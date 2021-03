The Last of Us Part 2 Mod ersetzt Ellie, um Joel spielbar zu machen

The Last of Us Part II - © Sony Interactive Entertainment

The Last of Us Part 2 war mit Abstand das umstrittenste Spiel aus dem Jahr 2020. Der Naughty Dog-Titel wurde von einigen, die das Spiel aufgrund seiner Erzählung und die Tötung von Joel als „sinnlos“ empfanden. Für diejenigen, die nichts mehr lieben würden, als The Last of Us Part 2 noch einmal zu spielen, aber diesmal Joel zurück zu haben, scheint es, dass ein Modder ihn anstelle von Ellie wiederbeleben konnte.

YouTuber smasher248 hat die Szene aus der Gegend aufgenommen, in der Ellie und Dina gegen die Wölfe antreten, nachdem sie entführt wurden, und Ellie für einige kostbare Momente durch Joel ersetzt. Wir sehen, wie Joel mit der Pistole in der Hand durch das Gebäude rennt und seine gegerbte Lederjacke trägt, die viele emotionale Gefühle hervorruft, da die Spieler sie das letzte Mal nach Joels Tod im Schrank hängen sahen.

Leider ist Joels Stimme in diesem Mod immer noch Ellies, da es ziemlich schwer wäre sie herauszunehmen, aber es ist immer noch schön, Joel wieder zu sehen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Es gibt auch einen weiteren Clip von Smasher, in dem Joel Ellies Platz in der legendären „Take on Me“ -Szene einnimmt, aber auch hier singt Ellie und nicht Joel. Die Szene ist zwar ein wenig seltsam, aber auf witzige Weise, da seine Hand nicht einmal den Hals der Gitarre hält!

Smasher sagt im Kommentarbereich des Videos, dass ihr nächstes Ziel darin besteht, gegen Abby anzutreten. Für diejenigen, die es hassten, wie alles gelaufen ist, gibt es möglicherweise ein zukünftiges Video, in dem Joel Abby aus dem Weg räumt, anstatt umgekehrt.

Während wir abwarten, was Naughty Dog als nächstes auf Lager hat, was eine völlig neue IP sein könnte, können Spieler The Last of Us Part 2 aktuell exklusiv auf der PlayStation 4 genießen.