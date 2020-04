The Walking Dead: Vermisster Charakter lebt noch und kehrt zurück

The Walking Dead - Sydney Park, die Anführerin von Oceanside - (C) AMC

USA – Vor vielen Staffeln bestand die Serie aus nur wenigen Charakteren. Diese Zeiten sind schon lange vorbei und wenn man Spoilern glaubt, wird die Welt von The Walking Dead noch größer. Nun meldete sich eine Schauspielerin, Sydney Park, dass ihr Charakter noch am Leben ist.

Mit jeder neuen Staffel wurden neue Gruppen und Gemeinden entdeckt. Alexandria, Hilltop, Oceanside, Sanctuary, das Königreich und bald auch noch etwas Größeres. Kein Wunder, dass nicht in jeder Folge jeder Charakter zu sehen ist. Wenn man 7 Folgen nicht am Bildschirm ist, dann stellt sich die Frage: Lebt der Charakter überhaupt noch?

The Walking Dead: Was ist los in Oceanside?

Seit der achten Folge der aktuellen zehnten Staffel hat man Cyndie (gespielt von Sydney Park) nicht mehr gesehen. Immerhin ist sie die Anführerin von Oceanside. Sie bekam null Screenzeit, seit der Rückkehr der Serie aus der Winterpause.

In einer Serie, wie dieser, ist das Überleben der Charaktere nicht garantiert. Wir haben schon viele Hauptcharaktere abdanken sehen: Abraham, Glenn, Lori, Karl und so weiter. Die Liste ist nach fast 10 beendeten Staffeln wirklich lang. Außer Daryl. Der überlebt alle.

Oceanside-Anführerin lebt! – Fans von Cyndie dürfen aufatmen!

Sydney Park bestätigte in einem Interview mit WhereistheBuzzTV, dass ihr Charakter noch lebt: “Ich kann nichts sagen, aber ich bin noch am Leben.” Sie gibt uns leider auch keinen Hinweis auf die letzte Episode der zehnten Staffel, die auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Als die Covid-19-Pandemie in den USA startete war die Folge gerade in der Post-Produktion. Wann die finale Episode nun endlich zu sehen sein wird, weiß man anscheinend auch nicht bei AMC.

Der Start von Staffel 11 von The Walking Dead ist ebenfalls noch unbekannt. Die Produktion kann derzeit nicht gestartet werden. Da wird auch eine anderen beliebte Charakterin in die Serie zurückkehren.

The Walking Dead: Finale der Staffel 10 zeigt Whisperer-Krieg

Ohne euch mit Spoilern vollzupumpen, wenn ihr die Serie auf Netflix schaut und erst im Herbst darauf zugreifen könnt: Es steht ein großer Whisperer-Krieg im Finale der 10 Staffel bevor. Die Sound-Effekte konnten nicht rechtzeitig, vor Ausbruch des Coronavirus, fertiggestellt werden. Folge 16 wird also irgendwann im Laufe des Jahres gezeigt, genauso wie das Spin-Off World Beyond. Wir werden einen wütenden Beta sehen, der auf die letzte große Bastion unserer Helden zuläuft. Der große Krieg zwischen Gut und Böse scheint unausweichlich. Und wer verdammt ist der Charakter hinter dieser Maske?