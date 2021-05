Bildquelle: Pixabay.com

Wenn du nach einem guten Casino in Österreich suchst, dann bist du bei uns genau richtig! Denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die besten Spielplattformen zu testen und zu bewerten. Unsere Top Casinos in Österreich wurden von unseren Glücksspiel Experten selbst ausprobiert und gewährleisten Glücksspielenthusiasten eine einzigartige Spielatmosphäre.

Bei unseren empfohlenen Spielbanken erwarten dich eine riesengroße Spielauswahl mit online Slots, Tisch- und Kartenspielen, Live Dealer – und Jackpot Games, tolle Bonus Angebote für Neuspieler und Bestandskunden, sowie schnelle Zahlungsmöglichkeiten für sichere Einzahlungen und Auszahlungen.

Natürlich sind all unsere Anbieter mit einer gültigen EU Lizenz ausgestattet. Ein sicheres und faires Spielen ist dir somit gewährleistet und du brauchst dir absolut keine Sorgen über Betrug machen. Weiteres teilen wir hier auch unsere Bewertungskriterien mit dir, sodass du auch selbst gute online Casinos von schlechten Anbietern unterscheiden kannst. Hier sind die besten 3 Casinos Österreich 2020-2021 im Detail. Eine längere Liste findet ihr zudem auf Austriawin24.at.

1. 20Bet Casino

2500+ Spiele

Casino Bonus 100% bis zu 120€

Lizenz: Curaçao, Lizenznummer: 8048/JAZ

Das 20Bet Casino wird von der TechSolutions Group N.V. betrieben und zählt zu den absoluten Favoriten Casinos in Österreich. Der Anbieter ist vor allem für sein attraktives Bonus Angebot mit Cashback Boni und Freispielen bekannt und bietet eine riesengroße Auswahl an online Casinos Spielen für jeden Geschmack und jedes Budget. Von zahlreichen Slot Spielen, Karten- und Tischspielen, bis hin zu Live Dealer Tischen hat man hier die Qual der Wahl. Die Grafiken der Spielautomaten sind besonders hochwertig und spannende Soundeffekte sorgen für ein ganz besonders Feeling.

2. N1 Casino

2000+ Spiele

Casino Bonus 400€ + 200 Freispiele

Lizenz: Malta Gaming Authority, (Lizenznummer MGA/CL4/184/2004)

Das N1 Casino gibt es seit 2017 und gehört zu den jüngeren Anbietern von Glücksspielen im Internet. Für aufregende und spannende Games sorgen renommierte Softwaren Hersteller, wie Playtech, NetEnt, Microgaming und Quickspin. Das online Casino bietet zwar keinen VIP Club, doch für regelmäßige Bonus Angebote ist gesorgt. Freitag können sich Spieler beispielsweise über einen 50% bis 100€ Bonus freuen, wenn sie eine Einzahlung von mindestens 20€ tätigen. Um sich den Bonus zu sichern, wird meist ein Code benötigt, den man auf der Webseite finden kann.

3. Slothunter Casino

2000+ Spiele

Casino Bonus 300€ + 200 Freispiele

Lizenz: Malta Gaming Authority, (Lizenznummer: MGA / B2C / 394/2017)

Das Slothunter Casino wird von der N1 Interactive Limited betrieben, die auch hinter online Spielbanken, wie dem Cookie Casino, King Billy oder Bob Casino stehen. Es handelt sich also um eine sehr etablierte Firma, die im Bereich online Spielehallen einiges an Erfahrung mitbringt. Das Casino online bietet österreichischen Spielern maximale Sicherheit und stetzt sich auch stark für Jugendschutz und Spielsuchtprävention ein. Neben vielfältigen Casinospielen, ist uns auch das großzügige Bonus Angebot des Anbieters aufgefallen, das sich auf die ersten drei Einzahlungen aufteilt.

Folgende online Casinos solltest du vermeiden

Casino Seiten im Internet gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Bevor man eine Einzahlung mit Echtgeld tätigt oder sich überhaupt in einem Casino anmeldet, ist es immer wichtig, den online Casino Anbieter auf Sicherheit und Seriösität zu überprüfen. Wichtig ist hierbei, dass das Casino mit einer gültigen Glücksspiellizenz ausgestattet ist, Casino Spiele mit fairen Gewinnausschüttungen bietet, sichere und schnelle Zahlungsoptionen für die Ein- und Auszahlung zur Verfügung stellt, sowie einen gut erreichbaren Kundenservice via Chat, Email und Telefon bereitstellt.

Wichtig zu wissen ist auch, dass viele betrügerische Spielplattformen Spieler mit unrealistisch hohen Bonus Angeboten anlocken. Hier sollten gleich die Alarmglocken läuten. Nachdem jeder Willkommensbonus mit bestimmten Umsatzbedingungen verbunden ist, ist es wichtig, sich über diese zu informieren, bevor man den jeweiligen Casino Bonus überhaupt akzeptiert oder sich gar in dem Casino anmeldet.

