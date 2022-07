Tipps für deine achteinhalb Wochenstunden

WERBUNG

Age of Empires 4 - (C) Microsoft

Wenn du länger als achteinhalb Stunden Videospiele in Woche zockst, dann zählst du schon als echter Gamer. Hier zählen wir aber kein Online Casino dazu. Falls du dich dafür interessierst, dann bist du hier besser aufgehoben. Du fühlst dich dabei angesprochen? Keine Sorge, du hast keinen Grund ein schlechtes Gewissen zu haben, denn Studien können nicht belegen, dass Zocken beziehungsweise Fernsehen das Gehirn schädigt. Ganz im Gegenteil ist es bewiesen, dass vor allem gewisse Spiele die Reaktionen und Geschicklichkeit fördern. Zusätzlich bieten Games, wie Age of Empires sehr gute Möglichkeiten um spielerisch die Kriegsgeschichte der ganzen Welt zu erfahren.

Age of Empires 4

Vor nicht allzu langer Zeit wurde Age of Empires 4 released. Zu Beginn musste das Spiel einiges an Kritik einstecken, jedoch konnten sie mit nachträglichen Patches einen Großteil der Probleme beheben. Für die “die-hard” Fans von Age of Empires, die schon seit Jahrzehnten dabei sind ist es ein Leckerbissen. Denn nach dem nicht so erfolgreichen Age of Empires 3 kommt endlich ein Spiel, wo man wirklich die Stimmen der Spieler miteinbezogen hat. Man hat beim Zocken wirklich das Gefühl, wie damals bei Age of Empires 2, also ist dieses Game auf jeden Fall einen Versuch wert.

WERBUNG

Dying Light 2: Stay Human

Ein Spiel, dass zwar sehr lange auf sich warten ließ und wo man schon ahnte, dass es ein Reinfall wird, hat dann doch eingeschlagen zu Freuden der Fans. Schon der erste Teil der Reihe überzeugte mit smoothen Gameplay, für damals sehr anprechende Grafik und einer mitreißenden Story. Zusätzlich gab es noch sehr umfangreiche DLCs, vor allem “The Following” überzeugte mit einer sehr spannenden, aber tragischen Storyline beziehungsweise Fortsetzung. Beim zweiten Teil haben sogar die Entscheidungen des Spielers eine Auswirkung auf das Ende des Spiels. Ohne zu viel zu Spoilern kann man verraten, dass es fünf verschiedene Enden gibt und sogar noch ein Secret-Ending, welches aber von der Community nicht die Rückmeldung erhielt, welche sich die Entwickler erhofften. Im Herbst erwartet uns das erste DLC.

Pokémon Legends: Arceus

Wenn man den Namen Pokémon schon ließt geht jeden, der schon im Kindesalter angefangen hat das Herz auf. Egal ob schon auf dem Gameboy oder auf dem Nintendo DS, die meisten von uns fingen als Ash Ketchum in Alabastia sowohl ihre Karriere als Pokétrainer als auch als Gamer an. In dieser Edition wird die Zeit etwas zurückgedreht, wo die Menschen noch nicht im Einklang mit den Pokémon leben. Ziel des Prequels ist es, den Pokédex zu füllen. Dies geht jedoch nicht so einfach wie in den anderen Teilen, denn man muss die Angriffe der Pokémon beobachten um den Eintrag zu vervollständigen. Wie der Name schon sagt, dreht sich das Spiels um das mysteriöse Pokémon Arceus. Achtung! Alle, die das Spiel selbst erkunden wollen überspringen bitte folgende Passage. Es ist möglich durch bestimmte Missionen die Covor-Legenden Palkia und Dialga zu fangen, und sogar in ihrer Urform zu bestaunen.

God of War: Ragnarök

Nachdem Kratos seinen Rachefeldzug in der griechischen Mythologie beendet hatte, verschlägt es ihn mit seinem Sohn Atreus in die Welt der Nordischen Götter. Wie bei vielen Games ist es noch unklar, wann genau das Spiel released werden soll. Insider sprechen von November, was aber eher unwahrscheinlich ist, wenn bis jetzt noch keine offizielle Ankündigung stattgefunden hat. Auch wenn es eine nette Abwechslung wäre, wenn die Zeit zwischen Ankündigung und Release unter einem halben Jahr beträgt, halten es die meisten für unrealistisch. Wenn man den ersten Teil der “neuen” Serie betrachtet, dann kann man vom zweiten so einiges erwarten. Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man einen absoluten Grafik-Overload erwartet. Dieses Spiel wird Grafikkarten auf der ganzen Welt zum Glühen bringen. Neben der beeindruckenden Natur, kommen natürlich mit Sicherheit auch die mythologischen Wesen nicht zu kurz. Das Paradebeispiel im ersten Teil war Jörmungandr.

Bei den gigantischen Titeln, welche dieses Jahr veröffentlicht werden, kommen einen die achteinhalb Stunden etwas zu wenig vor. Deshalb rate ich Ihnen ihre Zeit entweder gut einzuplanen oder vielleicht sogar das Pensum erhöhen. Zweiteres natürlich nur wenn es der Partner/die Mutter erlaubt!