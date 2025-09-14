Star Wars Outlaws im Test: Packt die Switch 2 das was man der PS4 nicht zugetraut hat?

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Die Switch 2 Version überrascht mit schönen Bildern und einer flüssigen Performance.

Das erste Star Wars Abenteuer, wie es vermutlich LucasArts gemacht hätte.

Mehrere Genres in einem Star Wars Titel vereint.

Star Wars Outlaws ist ein Open-World Action-Adventure Videospiel, welches von Massive Entertainment entwickelt worden ist. Es wurde im vorherigen Jahr von Ubisoft auf PS5, Xbox Series X/S und Windows veröffentlicht. Am 04.09.2025 ist der Titel auch auf der Switch 2 erschienen. Wir haben uns den Gürtelholster abermals umgeschnallt und uns dieses mal auf der neuen Nintendo Konsole im Star Wars Universum strafbar gemacht. Hier geht es zu unserer PC-Review vom letzten Jahr.

Zwischen den alten Episoden

Die Story von Star Wars Outlaws ist zwischen den alten Star Wars Filmen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt. Während die Rebellen sich gegen das allmächtige Imperium auflehnen, gewinnen die Verbrechersyndikate im Universum immer mehr Macht. Der Anführer Sliro Barsha des Syndikats Zerek Besh lässt bei einem Treffen mit den rivalisierenden Syndikaten Crimson Dawn, die Pykes und die Hutten, deren Anführer liquidieren um so seine Macht zu festigen.

Kay Vess‘ Auftritt

Zur gleichen Zeit möchte Kay Vess aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit ihre Heimatwelt Canto Bight verlassen. Allerdings hat die auf einem Dachboden lebende junge Frau aufgrund ihrer Armut keine Möglichkeit dazu und muss deshalb kriminell sein. Es gelingt ihr mit einem gestohlenen Schiff Canto Bight zu verlassen. Allerdings nicht ohne die Wut von Sliro Barsha auf sich zu ziehen, welcher nun auch sie eliminieren will. Sie legt auf ihrer Flucht auf dem Planeten Toshara eine Bruchlandung hin. Zum Glück muss sich Kay nicht alleine durchschlagen, denn sie kann auf ihren treuen Begleiter Bix, einem kleinen Merqaal, zählen.

Es gab nicht genug Schurkinnen in unserem Leben

Die Story von Star Wars Outlaws führt uns abseits von Jedis, Lichtschwertern und Heldentaten. Man schlägt sich durch die Unterwelt der Galaxis, bricht Gesetze am laufenden Band und muss auch immer wieder Verzweiflungstaten begehen. Man stiehlt, man hehlt, man schießt zuerst. Wie es sich für eine Gesetzlose gehört, gehört man auch nicht einem Verbrechersyndikat an, sondern erledigt Jobs von allen Rivalen. Während das ein Syndikat die treuen Dienste schätzt, zieht man gleichzeitig den Unmut der anderen Syndikate auf sich. Dies kann man allerdings mit einem Verrat an dem letzten oder auch während der Mission aktuellen Auftraggeber schnell wieder wettmachen.

Ein guter Ruf bei einem der Syndikate Crimson Dawn, den Pykes und den Hutten, bringt Vorteile wie Zugänge versperrter Zonen, welche einem die Möglichkeit gibt, dass wohlgesinnte Syndikat zu bestehlen. Hat ein Syndikat Kay auf dem Kieker, so machen dessen Schergen einem das Leben auch auf den Straßen schwer. Schauplätze sind mehrere Planeten, sowie auch das All. Diese können zu Fuß, mit Gleiter oder mit dem Raumschiff erkundet werden.

Aggressive Verhandlungen

In den Missionen von Star Wars Outlaws kann geschlichen werden. Aber man muss nicht. Die Gegner können still und leise aus dem Weg geräumt werden. Geht etwas schief, so muss man wohl wie Anakin es in Episode 2 nannte, „aggressive Verhandlungen“ geführt werden. Damit es nicht so weit kommt, kann man sich von seinem tierischen Freund Nix unterstützen lassen. Er kann Gegner bestehlen, ablenken oder sogar attackieren. Sind keine Gegner in Sicht so kann er Knöpfe drücken oder Gegenstände holen.

