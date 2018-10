Kurztrips ins Ausland liegen im Trend. Vor allem Städtereisen innerhalb Europas sind schwer angesagt, vor allem jetzt im Herbst. Viele Reisende greifen zum günstigen Angebot der Billigflieger, um von A nach B zu kommen. Doch Verbraucher können auch Alternativen nutzen. Bus oder Bahn können sinnvoller und vor allem kostengünstiger sein. Und welche Städte sind besonders teuer oder günstig? Hier ein Überblick.

Mal eben kurz weg

Viele Urlaubsfreudige nutzen ein verlängertes Wochenende oder Brückentage für einen kurzen Trip nach Italien, Spanien oder ein paar Tage in Stockholm oder Amsterdam. Je nach Reiseziel scheint das Flugzeug die erste Wahl. Billig-Airlines locken mit günstigen Tickets. Doch ist man mit dem Flieger immer auch am günstigsten und schnellsten am Ziel? Es gibt Alternativen wie Bus und Bahn, die mitunter schneller ans Ziel bringen und weitere Vorteile haben, vor allem für die Umwelt. Denn bei Flügen müssen Reisende immer lange Wartezeiten am Flughafen und unter Umständen längere Anfahrten mit einplanen. So bieten sich etwa mit der Bahn günstige Touren von München nach Wien an, von Düsseldorf nach Amsterdam oder von Frankfurt nach Paris.

Mit Angeboten sparen

Viele Zugstrecken bieten kaum Unterschiede zwischen Flieger und Bahn. So dauert die Fahrt von Köln nach London etwa fünf Stunden, die Fahrt von Frankfurt nach Amsterdam rund vier Stunden und von Hamburg nach Kopenhagen dauert es etwa fünf Stunden. Vor allem von Nord nach Süd oder umgekehrt ist die Bahn in vielen Fällen schneller. Billigflüge haben vor allem den Preisvorteil, wenn Kunden frühzeitig buchen. Doch ähnliche Spartickets gibt es auch, wenn man früh bei der Bahn oder Busunternehmen bucht. Bei Bus und Bahn fallen etwa zusätzliche Kosten für das Gepäck weg. Bei der Deutschen Bahn kann man schon für 20 bis 30 Euro ins Ausland fahren, wenn man drei bis sechs Monate vorab bucht. Ähnliches gilt für die Österreichische Bundesbahn, wo es auch nach Italien, Slowenien, Tschechien, Polen, Ungarn oder in die Slowakei geht. Züge lohnen sich auch, weil man entspannt lesen oder im Internet surfen kann, um einen Blick auf sportwette.net/casino/888-casino-bonus-code zu werfen.

Günstige Kurzstrecken bei Fernbussen

Fernbusse sind ebenso eine preisgünstige Alternative. So fahren Reisende je nach Anbieter von Berlin nach Prag oder Breslau für 15 bis 20 Euro bei einer Fahrtzeit von etwa vier Stunden. Außerdem gibt es bei Bus und Bahn interessante Tickets wie Interflix-Tickets oder Interrail-Angebote, die für knapp 100 Euro fünf europäische Ziele ansteuern. Zur Wahl stehen Ziele aus 28 Ländern. Dafür hat man drei Monate Zeit. Bei der Bahn kostet es etwa 200 Euro für ein Reiseziel.

Stressfrei mit Bus und Bahn

Für viele Reisende sind Zugreisen oder Busfahrten entspannter und stressfreier als lange Autofahrten oder Flugreisen. Auch wenn die Reisezeit vielleicht etwas länger ist, kann das Ruhe bringen und entschleunigen. So kommen Reisende entspannter am Urlaubsziel an. Bus und Bahn sind dabei ideal für flexible Reisende. An Wochentagen können die Fahrkarten nochmals günstiger sein als am Wochenende. Es ist Geschmacksache, aber für Familien mit Kindern ist das eigene Auto vielleicht entspannter, obwohl es bei der Bahn auch Familienabteile gibt.

