Steht eine Ankündigung der Elden Ring Entwickler bevor?

Sinan HuemerIch bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Steht was Großes an bei FromSoftware?

In den letzten Tagen haben neue Einträge auf SteamDB ordentlich Staub aufgewirbelt… und Fans fragen sich: Kommt bald eine große Ankündigung von FromSoftware?

Das wichtigste Indiz aktuell: Das Datenblatt für Armored Core VI: Fires of Rubicon wurde aktualisiert.

Die SteamDB führt seit Kurzem eine neue „Letzte Änderung“-Nummer für Armored Core VI: und das weckt Hoffnungen.

Für gewöhnlich bedeutet so ein Update entweder einen neuen Patch, ein DLC oder idealerweise eine komplette neue Ankündigung.

Und gerade weil FromSoftware kein kleiner Entwickler ist, gehen viele davon aus, dass mehr dahinterstecken könnte als nur ein Bugfix.

Warum gerade „Armored Core“?

„Armored Core VI“ war 2023 das große Comeback der Mech-Serie… mit umfangreicher Mechanik, freier Mech-Anpassung und den typischen High-Speed-Gefechten,

für die FromSoftware bekannt ist.

Weil das Spiel gut angekommen ist und die Entwickler (laut Community und Berichten) durchaus offen für DLCs oder Erweiterungen sind, liegen Spekulationen nahe.

In Foren und Subreddits sind Fans aktuell ziemlich euphorisch aber vorsichtig. Einerseits gibt’s Stimmen, die sofort von DLC oder gar neuem Spiel sprechen.

Andererseits warnen viele davor, Erwartungen nicht zu hochzuschrauben: Ein SteamDB-Update könnte auch schlicht technische Gründe haben.

Wann könnte es etwas Neues geben?

Spannend: Der nächste große Anlass, bei dem FromSoftware etwas ankündigen könnte, ist laut Spekulationen die kommende Ausgabe der The Game Awards…

traditionell eine Plattform für große Gaming-News. Wenn, dann dürfte der Winter spannend werden.

Ich würde sagen: Die Chancen stehen gut, dass FromSoftware eben mehr plant als nur ein kleines Update. Das SteamDB-Update ist zwar kein Garant…

aber allein der Kontext macht neugierig. Für Fans von Mechs, schnellen Action-Games und dem typischen From-Software-Vibe könnte die nächste Ankündigung richtig genial sein.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 3 + 5? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.