Um Türen zu öffnen müssen Schlösser mit Drücken eines Taktmusters geknackt werden. Kredits findet man überall in feindseligen Stützpunkten oder kann diese mit Glücksspiel gewinnen. Beispielsweise mit Wetten von Fathier Rennen (aus Episode 8) oder sogar einer Runde des aus Star Wars berüchtigten Kartenspiels Sabacc gewinnen.

Nintendos Performance

Da Nintendo in den letzten Dekaden jedes mal so selbstbewusst gewesen war und technisch hinter der Konkurrenz geblieben ist, weiß man, dass man bei Ports von anderen Systemen mit optischen und leistungstechnischen Abstrichen zu rechnen hat. Mit dieser Konsolengeneration hat man bereits die Spieler mit einem sehr gelungenen Cyberpunk 2077 Port auf der Switch 2 überrascht. Dass das aktuelle Star Wars Outlaws der nächste große Port für die Hybridkonsole sein wird, hat abermals überrascht. Allerdings war man sich sicher, dass dieser Port nicht mit den Versionen auf der PS5 und Xbox Series X/S mithalten kann.

Star Wars Outlaws auf der Switch 2

Sobald man Star Wars Outlaws auf der Switch 2 zu spielen beginnt, fällt einem die Kinnlade herunter. Die Star Wars Welt sieht tadellos aus. Die Details sind da. Nichts ruckelt. Man sieht in die Ferne. Die Lichteffekte samt Raytracing funktionieren. Auch die Schattenwürfe und Spiegelungen sind vorhanden. Alles erinnert an die PS5-Version! Natürlich ist nicht jedes kleine Detail vorhanden, wie es eine Maschine, welche mehrere Kilo wiegt und im Zimmer steht, durchrechnen kann. Einen Unterschied würde man aber auch nur merken, wenn man die Bilder gleichzeitig nebeneinander vergleichen würde.

Die Switch 2 kann mehr als man dachte!

Hier und da ist mal etwas in Star Wars Outlaws unscharf und manche Objekte erscheinen plötzlich, wenn man mit dem Speeder über die Planetenoberfläche gleitet, auch die Ladezeiten sind ein paar Sekunden länger. Ansonsten ist es beachtlich was man auf einer portablen Videospielkonsole der Welt gerade vorgemacht hat. Bandai Namco könnte sich hier für Elden Ring und DRAGON BALL: Sparking! ZERO eine Scheibe abschneiden. Man muss auch anmerken, dass es aufgrund der technischen Anforderungen keine PS4 Version von Star Wars Outlaws gibt.

Klingt ganz nach Star Wars

Bei einer Story welche in der klassischen Star Wars Zeit angeordnet ist, dürfen kraftvolle Klänge welche an die zeitlosen John Williams Soundtracks erinnern nicht fehlen. Diese setzen beispielsweise ein, sobald man erwischt wird und man die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich gezogen hat. Befindet man sich in der Unterwelt, so wird man auch von coolen Beats begleitet. Die Geräusche klingen für jeden Star Wars Fan vertraut.

Auch die Dialoge und Synchronisation von Star Wars Outlaws glänzen mit Charme. Besonders das was Kay sagt unterhält. Man hört ihr gerne zu. Auf deutsch, als auch auf englisch. Der Charme der Figuren leuchtet in der düsteren Unterweltwelt.

Fazit zu Star Wars Outlaws Gold Edition

Star Wars ist zurück! Seit der Auflösung von LucasArts und der endlosen Dekade mit der alleinigen Lizenz bei EA, was wenige Star Wars Titel zur Folge hatte, hat man mit Lucasfilm Games endlich einen Banner gefunden um allen Videospielentwicklern die Chance zu geben Videospiele in einer weit entfernten Galaxis zu entwickeln. Was Massive Entertainment da geschaffen hat, dürfte der beste Star Wars Titel seit dem Disney Deal sein. Es fühlt sich an als wäre Star Wars nie anders gewesen.

Bei der Veröffentlichung letztes Jahr gab es zwar aufgrund des Angebots von mehreren Editions und eines noch unfertigem Videospiels viel schlechte Publicity. Diese haben aber mit dem heutigen Star Wars Outlaws nichts mehr zu tun. Der Titel brilliert nicht nur als cooles Star Wars Videospiel, welches mehrere Genres miteinander vereint, sondern zeigt auch eine technische Leistung, an welche Nintendo Fans schon lange nicht mehr glauben durften. Dank farrik! Warum hat das so lange gedauert?

