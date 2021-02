Super Mario 64-Fans fügen dem Spiel Ray-Tracing hinzu

Super Mario 64 - (C) Nintendo

Super Mario 64 ist eine Ikone in Nintendos Katalog. Das Spiel führte Nintendo-Fans in eine 3D-Welt ein, von der Mario fast jeden Zentimeter erkunden konnte. 1996 wurde Neuland betreten. Im Jahr 2021 zeigt Das Spiel sein Alter. Aus diesem Grund hat eine Gruppe von Moddern an einem PC-Anschluss herumgebastelt, der über verbesserte Grafiken verfügt und jetzt auch Ray-Tracing enthält.

Die Fans haben Mario 64 im Laufe der Jahre auf vielfältige Weise modifiziert, einschließlich der Aufnahme von Peach’s Castle in GoldenEye 007. Das Spiel ist jedoch in die Jahre gekommen, weshalb dieser PC-Port des Spiels fantastisch ist.

Das Hinzufügen von Ray-Tracing zu im Spiel verändert das Aussehen des Spiels drastisch. Die Wassereffekte sind vielleicht das erste, was der Spieler bemerkt, wenn YouTuber Dario in die Wet-Dry-Welt eintaucht. Der Schimmer des Wassers sieht im Vergleich zum sehr flachen Blau des ursprünglichen Super Mario 64 beeindruckend aus. Die Ray-Tracing Funktion ist einer der großen Fortschritte der letzten Jahre. Leistungsstärkere Grafikkarten können in Spielen wie Control beeindruckende Lichteffekte erzielen. Auf Super Mario 64 angewendet sieht es wie ein völlig anderes Spiel aus als die ursprüngliche Version von 1996.

Während die Fans sehr aufgeregt waren, als Super Mario 3D All-Stars angekündigt wurde, ist der in diesem offiziellen Bundle enthaltene Super Mario 64 ein ziemlich unkomplizierter Port ohne Ray-Tracing. In dieser Version sehen die Reflexionen auf dem Wasser, das von den Feuerbällen erzeugte Licht und das Summen der Elektrizität der Verstärker (der schwebenden Metallkugeln) alle so beeindruckend aus.

Manchmal weicht ein Mod wesentlich stärker vom Original ab, wie der zum Beispiel der Doom Mario 64-Mod. Die HUD wurde von Doom übernommen, während andere Aspekte der Grafik überarbeitet wurden, um Mario 64 in eine Doom-Variante zu verwandeln. Das muss viel Zeit in Anspruch genommen haben. Die Zeit die sich viele Fans nehmen um derartige Projekte umzusetzen ist erstaunlich.

Selbst wenn Nintendo mit einer Urheberrechtsbeschwerde gegen die Urheber des PC-Anschlusses kommt, kann dies die Fans zwar verlangsamen, aber nicht aufhalten. Es tauchen immer wieder neue Fan-Projekte auf, um zu sehen, wie Ray-Tracing in derartigen Spielen funktioniert.

Super Mario 64 ist ab sofort als Teil von Super Mario 3D All-Stars auf Nintendo Switch verfügbar.