The Legend of Zelda: Ocarina of Time - (C) Nintendo

Was wäre wenn der Klassiker vor fast 25 Jahren mit heutigen Standards dargestellt werden würde? Ein Fan namens Yianni Papazis hat sich an die Arbeit gemacht und zeigt uns den Klassiker so wie wir ihn noch nie gesehen haben. Nämlich in der Unreal Engine 4.

Legend of Zelda: Ocarina of Time 4DS

Dass Yianni Papazis zur Demonstration von The Legend of Zelda: Ocarina of Time in der Unreal Engine 4 den Marktplatz und die Zitadelle der Zeit gewählt hat ist erschreckend wie auch beeindruckend zugleich. Er hätte auch einfach die hylianische Steppe vorführen können und es hätte uns optisch ebenso überzeugt. So hat er sich mit Hyrule-Stadt sehr viel Arbeit aufgehalst. Schließlich stellt er jedes Detail sämtlicher Gebäude dar, welche er beim Schwenken der Kamera deutlich demonstriert. So bekommen wir zum ersten Mal den Marktplatz und die Zitadelle der Zeit aus allen Perspektiven zu sehen. Auch die Musik hören wir in einer neuen Version. Noch nie hat die Zitadelle der Zeit so mächtig gewirkt. Sehr gelungene Arbeit!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nintendo ist kein Fan

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: laut der Summe aller Kritiken auf Metacritic die Nummer 1 aller Videospiele. Zurecht. Da die Schar von Fans regelrecht facettenreich ist bekommen wir von talentierten Hobbyprogrammierern immer wieder Klassiker in moderneren Interpretationen zu sehen. Leider sieht Nintendo so etwas nicht gerne und schaltet solche Werke nach und nach aus. Schade eigentlich.

Bis dato kann man den Titel offiziell auf dem Nintendo 64, auf dem GameCube und auf der Virtual Console der Wii und Wii U spielen. Dann gibt es noch das tolle Remake auf dem Nintendo 3DS. Dennoch ist es schon an der Zeit, dass wir zumindest einen Port von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch bekommen. Dessen Release zum 35. Geburtstag von The Legend of Zelda aber naheliegend ist. Schließlich wurde da glücklicherweise Super Mario 64 auch nicht ausgelassen.

Ziemlich sicher erwartet uns kein Remake, aber vermutlich würde dabei zu viel vom Charme des Klassikers verloren gehen. So ergötzen wir uns immer noch an den Klassikern wie sie waren und blicken in die Zukunft zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Quelle: youtube.com via Yianni Papazis