Zu den weniger vertrauenswürdigen Casino Anbietern in Österreich zählen unter anderem das Balzac Casino, da es keine Communication mit den Spielern bietet, das CoolCat Casino, da Auszahlungen oft verspätet werden oder erst gar nicht stattfinden, sowie das Planet Kings Casino, das eine gefälschte Glücksspiellizenz hat und keine vertrauenswürdige Zahlungsoptionen anbietet.

Bewertungskriterien für Top online Casinos

Wenn du auf der Suche nach einem guten Casino im Internet bist und das Glücksspiel in einer einzigartigen Atmosphäre genießen möchtest, raten wir dir immer, einen unserer vorgestellten Casinos aus unserer Bewertung auszuwählen. Bei unseren vorgestellten Casinos kannst du dich immer auf höchste Sicherheit verlassen und Glücksspiele auf hohem Niveau genießen. Unsere online Casinos werden auf strengste Kriterien überprüft und müssen höchste Spieler Ansprüche erfüllen, um von uns empfohlen zu werden, darunter:

Online Casino Spiele

Die Casino Spiele sollten von anerkannten Softwarenanbietern zur Verfügung gestellt werden und mit Zufallsgeneratoren ausgestattet sein. Natürlich achten wir auch auf die Vielseitigkeit der Spiele, Bonusrunden, Freispiele, Jackpots, die Qualität, Live Casino Spiele und vieles mehr.

Glücksspiellizenz

Um österreichischen Spielern ein legales Spielen gewährleisten zu können, muss das online Casino mit einer gültigen Glücksspiellizenz ausgestattet sein und die österreichische Gesetzgebung beachtet werden. Diese stellt zudem sicher, dass die Casinospiele fair funktionieren und vertrauliche Kundendaten SSL-verschlüsselt werden.

Zahlungsarten

Um eine Einzahlung und Auszahlung sicher und schnell tätigen zu können, sind gute Zahlungsoptionen erforderlich. Hierbei achten wir darauf, dass das online Casino verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung stellt, darunter Banküberweisungen, Kreditkarten und E-Wallets.

Bonusangebot des online Casinos

Natürlich schauen wir uns auch das Bonuspaket des Casinos an, darunter den Willkommensbonus, Freispiele und auch regelmäßige Belohnungen für Bestandskunden, sowie das VIP Programm. Besonders wichtig für uns ist, dass das Willkommenspaket und die Besandskundenboni österreichsischen Spielern auch wirklich einen Mehrwert bieten. Die Umsatzbedingungen müssen sich hierbei realistisch umsetzen lassen.

Kundendienst

Zu guter Letzt testen wir auch den Kundenservice des Anbieters und achten darauf, dass dieser in deutscher Sprache verfügbar ist. Das Casino sollte sowohl einen Live Chat, sowie auch Telefonsupport und Support per Email für Spieler zur Auswahl haben.

Online Casinos in Österreich – Unsere Erfahrungen

Nachdem wir all diese wichtigen Schritte durchlaufen haben, analysieren wir unsere Testergebnisse und bewerten die jeweiligen online Casinos dementsprechend. Unser Ziel ist es, Spielern die besten online Casinos in Österreich vorzustellen und ihnen wichtige Hilfe Stellung zu leisten, sodass sie das Beste aus ihrer Glücksspielerfahrung herausholen können und das Casino Spiel in vollen Zügen genießen können.

FAQ

Müssen Österreicher in ihrem Land für die Gewinne Steuern zahlen?

Nein. Geld, dass in österreichischen online Casinos erworben wird, ist nicht steuerpflichtig. Viele Spieler verdienen mit Slots sogar ihren Lebensunterhalt.

Kann man Slots auch gratis spielen?

Die meisten guten online Casinos am Markt bieten kostenlose Demoversionen der Spiele an und verschenken auch regelmäßig Freispiele. Wir empfehlen es grundsätzlich, die Spiele immer zuerst kostenlos zu testen und die Spielregeln zu lernen, bevor man sein Glück mit Echtgeld wagt.

Sind vertrauliche Daten in online Spielehallen geschützt?

Unsere vorgestellten Anbieter werden von unabhängigen IT Firmen SSL verschlüsselt. So braucht man sich über seine Daten keine Sorgen zu machen.

Welche Zahlungsmittel funktionieren am schnellsten?

E-Wallets, wie Skrill und Neteller sind grundsätzlich als die schnellsten Zahlungsmittel bekannt. Genaue Informationen dazu erhält man jedoch direkt beim jeweiligen Zahlungsanbieter.

Bieten Casinos auch einen Willkommensbonus ohne Einzahlung?

Einige Spieleplattformen bieten Neuspielern einen Willkommensbonus ohne Einzahlung in Form von Freispielen, die man an bestimmten Spielautomaten einsetzen kann. Die Freispiele bekommt man hierbei nach der Anmeldung direkt auf sein Spielerkonto gutgeschrieben.