Flugreisen und die Umwelt

Auch wer gerne fliegt, muss berücksichtigen, dass das Fliegen Nachteile für die Umwelt mit sich bringt. So stoßen Flugzeuge viele Treibhausgase aus. Zudem wird vor Landungen jede Menge Kerosin abgelassen. Dennoch sind Auto und Flugzeug die beliebtesten Verkehrsmittel. Gerade innerhalb Deutschlands und für Trips ins benachbarte Ausland sind Bus und Bahn gute Alternativen. Ausnahmen sind bestimmte Städte wie Porto, Dublin oder Athen, die mit dem Flugzeug am besten erreichbar sind, weil die Anreise mit Auto, Bahn und Fähre zeitaufwendig ist. Viele beliebte Metropolen sind jedoch entspannt und schneller mit dem Flieger erreichbar, wie eben Prag, Paris oder London, was natürlich immer auch vom Startpunkt abhängt.

Städtereisen im Frühjahr und Herbst

Wie erwähnt eignen sich vor allem Frühjahr und der Herbst für kurze Ausflüge in die beliebten Metropolen Europas. Das Wetter spielt mit, die Touristen sind noch etwas weniger vorhanden und die Sehenswürdigkeiten sind noch nicht ganz so überfüllt. Allerdings kommen neben den Kosten für die Anreise noch Kosten vor Ort dazu. Und das kann teuer werden mit Essen gehen, Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten und Tickets für öffentliche Verkehrsmittel. Das Geld, das man für die Anreise mit Bus und Bahn gespart hat, ist dann schnell wieder ausgegeben.

Der ADAC hat daher einige Städte Europas verglichen und eine Rangliste mit den Städten mit den niedrigen und höheren Nebenkosten erstellt. Die deutschen Städte Berlin und München etwa liegen im Vergleich im Mittelfeld. Die serbische Hauptstadt Belgrad landet auf dem ersten Platz der günstigen Metropolen, Norwegens Hauptstadt Oslo dagegen ist die teuerste Stadt. Im Vergleich ging es unter anderem um Preise für Eintritt ins Museum, Tagestickets für den öffentlichen Personennahverkehr, Stadtrundfahrten oder den Besuch im Zoo. Doch es gibt große Unterschiede. Während man für etwa 15 Euro die genannten Angebote in Belgrad erhält, zahlt man in London allein rund 30 Euro Eintritt in den Zoo. Dafür sind Museen wie die National Gallery oder British Museum kostenfrei. In Oslo bezahlt man für ein Nudelgericht knapp 20 Euro, in Budapest knapp fünf Euro. Vor allem Stadtrundfahrten und Zoobesuche schlagen zu Buche.

Insgesamt landen Belgrad, Zagreb, Ljubljana, Prag und Budapest im Ranking bei den günstigen Städten vorne, bei den teuren Zielen landen Amsterdam, Zürich, Madrid, Kopenhagen, London, Paris und Oslo an der Spitze. Berücksichtigen müssen Reisende natürlich auch die Kosten für Übernachtungen im Hotel oder ähnliches.

Vergleichen und Sparen

Wer den Städtetrip günstig gestalten möchte, kann einige Tipps und Tricks nutzen, um mehr Budget vor Ort zu haben. Bereits bei der Anreise lohnt es sich, Flugtickets, Bahn-Fahrkarten und Bustickets zu vergleichen. Oft lohnt es sich frühzeitig zu buchen, wobei häufig drei, vier Monate bereits genügen. Sparen kann man auch, wenn man flexibel ist, was etwa Flughäfen oder Bahnhöfe angeht. Interessant können auch bestimmte Reisezeiten sein. Günstige Unterkünfte bieten Hostels und Jugendherbergen. Mit Blick auf touristische Highlights und Sehenswürdigkeiten bieten viele Städte City-Pässe, die Vergünstigungen oder auch kostenlose Einlässe bieten. Oft lohnt es sich auch, bereits zuhause Tickets für Sehenswürdigkeiten zu buchen, um Kosten zu sparen und sich das Schlange stehen zu sparen. Kirchen und Museen bieten zudem bestimmte Zeiten mit freiem Eintritt an. Auch hier heißt es vorab vergleichen und informieren.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.