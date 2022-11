Top 5 Spieleneuheiten im Winter 2022/2023

WERBUNG

Sizilianer-Gebäude in Age of Empires 2: Definitive Edition - Lords of the West. - (C) Microsoft

Gastartikel – Moin, moin! Mein Name ist Alex Tuvenik und ich bin als Autor und Redakteur von Gamble Wamble tätig. Mit meinem folgenden Artikel möchte ich Ihnen einen Einblick in die Top 5 der Spieleneuheiten im Winter 2022/23 vorstellen.

Der Winter kommt und man stellt sich die Frage, was es eigentlich seitens des Spielemarktes Neues zu erwarten gibt. Wir haben uns genau umgesehen und Ihnen die Top 5 der Spieleneuheiten zusammengefasst. Schon jetzt können wir sagen, dass sowohl neue als auch Spieler mit langer Laufbahn tolle Games in die Hände gelegt bekommen werden. Dann kann es auch schon losgehen, im Einzelspielermodus oder im Multiplayer-Modus.

Platz 5: Age of Empires 2: Definitive Edition

Lange haben Fans von Age of Empire 2: Definitive Edition auf den Release im Winter 2022 gewartet. Denn bisher erschien das beliebte Videospiel für Windows. Jetzt kann die Vorfreude der Xbox-Spieler wachsen, denn am 31. Januar 2023 wird das Videospiel für die Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie es bereits bei der Windows-Version von 2019 zu sehen war, wird bei der Definitive Edition für die Xbox großer Wert auf die Grafik und das Gameplay gelegt. Sie erhalten Zugriff auf neue Gebäude und neue Truppen. Ebenso gesellen sich zum Zuschauermodus weitere Zoom-Perspektiven. Besonders herausragend sind die neuen Zivilisationen: Tamerlane, Ivaylo, Khan und Kotyan. Weitere Verbesserungen finden sich in der Wegfindung. Nicht zuletzt wurde die KI deutlich verbessert. Sie konnte sogar in einem aktuellen Vergleich die alte KI besiegen.

Platz 4: Spin & Score MEGAWAYS von Pragmatic Play

Pragmatic Play ist nicht ohne Grund einer der mit Abstand besten und beliebtesten Slotanbieter in Online Casinos. Passend zur Fußball-WM im Winter 2022 hat sich der Provider für den Release des nächsten Fußball-Spielautomaten entschieden. Das Spielfeld des Slots entspricht einem klassischen Fußballfeld in einem weltberühmten Stadion. Tätigen Sie Ihren Einsatz und spielen Sie auf sechs Walzen um das Glück. Dabei treffen Sie auf verschiedene Fußballspieler und können mit dem Wild Symbol zusätzliche Gewinne erzielen. Des Weiteren warten Scatter Symbole, mit denen Sie sich Freispiele sichern können. Sie zocken hier mit Cascading Reels, Megaways und extra Multiplikatoren. Eine Top Einstimmung auf die FIFA WM 2022.

Platz 3: Street Fighter 6 von Capcom

Der erste Teil von Streetfighter liegt bereits 35 Jahre zurück. Mittlerweile hat sich beim Kampfspiel viel getan. Jetzt können wir uns auf den sechsten Teil freuen. Endlich geht es mit den individuellen Special-Moves, bekannten und neuen Charakteren weiter. War Street Fighter I bereits der Vorreiter des Spielgenres, so soll der 6. Teil erneut ein neues Zeitalter ins Leben rufen. Kämpfen Sie im Fighting Ground, Battle Hub oder auf der World Tour. Das Besondere dabei ist, dass Sie mit geringen Fähigkeiten anfangen und sich Ihr Können im Laufe Ihrer Kämpfe erarbeiten werden. Street Fighter VI wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S und auf Steam angeboten.

Platz 2: Resident Evil Re: Verse von Capcom

Endlich kann die Enttäuschung von Sommer 2021 ein Ende finden. Denn nach der Release-Verschiebung vom letzten Jahr wurde noch einmal Zeit in die Verbesserung des Gameplays gesteckt. Starten Sie in das schon jetzt legendäre Crossplay und kämpfen Sie um Ihr Überleben gegen viele andere Top Spieler. Das Game hat ein geniales Rache-Feature. Gespielt wird zwischen zwei bis sechs Spielern, die bis zum Tod des verkörperten Spielcharakters führen. Natürlich können wir uns wieder auf die bekannten, aber auch neue Charaktere freuen. Und auch an den Kreaturen der Resident-Evil-Reihe fehlt es nicht. Sollten Sie zu Tode kommen und über das Rache-Feature verfügen, dann feiern Sie im besten Fall mit der richtigen Waffenauswahl Ihr Comeback.

Platz 1: Starfield von Bethesda

An der Spitze der Top 5 Spieleneuheiten treffen wir auf Starfield von Bethesda. Das Videospiel wird im Winter 2023 für Windows und Xbox Series erscheinen. Spielen Sie als Einzelspieler und vertiefen Sie sich ab der ersten Sekunde vollends in das Action-Rollenspiel. Dabei können Sie zwischen der Ego-Perspektive oder der Drittperson-Perspektive wählen. Erkunden Sie bis zu 100 Planetensysteme, die aus über 1.000 Planeten bestehen. Der instabile Frieden soll nun von Ihnen in Form eines Weltraumforschers stabilisiert werden.

Fazit: Der Winter 2022/23 hält für uns tolle Spiele bereit!

Der Winter kann für Millionen von Spielern kommen, denn er bringt uns viele neue Erstversionen und auch Fortsetzungen mit sich. Ob Sie indessen mit Street Fighter 6 Kindheitserinnerungen wecken, oder sich mit Resident Evil – Re:Verse eine zusätzliche Portion Adrenalin und Grusel holen wollen, der Winter hält alles bereit. Auch Fußballfans werden vor und in der Zeit der FIFA Fußballweltmeisterschaft und dem Casino Slot von Pragmatic Play mit dem Spiel Spin & Score Megaways alle Hände voll zu tun bekommen. Stauben Sie also Ihre Xbox Series ab und holen Sie sich ein Steam-Abo, damit Sie für den kommenden Winter vollends gewappnet sind!