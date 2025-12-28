Studie: Super Mario Bros. und Yoshi Titel verhindern Burnout und steigern die Lebensfreude

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie zeigt, dass klassische Nintendo Titel wie Super Mario Bros. und Yoshi Titel, das Risiko für Burnout bei jungen Erwachsenen senken und überhaupt die Lebensfreude erhöhen können.

Wie wurde die Studie durchgeführt?

Die Fachzeitschrift JMIR Serious Games hat die Studie veröffentlicht. In der Studie haben Forscher Daten aus 41 ausführlichen Interviews durchgeführt. Zusätzlich wurde eine Querschnittsbefragung von 336 weiteren Teilnehmern durchgeführt. Die Befragten waren Anfang 20. Die Geschlechterverteilung war ausgeglichen.

Was wurde untersucht?

In der Studie wurde untersucht wie Videospiele wie Super Mario Bros. und Yoshi auf die Psyche junger Erwachsener wirken. Dabei wurde das Augenmerk besonders auf Staunen, dem Empfinden von Glück und des Burnout-Risikos gelegt.

Was war das Ergebnis der Studie?

Ein eindeutiges Ergebnis war, dass beim Spielen dieser Videospiele für die Spieler das Gefühl von kindlichem Staunen hervorgerufen wurde. Dabei handelt es sich um einen Zustand von Emotionen wie Neugier und Freude, welche man mit Kindheitserinnerungen verknüpft. Dieses empfundene Glücksgefühl spielt eine wichtige Rolle um Burnout-Risiken zu verringern. Zwar hängen diese Auswirkungen nicht direkt zusammen, aber je höher das Glücksempfinden ist, desto niedriger das Burnout-Risiko.

Erholung für die Seele

Allein das Durchschreiten der bunten Welten dieser Videospiele fühle sich wie eine Erholung für die Seele an und sei mit einem angenehmen Aufenthalt in einem Park vergleichbar. Deshalb bieten diese Videospieltitel für viele Erwachsene, welche unter chronischem Stress, Druck im Job oder ständige digitale Erreichbarkeit leiden, eine Form von emotionaler Entspannung.

Keine Nostalgie

Es wird betont, dass dies kein Effekt von bloßer Nostalgie sei, sondern, dass bewusst solch liebevoll gestalteten Videospiele über psychisch positive Umgebungen für den Spieler verfügen. Damit ist das Videospielen nicht nur Zeitvertreib, sondern kann als Ergänzung zur Förderung der psychischen Gesundheit betrachtet werden.

Videospiele ersetzen keine Medizin, aber sie können unseren Alltag nicht nur verschönern, sondern auch unsere Seelen erholen lassen. Deshalb werden wir alle weiterhin Super Mario Bros. und Yoshi-Titel spielen.

Quelle: games.jmir.org

