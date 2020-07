Stalker 2 erscheint für Xbox Series X und kommt in den Game Pass

S.T.A.L.K.E.R. 2 - (C) GSC Game World

Das Xbox Games Showcase, das nun ausgestrahlt wurde, bot einen bedeutenden ersten Einblick in eine Reihe neuer Projekte, die bei Microsoft und seinen Partnern in Arbeit sind. Das Unternehmen gab frühzeitig bekannt, dass jeder gezeigte Titel auf Game Pass verfügbar sein wird. Halo Infinite, State of Decay 3 und ein viertes Fable-Spiel sorgten während des Events für Furore, aber auch eine Reihe von Spielen von Drittanbietern standen im Rampenlicht.

Einer der größten dieser Titel war Stalker 2, die Fortsetzung von GSC Game Worlds kultklassischem Survival-Horror-Shooter. Das Spiel erhielt nicht nur einen atemberaubenden Filmtrailer mit mehreren dunklen, unheimlichen Landschaften, sondern der Titel soll auch seinen Weg zu Xbox Series X und Game Pass finden, wenn er zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Stalker 2: So unheimlich ist die Umgebung

Der Trailer selbst führt die Zuschauer durch eine Reihe von gruseligen Umgebungen innerhalb der Zone: die Haupteinstellung der Stalker-Serie, die in eine alternative Verlaufsversion der Tschernobyl-Version fällt. Das Filmmaterial zeigt eine Reihe von eindringlichen Militärbasen, verlassenen Geisterstädten, dunklen Bunkern und, am gruseligsten von allen, von Horror befallenen Labors, in denen verdrehte, mutierte Monster kultiviert werden. Für Fans der Serie ist dies alles selbstverständlich. Für „zarte“ Gamer ist der Titel sicher nichts.

Worum geht es im Spiel von GSC Game Worlds?

Für diejenigen, die noch nie die Gelegenheit hatten, Stalker zu spielen, dreht sich die Geschichte um die oben genannte Tschernobyl-Zone. Ein Gebiet voller mutierter Monster und seltsamer übernatürlicher Anomalien. In diesem eingezäunten Gebiet suchen Söldner, die als Stalker bekannt sind, nach paranormalen Schätzen und Artefakten, um finanzielle Gewinne zu erzielen. Viele suchen nach den legendären Geheimnissen, die im Zentrum der Zone liegen. Das letzte Spiel der Serie, Stalker: Call of Pripyat, wurde 2009 veröffentlicht. Um die Serie wurde ruhig, bis Stalker 2 im Jahr 2018 angekündigt wurde. Viele bemerken, dass die Mechanik der ursprünglichen Trilogie ziemlich veraltet ist, und es wird fantastisch zu sehen sein, was moderne Technologie mit solch einer Kult-Serie anfangen kann. Immerhin läuft das Spiel auf der Unreal Engine.

Stalker 2 wird für PC und Xbox Series X verfügbar sein. Ein Termin steht noch nicht fest. Es gibt Hinweise auf einen Release im Jahr 2021, aber das sind nur Spekulationen.