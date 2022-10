Star Trek Picard – Finale Season Trailer

Die Serie Star Trek Picard steuert auf ihr Finale zu. Mit der dritten Staffel soll diese Serie ihr Ende finden. Und es scheint ein absolut fulminantes Ende zu werden. Der erste Trailer zur finalen Staffel 3 ist veröffentlicht worden und ich kann es kaum abwarten. Nicht etwa wegen der Story, sondern wegen der vielen bekannten Gesichter.

Star Trek Picard Finale: Wen haben wir denn da alles?

Der Finale Staffel Trailer zu Star Trek Picard beginnt schon mit einem bekannten Namen. Dr. Beverly Crusher aus Star Trek The Next Generation gespielt von Gates McFadden gesellt sich zu Jean Luc Picard in der aktuellen Serie. Wo wir bereits Riker, Troy, Data, Seven of Nine und nun in Staffel 2 sogar Q wieder sehen durften. Aber der Trailer verspricht noch viele mehr.

Lt Comander Geordi La Forge a.k.a. LeVar Burton und Lt Worf gespielt von Michael Dorn sind auch wieder auf einer Mission zusammen mit Captain Picard. Ein wahrhaft epischer Fan Moment die Crew der Enterprise aus der Next Generation Serie wieder so vereint zu sehen. Aber selbst da setzt der Trailer für das Finale von Star Trek Picard noch eines oben drauf.

Denn am Ende sehen wir Brent Spiner wieder in seiner Figur Data auftauchen. Aber es freut sich niemand. Denn es ist Datas durchwegs bösartiger Zwilling Lore. Diese letzte Staffel wird wohl einige Überraschungen parat haben. Und wenn man auf IMDB die Cast-Liste betrachtet, findet man einen Charakter mit dem ich nie gerechnet hätte. Denn sogar die künstliche Intelligenz Moriarty soll wohl wieder erscheinen. Shut up and take my Subscription!

