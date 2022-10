The Witcher 3: Leak könnte PS5/Xbox Series-Release enthüllen

The Witcher 3: Wild Hunt für PS5 und Xbox Series X/S. - (C) CD Projekt Red - Bildmontage DailyGame

Wann startet CD Projekt Red endlich das Next-Gen-Update für The Witcher 3: Wild Hunt? Sieben Jahre nach Release des Spiels und zwei Jahre nach Veröffentlichung der PlayStation 5 und Xbox Series X/S könnte es endlich soweit sein, wie ein Händler-Leak andeutet.

Bereits letztes Jahr kündigte Entwickler CD Projekt Red eine aktualisierte Version von The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S an. Der volle Umfang dieses Updates ist bisher unbekannt, aber wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass es 60 FPS für die neueste Konsolen-Generation gibt, wie auch optische Upgrades. Die Wiederveröffentlichung des Action-Rollenspiels wurde bereits einige Male nach hinten verschoben und soll Ende 2022 erscheinen. Genauere Daten gab es bisher nicht.

Jetzt soll ein neuer Leak den besagten Release-Termin für The Witcher 3: Wild Hunt für PS5 und Xbox Series X/S herausgefunden haben.

The Witcher 3: Wild Hunt für PS5 und Xbox Series X/S hat angeblich einen Release-Termin

Woher stammt der Leak? Ein Insider behauptet beim britischen Einzelhändler “Game” beschäftigt zu sein. In der Datenbank des Händlers soll bereits der Release-Termin für das Action-Rollenspiel aufgelistet sein. Das fragliche Bild wurde auf Reddit.com veröffentlicht und mittlerweile wieder von der Person gelöscht, die es hochgeladen hat.

Wann erscheint The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S? Im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein Blatt mit einer Liste von Spielen samt ihren Release-Terminen. In der Mitte des Bildes kann man den 9. Dezember 2022 als Veröffentlichungstermin für das Upgrade für die aktuelle Konsolen-Generation ausmachen.

Wie bei allen Leaks handelt es sich dabei um ein Gerücht. Bisher hat CD Projekt Red, der Entwickler, nichts über einen konkreten Release-Termin herausgegeben – außer Termin-Verschiebungen. Dennoch scheint das Datum durchaus plausibel zu sein. Es ist ein Freitag, ein beliebter Tag für Veröffentlichungen und der Termin liegt im vierten Quartal 2022, das Release-Fenster, dass auch bisher genannt wurde.

Wie viel wird das Next-Gen-Upgrade von The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S kosten? Wenn man das Spiel bereits für PS4 und Xbox One besitzt: gar nichts. CD Projekt Red hat bereits angekündigt, dass es sich dabei um ein kostenloses Upgrade handeln wird.

The Witcher-Fans haben ohnehin Grund zur Freude, nicht nur über das kostenlose Next-Gen-Upgrade eines der beliebtesten Spiele aus dem Franchise. Neben der nächsten Netflix-Staffel der Serie arbeitet der polnische Videospiele-Entwickler auch an einer neuen Trilogie. Derzeit befinden sich gleich zwei weitere Spiele in Entwicklung.

The Witcher 3: Wild Hunt ist jetzt für Windows PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. PS5- und Xbox Series X/S-Version sollen noch dieses Jahr erscheinen.

