gemeint ist. Wenn jemand „Hechten!“ schreit, würde ich zumindest kurz wissen wollen, wohin genau ich denn jetzt noch springen soll.

Das Kuriose daran: Spieler weisen darauf hin, dass die ursprüngliche Version von Black Flag diesen Kontext korrekt übersetzt hatte. Resynced schafft es also, eine bereits funktionierende deutsche Bezeichnung durch eine schlechtere zu ersetzen.

Battlefield 6: Nicht neben dem Panzer stehen!

Noch problematischer wird eine schlechte Übersetzung, wenn sie nicht nur albern klingt, sondern das Gameplay beeinflusst.

Genau das passierte bei einer deutschen Herausforderung in Battlefield 6. Spieler bekamen dort die Aufgabe, Infanterie-Kills beziehungsweise bestimmte Aktionen auszuführen, während sie sich „in der Nähe von Bodenfahrzeugen“ befinden.

Also gut… Ab zum Panzer… Danebenstellen… Gegner erschießen. Warum zählt das verdammte Ding nicht?

Die englische Version liefert die Erklärung. Dort geht es darum, die entsprechenden Aktionen MIT Bodenfahrzeugen durchzuführen. Spieler meldeten genau diesen Unterschied im offiziellen EA-Forum.

Das kleine englische „with“ wurde also so übersetzt, dass daraus eine völlig andere Spielanweisung entstand. Ein Spieler, der nur die deutsche Beschreibung liest, kann die Aufgabe exakt so erledigen, wie sie vor ihm steht und trotzdem keinen Fortschritt bekommen.

Das ist der Punkt, an dem ein Übersetzungsfehler nicht mehr nur lustig ist. Das Spiel gibt dem Spieler schlicht die falsche Information.

Age of Empires II: Schiffe werden plötzlich „entsendet“

Age of Empires II: Definitive Edition liefert gleich mehrere Beispiele, bei denen man sich wirklich fragt, wie sie durch eine Qualitätskontrolle gekommen sind.

Beim portugiesischen Zivilisationsbonus lautet die englische Beschreibung unter anderem „Ships +10% HP“.

Nicht sonderlich kompliziert. Schiffe erhalten zehn Prozent mehr Lebenspunkte.

Die deutsche Version machte daraus allerdings „Entsendet +10 % LP“. Das sorgt für so richtige WTF Blicke auf den Bildschirm.

Offenbar wurde „ships“ nicht als Substantiv „Schiffe“, sondern als Form des englischen Verbs „to ship“, also versenden oder entsenden, interpretiert. Das Ergebnis ist ein deutscher Satz, der praktisch keinen Sinn mehr ergibt.

Ähnlich schön ist der „Fire Lancer“. Diese Einheit wurde als „Feuer-Lanzenreiter“ übersetzt. Blöd nur: Der Fire Lancer ist eine Infanterieeinheit und sitzt auf keinem Pferd.

Gerade Age of Empires zeigt perfekt, warum einzelne Wörter nicht einfach ohne Kontext übersetzt werden können. Grammatikalisch kann irgendeine Interpretation eines Wortes durchaus existieren. Im Spiel selbst ergibt sie trotzdem völligen Blödsinn.

Civilization VII und der schiefe Friedrich

Civilization VII hat ebenfalls einen Kandidaten, der weniger eindeutig falsch, dafür aber wunderbar seltsam ist.

Eine Persona von Friedrich dem Großen heißt im Englischen „Friedrich, Oblique“.

„Oblique“ kann man tatsächlich mit „schief“ übersetzen. Und genau das hat die deutsche Lokalisierung getan. Aus Friedrich wurde „Friedrich, Schiefer“ beziehungsweise der „Schiefe Fritz“. Selbst die offiziellen deutschen Patchnotes verwenden „Friedrich, Schiefer (Fritz)“.

Nur steckt hinter dem englischen Namen ziemlich offensichtlich mehr Kontext. Friedrich der Große ist eng mit der sogenannten „Oblique Order“, der schiefen Schlachtordnung, verbunden. Es geht also um eine militärische Taktik und nicht darum, dass Friedrich irgendwie schief herumsteht.

Das ist kein klassischer Fall von „Wort falsch übersetzt“. Eigentlich ist es fast interessanter: Das Wort wurde übersetzt, aber der historische Kontext ging dabei verloren.

