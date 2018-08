Mit der Entwicklung der Glücksspielindustrie wurde dieser Generation eine ganz neue Welt spannender und interessanter Spiele vorgestellt, und die Spieleentwickler beginnen erst Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Heutzutage steht uns fast jedes Casinospiel mit ein paar Mausklicks zur Verfügung. Spiele, von denen unsere Eltern nur träumen konnten, als sie jünger waren…

Hier sind ein paar Beispiele:

Tarzan Slot

Tarzan ist ein Microgaming Slot mit 5 Walzen und 40 Gewinnlinien. Auf allen Geräten ab 40 Cent pro Spin spielbar, basiert es auf Edgar Rice Burroughs Dschungelheldcharakter. Bei gestapelten Wilds gibt es ein Bonusrad, bei dem Sie das Rad drehen, um Geldmultiplikatoren bis zum 18-fachen Ihres Einsatzes zu gewinnen, einen Jackpot-Preis bis zum 1.000-fachen Ihres Einsatzes, den Pick-a-Potamus Bonus, bei dem Sie Flusspferde auswählen, um Geldpreise zu gewinnen und die Freispiel-Funktion, bei der Sie 12 Freispiele erhalten und von rollenden Walzen und 15 wachsenden Wild-Stapeln profitieren – ein ausgezeichnetes Markenspiel von Microgaming!

Big Bang Theory Slot

Aristocrat Gaming hat einen großen Gewinn durch die Sicherung der Rechte an The Big Bang Theory erzielt. Das Spiel nutzt die einzigartige Spielkonsole des australischen Spielemachers, mit der Fans von ihrem Batman-Slot vertraut sein. Es verfügt über einen 84-Zoll-Bildschirm mit einer vollen 4k-Auflösung sowie Touchscreen-Funktionen, die Sie direkt in die Action bringen.

Das Spiel selbst ist ein 3-Walzen-Slot, auf dem Walzen die Hauptdarsteller präsentieren, sowie andere Highlights wie das weiche Kätzchen, warme Kätzchen und ein Bazinga-Symbol. Das Spiel enthält ein Bazinga-Feature, das ein riesiges Glücksrad zum Drehen bringt und dabei riesige Gewinne einbringt, sowie ein Penny-zentrisches Freundschaftsspiel, bei dem große Gewinne erzielt werden können, wenn passende Wildsymbole auftauchen.

Guns N‘ Roses Slot

Guns N ‚Roses ist ein NetEnt-Slot, der auf einer der erfolgreichsten Rockbands der Welt basiert. Mit Musik der legendären Band gibt es im Basisspiel expandierende Bands und zufällig ausgelöste Bonus-Features. Das Beste ist das Feature Appetite for Destruction Wild, bei dem ein kreuzähnliches Wild auf den Walzen landet. Es gibt noch mehr Bonus-Features, wobei die Encore Freispiel-Funktion die beste ist – ein Bandmitglied wird so gewählt, dass es sich wie ein Wild für jeden freien Spin verhält und auch auf einer der drei mittleren Walzen gestapelt erscheint. Epische Veröffentlichung von NetEnt!

Zusammenfassung

Obwohl das 20. Jahrhundert eine Reihe von großen Veränderungen im Spielautomatenspiel erlebte, werden Slots sich mit neuer Technologie weiterentwickeln. Ob Sie ein begeisterter Spieler oder ein kompletter Anfänger sind, Spielautomaten können von Menschen aller Art genossen werden.

