STALKER 2 Release: Warum gibt es aktuell Rückerstattungen?

STALKER 2 wurde auf ein “unbestimmtes Datum” verschoben und bei Steam wird der Release des Ego-Shooters mit 23. Dezember 2023 angegeben.

Wann erscheint STALKER 2? Wie Berichte darlegen, hat Microsoft damit begonnen Spielern, die STALKER 2: Heart of Chornobyl vorbestellt haben, Rückerstattungen zu gewähren, da das Release-Fenster des Spiels jetzt ungewiss ist.

Was ist passiert? Wie die polnische Webseite xgp.pl berichtet, hat “Xbox Vorbestellungen für STALKER 2 storniert”. Verantwortlich für die Spieleentwicklung ist das ukrainische Studio GSC Game World, dessen Mitarbeiter teilweise nach Tschechien umgezogen sind, um am Spiel weiterzuarbeiten. Xbox erstattet nun Vorbestellkunden das Geld, weil STALKER 2 auf ein “unbestätigten Termin in der Zukunft” verschoben wurde. Im Microsoft Store kann man derzeit keine Vorbestellung für das Spiel aufgeben.

STALKER 2 Release: Bereits mehrmals verschoben

Das Entwicklerteam von GSC Game World ist derzeit gespalten. Ein Teil sitzt in der Ukraine, der andere arbeitet in Tschechien weiter an STALKER 2. Erst im Juni veröffentlichte der Entwickler GSC Gameworld ein Entwicklungstagebuch. Der Eintrag zeigte, wie sich der Krieg auf das Team und seine Arbeit ausgewirkt hat. Nicht alle Mitarbeiter konnten nämlich die Ukraine verlassen, teilweise hat sich das Team sogar den Streitkräften des Landes angeschlossen, darunter der führende KI-Entwickler Dmytro Iassenev, Community Manager Oleksii Ivanov und Narrative Designer Maksym Hnatkov.

Wann können wir mit STALKER 2 rechnen?

Die Gesamtsituation legt nahe, dass wir mit einer erheblichen Release-Verschiebung rechnen müssen. Die Verschiebung dauert wohl nicht Monate, sondern sogar ein bis zwei Jahre! Allerdings im Anbetracht der Situation ist das allzu verständlich. Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto länger werden wir auf das Spiel warten müssen.

STALKER 2 hat einen Abbruch und viele Verschiebungen hinter sich!

Andererseits gab es bereits einige Release-Verschiebungen für den Open World-Shooter. Ursprünglich wurde die Fortsetzung von STALKER im Jahr 2010 angekündigt und sollte 2012 veröffentlicht werden. Diese Version des Spiels wurde jedoch abgesagt. GSC Game World im Dezember 2011 sogar offiziell aufgelöst.

Ende 2014 wurde das Studio neu aufgemacht, um an dem Echtzeit-Strategiespiel Cossacks 3 zu arbeiten, dass 2016 für Windows PC veröffentlicht wurde. 2018 wurde STALKER 2 erneut angekündigt und war für eine geplante Veröffentlichung im Jahr 2021 geplant. Bei der E3 2021 erfuhren wir, dass es auf den 28. April 2022 verschoben wurde. Anfang des Jahres – noch vor dem Krieg – verschob der Entwickler STALKER 2 erneut auf Dezember 2022. Nachdem der Krieg zwischen der Ukraine und Russland begonnen hatte wurde als neues Veröffentlichungsdatum 2023 ausgegeben.

STALKER 2 befindet sich für Windows PC und Xbox Series X/S bei GSC Game World in Entwicklung. Bereits zum Release-Tag wird der Open World-Shooter im Xbox Game Pass erhältlich sein.

