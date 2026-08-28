Star-Citizen: Squadron 42 abermals verschoben, kommt erst 2027

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Lange Zeit galt 2026 als Release-Fenster für die Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen, Squadron 42. Daraus wird allerdings nichts. Cloud Imperium-Chef Chris Roberts hat den Sci-Fi-Film zum Selberspielen auf das zweite Quartal 2027 verschoben. Ein genauer Release-Termin soll in den kommenden Wochen/Monaten folgen.

Es gibt sogar einen konkreten Grund für die Release-Verschiebung: „Ich möchte auf keinen Fall meinen geistigen Nachfolger von Wing Commander, in den zwölf Jahre Herzblut und harte Arbeit geflossen sind, gleichzeitig mit dem Hype um GTA 6 veröffentlichen“, so Roberts in einem Brief an die Community (via Golem.de).

Im kommenden Oktober werden diverse Content-Creator und Journalisten zu einem internen Spieletest bei Cloud Imperium eingeladen.

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