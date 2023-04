Star Wars Battlefront 3 war so gut wie fertig

Star Wars Battlefront war einer der besten Shooter die DICE und EA auf dem Markt hatten. Ein qualitativ guter Shooter im Setting von Star Wars. Mit den ikonischen Kulissen, mit den Sounds und Charakteren die man kennt. Als EA mit der totalitären Kauf-Politik für die sie berühmt sind, den zweiten Teil quasi mit Release zu Grabe trug. War dieses Franchise quasi tot. Ein ehemaliger Entwickler sagt aber nun, dass Star Wars Battlefront 3 fast fertig war.

I feel like it’s been long enough now to come out and say Star Wars Battlefront III was gonnae be legit incredible and the fact it got cancelled 2 yards from the finish line is an absolute crime. Gamers don’t know what they were robbed of. https://t.co/zZUu8JR3iV

WERBUNG

— Michael Barclay (@MotleyGrue) April 16, 2023