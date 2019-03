Die Teilnahme an einem Wettkampf kann zugleich sehr spannend und unheimlich nervenaufreibend sein. Auf den ersten freudigen Moment nach der Anmeldung folgen oft Zweifel und Nervosität. Hat man sich zu viel vorgenommen? War die Anmeldung voreilig? Wird man es schaffen, mitzuhalten? Oder wird der Tag des Wettbewerbs eine Blamage? Bevor die Zweifel überhandnehmen ist es wichtig, die negativen Gedanken mit einer positiven Einstellung zu ersetzen. Es ist bereits ein beachtlicher Schritt, sich für einen Wettbewerb anzumelden. Nicht jeder hat den Mut dazu. Sich selbst gut zuzureden ist eine wichtige Vorbereitungsmethode auf einen Wettkampf und es gibt noch weitere, die helfen können:



Visualisierung kann zu besseren Ergebnissen führen

Es ist der Wissenschaft bekannt, dass die geistige Vorstellung von zukünftigen Ereignissen zu verbesserten Ergebnissen führen kann. Studien zufolge begreift unser Gehirn den Unterschied zwischen imaginären Szenarios und realen Vorkommnissen nicht. Stellen wir uns also zum Beispiel bildlich vor, dass wir einen Marathon laufen und verschiedene Schwierigkeiten überwinden, versteht es unser Gehirn fast so, als hätten wir wirklich daran teilgenommen. Es ist dann einfacher, die Tat auszuführen, da wir den Prozess in Gedanken schon durchgelaufen sind und dabei mehr Selbstbewusstsein gewonnen haben. Es werden Dinge wie motorische Fähigkeiten und Konzentration geschult und verbessert. Natürlich ist die beste Vorbereitung noch immer die eigentliche Teilnahme an der Veranstaltung, aber die erfolgreichsten Sportler und Persönlichkeiten der Welt schwören nicht ohne Grund auf diese Methode.

In kleinen Schritten zum Ziel

Kein Sportler nimmt gleich am Anfang der Karriere an der Olympiade teil. Erfolg ist das Resultat von viel Übung und leider auch vielen Niederlagen. Die erfolgreichsten Menschen dieser Welt mussten eine ganze Reihe davon einstecken, bevor Sie ein gewisses Ziel erreichten. Und selbst dann hört das Scheitern nicht auf. Steve Jobs wurde beispielsweise im Jahr 1985 von seinem eigenen Unternehmen Apple gefeuert, wie Spiegel Online beschreibt , und eine ganze Reihe von schwierigen Situationen überwinden. Abraham Lincoln, der 16. Präsident der USA und einer der berühmtesten amerikanischen Präsidenten überhaupt ist, verlor den Wahlkampf acht Mal, bevor er schließlich gewählt wurde. Des Weiteren war er als Unternehmer erfolglos und erlitt einen Nervenzusammenbruch. Es gibt noch viele weitere Beispiele, die belegen, dass der Erfolg nicht über Nacht kommt. Wichtig ist auch zu wissen, dass die meisten erfolgreichen Menschen den Erfolg nicht als ein Ziel, sondern einen Prozess ansehen: Aus Niederlagen soll gelernt werden und harte Arbeit an erster Stelle stehen. Wie funktioniert dies aber nun auf praktischer Ebene?

Kurz gesagt: Übung macht den Meister. Für Marathonläufer kann es hilfreich sein, zur Vorbereitung auf einen großen Wettkampf an mehreren kleineren Wettbewerben teilzunehmen. Im Kampfsport wird Sparring, also der Kampf gegen verschiedene Gegner zu Übungszwecken, als wesentlicher Teil des Trainings angesehen. Dadurch lernen selbst erfahrene Kämpfer wie Wladimir Klitschko, mit den Stärken ihres Gegners umzugehen und sich auf diese vorzubereiten. Das gilt nicht nur beim Sport, sondern auch für Unternehmer. Kleine Erfolgsgeschichten führen zu größeren. Der Kognitive Neurowissenschaftler und Psychologe Ian Robertson ist für den sogenannten „Gewinner-Effekt“ bekannt, welcher besagt, dass sich Erfolge positiv auf unser Gehirn auswirken und zu mehr Fokus, Selbstbewusstsein und Angriffslustigkeit führen können. Das Belohnungsnetzwerk ist einer der Gründe, warum Erfolg tatsächlich zu nochmals mehr Erfolg führt. Laut dem Betway Insider werden positive Emotionen ausgeschickt, wenn uns etwas gut gelingt, und das erhöhte Testosteron führt obendrein zu mehr Aggressivität.

Den Fokus trainieren

Die Sportwissenschaft beschäftigt sich unter anderem mit mentalen Fähigkeiten, die Athleten bei großen und kleinen Wettbewerben anwenden und nutzen können. Einer der wichtigsten Punkte ist dabei der Fokus bzw. die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Bei einem Wettrennen ist es leicht, von den anderen Läufern abgelenkt zu werden; doch schafft man es, sich ausschließlich auf das Ziel zu konzentrieren, hat man bessere Chancen auf den Sieg. Diese Fähigkeit kann auf unterschiedliche Arten trainiert werden. Zum einen kann Meditation helfen: Der Blick auf ein Objekt wie eine Kerze, einen Stein oder die Glut eines Räucherstäbchens über einen längeren Zeitraum kann zur Entspannung führen. Sich bestimmte Stichwörter wie „Entspannung“ oder „Konzentration“ ins Gedächtnis zu rufen, kann unseren Fokus wiederherstellen, wenn unsere Gedanken abschweifen. Auch gezieltes MBSR („Mindful-Based-Stress-Reduction“)-Training kann laut Focus den Zustand der Psyche verbessern . Prinzipiell verbessert ein positiver innerer Dialog nicht nur unsere Einstellung, sondern führt auch zu besseren Ergebnissen.

Wenn in den Minuten vor einem Wettbewerb die Nerven blank liegen, können Atemübungen und gutes Zureden helfen. Doch die Vorbereitungszeit kann einen wirklichen Unterschied ausmachen. Das mentale und physische Training kann den zweiten Platz zum ersten und aus einer Niederlage einen Erfolg machen. Selbstverständlich spielt auch Glück eine große Rolle und es können sich unvorhergesehene Hindernisse in den Weg stellen; aber durch regelmäßige Arbeit und Training ist es möglich, eine gute Leistung zu erzielen.