Das Ergebnis wirkt dadurch wie etwas, das eine Übersetzungssoftware ausspuckt, nachdem man ihr genau ein Wort gegeben hat.

Lost Records: Aus dem Schalter wird „Wechseln“

Lost Records: Bloom & Rage hat einen kleinen, aber herrlichen Klassiker.

Das englische Wort „switch“ bezeichnet an einer Stelle einen Schalter.

In der deutschen Version steht allerdings „Wechseln“. Ein deutscher Test von Gamer’s Palace weist genau auf diesen Fehler hin.

Wieder dasselbe Problem. „To switch“ bedeutet wechseln. „A switch“ ist ein Schalter. Ebenso sagt man „to switch on/off“ um etwas an oder aus zu schalten.

Ohne den Kontext zu kennen, sind verschiedene Übersetzungen möglich… Im fertigen Spiel ist nur eine davon sinnvoll.

Dazu wurden in Tests auch fehlende deutsche Übersetzungen einzelner Texte und Dokumente bemängelt. Bei einem Spiel, das stark von Atmosphäre, Dialogen und kleinen Details lebt, fällt so etwas natürlich besonders unangenehm auf.

Avowed: Lebt das Land oder leben dort Menschen?

Mein vielleicht interessantestes Beispiel, welches die Recherche ausgespuckt hat, ist Avowed. Die Region, in der das Spiel stattfindet, heißt im englischen Original „The Living Lands“.

Auf Deutsch wurde daraus offiziell das „Land der Lebenden“. Microsoft und Xbox verwenden diese Bezeichnung selbst bis heute.

Klingt zuerst vollkommen okay… Ist es aber wirklich dasselbe? „Land of the Living“ wäre ziemlich eindeutig das „Land der Lebenden“.

„The Living Lands“ kann dagegen bedeuten, dass das Land selbst lebendig ist. Und genau dieser Unterschied wird bei Avowed plötzlich relevant, weil das Spiel immer wieder mit der Verbindung zwischen dem Spieler, der Natur und der Insel selbst spielt. Selbst die offizielle deutsche Xbox-Beschreibung erklärt, die Insel fühle sich an, „als würde dich die Insel selbst um Hilfe bitten“.

Damit wird aus einer kleinen sprachlichen Ungenauigkeit plötzlich eine Frage der Lore.

Vielleicht war „Land der Lebenden“ eine bewusste kreative Entscheidung. Sprachlich nimmt die deutsche Version dem Namen aber zumindest eine Doppeldeutigkeit, die im Englischen hervorragend zum Spiel passt.

Warum passieren solche Fehler heute noch?

Man könnte jetzt natürlich sofort „KI!“ schreien. Gerade bei Übersetzungen wie „Ships“ zu „Entsendet“ liegt dieser Gedanke verdammt nahe.

Beweisen lässt sich daraus allein aber leider nichts.

Maschinelle Übersetzung gab es lange vor dem aktuellen KI-Boom und auch Menschen produzieren schlechte Übersetzungen, wenn ihnen Kontext, Zeit oder Informationen fehlen. Genau dieser Kontext scheint bei vielen dieser Beispiele der entscheidende Punkt zu sein.

„Dive“, „Switch“, „Ships“ oder „Oblique“ sind keine schwierigen englischen Wörter.

Schwierig wird es erst, wenn jemand nicht weiß, was gerade auf dem Bildschirm passiert. Und genau deshalb sind solche Fehler so faszinierend. Eine Übersetzung kann für sich betrachtet vollkommen logisch sein und im Spiel trotzdem kompletter Unsinn werden.

Edward Kenway soll nicht hechten. Er soll tauchen. Und wenn Battlefield von mir verlangt, Gegner mit einem Panzer zu erledigen, dann bitte ich um klare Befehle.

Manchmal entscheidet eben ein einziges kleines Wort darüber, ob eine Übersetzung funktioniert… oder ob der Spieler minutenlang neben einem Panzer steht und sich fragt, warum zur Hölle die Herausforderung nicht zählt. Ich für meinen Teil frage mich… ist es wirklich so teuer, Nativespeaker zu bezahlen ein Spiel vor Release zu testen?