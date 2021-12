STALKER 2: Shadow of Chernobyl – Macht Platz am SSD-Speicher!

STALKER 2 - (C) GSC Game World

STALKER 2: Shadow of Chernobyl wird ein echt “mächtiges” Spiel werden. Der kommende Survival-Horror-First-Person-Shooter von GSC Game World ist auf dem Weg zum Release anscheinend größer geworden.

Unter den vielen (zeit-)exklusiven Xbox Series X/S-Spielen ist STALKER 2 sicherlich eines der interessantesten Titel. Bereits auf der E3 2021 beeindruckte es mit seiner sehr realistischen Grafik und der düsteren Atmosphäre, die wir bereits aus dem Vorgänger kannten. Interessierte Spieler müssen jedoch einiges an Speicherplatz auf der neuesten Xbox-Konsole einräumen: 180 Gigabyte werden nun benötigt.

Advertisment

Laut dem Microsoft Store (US) benötigt STALKER 2: Shadow of Chernobyl 180 GB Speicherplatz auf eurer Xbox Series X/S! Dies ist etwas überraschend, wenn man bedenkt, dass es im Juni sowohl für die Xbox Series X/S als auch für den PC mit einer Größe von 150 GB aufgeführt wurde. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das Spiel in Ultra HD 4K und 60FPS+ auf der Xbox Series X laufen soll.

STALKER 2: Systemanforderungen für den PC haben sich (noch) nicht verändert

Wir haben die Systemanforderungen des Shooters auf Steam überprüft, dort werden weiterhin 150 GB angegeben:

Es ist durchaus möglich, dass die weiteren 30GB für ein Textur-Paket vorgesehen sind. Wer also “noch bessere” Details haben möchte, könnte sich dieses Textur-Paket herunterladen. Diese Praxis kennt man auch aus anderen Spielen, wie Call of Duty. Warum sollte nicht auch GSC Game World diese Grafik-Erweiterung anbieten. Xbox Series S-Spieler würden also nur 150 GB herunterladen und müssten so ziemlich fast alles löschen, was sich auf ihrer “500 GB”-Festplatte befindet.

STALKER 2: Shadow of Chernobyl erscheint am 28. April 2022 für Xbox Series X/S und PC und startet am ersten Tag mit dem Xbox Game Pass. Übrigens werdet ihr keine Gefährten im Spiel haben, sondern den Horror von Chernobyl alleine bestreiten müssen!