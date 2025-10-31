Stranger Things 5 wird zwei Geheimnisse lüften, auf die Fans seit Staffel 1 warten

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die letzte Staffel von Stranger Things soll genau das tun, was viele Fans seit 2016 fordern: den Kreis schließen. Die Duffer-Brüder sagen, Staffel 5 sei darum herum gebaut, offene Fragen aus der ersten Season endlich zu beantworten – und zwar zwei ganz zentrale. Stranger Things 5 wird viele Geheimnisse der letzten Staffeln lüften!

Los geht’s bei Netflix am 26. November 2025 mit Teil 1, weiter am 25. Dezember mit Teil 2, bevor das große Finale am 31. Dezember gleichzeitig auf Netflix und in ausgewählten US-Kinos läuft.

Das steckt hinter dem „Upside Down“

Laut Matt Duffer beantwortet Staffel 5 zuerst die Frage: „Was ist das Upside Down wirklich?“ Bis jetzt wissen wir nur, dass es eine Schattenversion von Hawkins ist, die 1983 „eingefroren“ wurde, voller Monster steckt und von Vecna bzw. dem Mind Flayer kontrolliert wird. In der neuen Staffel soll ein großer Teil der Handlung direkt dort spielen, inklusive jeder Menge aufwendiger VFX-Shots.

Die Showrunner sagen, dass all das schon in Staffel 1 geplant war, aber erst jetzt komplett gezeigt werden kann. Heißt: Wir sehen endlich, warum diese Welt so aussieht, wer sie formt und welche Rolle Vecna darin wirklich spielt.

Warum wurde Will Byers ausgesucht?

Die zweite Frage ist fast noch spannender: Warum wurde ausgerechnet Will Byers in Folge 1 entführt? Matt und Ross Duffer sagen, dass Staffel 5 genau das auflöst und dass Wills Storyline bewusst wieder ins Zentrum rückt, weil die Serie ja mit ihm begonnen hat (via Entertainment Weekly). Ross Duffer verweist sogar auf Staffel 2 („The Castle“) als wichtigen Hinweis: Will stand da bereits in Verbindung zum Mind Flayer und damit zu Vecna.

Im neuen Trailer hört man Vecna zu Will sagen: „Du wirst mir noch ein letztes Mal helfen.“ Also: Will war nie ein Zufallsopfer, er war Teil von Vecnas Plan, und Staffel 5 erklärt, wie diese Verbindung funktioniert und weshalb Hawkins ohne Will nicht gerettet werden kann.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Der neueste Trailer deutet eine große Opferrolle an, die Showrunner sagen aber nur, dass sie „nichts mehr zurückhalten“. Es könnte also jemanden aus der Hauptgruppe treffen. So viel Spannung und Energie habe ich selten in einem Trailer erlebt, wie diesem (oberhalb).

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!