Sportwetten platzieren: Erfolg auf lange Sicht – ist das wirklich möglich?

Sicherlich hat nahezu jeder Leser schon einmal Kontakt mit einem Wettanbieter gehabt. Sei es während einer TV-Werbung, ein Banner im Internet oder man ist an einem Wettlokal vorbeigelaufen – Sportwetten sind allgegenwärtig. Auch von Sportfans hört man gelegentlich, wie großartig Sportwetten doch sind und welche Gewinne damit erzielt werden können. Sofern man sich dann jedoch einmal die Rekordgewinne der Buchmacher ansieht, merkt man schnell, dass an diesen Aussagen etwas nicht stimmen kann.

Nicht einmal 5% aller Tipper schaffen es, über einen längeren Zeitraum, einen Gewinn einfahren zu können. Genau aus diesem Grund ist der Markt der Wetten auch stark umkämpft und es gibt inzwischen sicherlich über 100 verschiedene Anlaufstellen, um eine Wettabgabe im Internet platzieren zu können.

Doch wie schafft es ein kleiner Teil die Buchmacher zu ärgern und langfristig einen Gewinn einfahren zu können? Wir haben uns dieses Thema mit einem bekannten Redakteur der Szene angesehen. Wie man es schaffen kann, mit Sportwetten den ein oder anderen Euro erspielen zu können, wollen wir euch nun aufzeigen.

Das Wichtigste zuerst – die Wahl des Buchmachers

Unter den zahlreichen Wettanbietern befinden sich immer wieder auch schwarze Schafe, die ohne eine gültige Glücksspiellizenz agieren. Bei einem solchen Buchmacher ist nicht sichergestellt, dass ein Gewinn überhaupt ausgezahlt wird. Genau aus diesem Grund sollte vor der Anmeldung auf verschiedene Eigenschaften geachtet werden. Hierzu gehören:

Seriosität (Wird anhand der Lizenz, Sponsoring und Auszeichnungen bemessen)

Sicherheit (SSL-Verschlüsselung und regelmäßige Updates sollten kein Fremdwort für den Anbieter sein)

Wettangebot (Neben einer Fußballwette gibt es zahlreiche weitere Sportarten, die im Wettangebot vorhanden sein sollten)

Wettquoten (Umso höher die Wettquoten ausfallen, umso besser fällt auch der Gewinn im Erfolgsfall aus)

Kundenservice, Zahlungsmethoden, Anzahl der Wettmöglichkeiten und natürlich Bonusaktionen für Neu- und Bestandskunden

Wer auf diese Faktoren vor einer Anmeldung achtet, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf den Wettanbieter „Wettarena DE“ stoßen. In allen oben aufgelisteten Bereichen macht der Buchmacher eine tolle Figur und ist somit eine seriöse Anlaufstelle für eine Wettabgabe im Internet.

Langfristig einen Gewinn einfahren – du selbst hast es in der Hand

Zurück zu unserem eigentlichen Thema – dem langfristigen Gewinn mit Sportwetten. Im Grunde genommen bist du der Haupt-Charakter und bestimmst selbst, ob langfristig ein Gewinn zustande kommt. Disziplin, die Eigenschaft sich wertvolle Informationen anzusehen und daraus Schlüsse ziehen zu können, ist das höchste Gut und führt bei den erfolgreichen Tippern zu einem langfristigen Gewinn.

Anhand verschiedener Beispiele wollen wir dir nun aufzeigen, wie auch du mit einer Sportwette einen Gewinn erzielen kannst. Sofern dir dies gelingen sollte, solltest du auf dem Boden bleiben und unseren weiteren Tipps folgen, welche wir dir ebenfalls gleich präsentieren werden.

Informationen sind das A und O bei einer Wettabgabe

Bundesliga-Fans werden uns sicherlich zustimmen, wenn wir sagen, dass wir über den Augsburger Sieg gegen den Rekordmeister aus München stark überrascht waren. Sicherlich wird hier der ein oder andere Tipper einiges an Guthaben verbrannt haben, da er auf den FC Bayern München gewettet hat.

Doch wer hätte nicht auf den Rekordsieger getippt, da dieser laut den Buchmachern der glasklare Favorit war? Die Antwort ist ganz einfach – erfahrene Wettfreunde. In den letzten vier Spielen konnte der Rekordmeister keinen Sieg mehr einfahren und befindet sich aktuell in einer „mittelmäßigen Form“. Genau bei solchen Kleinigkeiten, solltest du aufmerksam hinsehen und diese in deine Wettabgabe einfließen lassen. Ebenfalls wichtig sind Ausfälle, Sperren, die teaminterne Stimmung und bei vielen anderen Sportarten, wie beispielsweise der Formel 1, auch das Wetter.

Lasse die verschiedensten Informationen nicht außen vor, sodass du das Risiko deiner Sportwette einschätzen kannst. Sollte dieses zu hoch ausfallen, suche dir eine andere Wette heraus und beginne erneut mit der Informationsbeschaffung.

Verluste sollten analysiert werden – Fehler in Zukunft vermeiden

Kommt es bei einer Wettabgabe zu einem Verlust, ist dies sehr ärgerlich. Dennoch kannst du auch aus einer verlorenen Wette deine Schlüsse ziehen. Analysiere die Partie erneut und schaue dir an, welche wichtige Information dir entgangen ist. Sofern der Fehler gefunden wurde, gilt es diesen in Zukunft zu vermeiden.

Viele Neueinsteiger greifen nach einer verlorenen Wette automatisch zu einem höheren Einsatz, um das Guthaben schnell wiedergewinnen zu können. Geht auch diese Wettabgabe verloren, befindet man sich schnell in einer Abwärtsspirale und muss gegebenenfalls eine erneute Einzahlung tätigen.

Einsatz richtig platzieren – setze dich mit dem „Money-Management“ auseinander

Den richtigen Einsatz zu finden, ist oftmals gar nicht so einfach. Grundsätzlich gilt es jedoch, dass du niemals zu viel deines Guthabens auf eine Wette platzierst. Erfahrene Wettfreunde, die regelmäßige Gewinne einfahren, tippen beispielsweise mit 1-2% ihres gesamten Guthabens.

Vor allem zu Beginn ergeben sich hieraus nur kleine Gewinne, sodass es stockend vorangeht. Bedenke jedoch, dass du deinen Einsatz erhöhen kannst, nachdem du mehrere Wettabgaben gewonnen hast, da so auch dein Kapital ansteigt.

Schätze immer ab, wie hoch das Risiko bei deiner Wettabgabe ist. Umso risikoreicher die Wette ist, umso niedriger sollte der Einsatz ausfallen, damit es nicht zu einem hohen Verlust kommt.

Quoten vergleichen und sich immer die höchsten Gewinne sichern

Unser letzter Tipp geht an erfahrene Wettfreunde. Im Internet gibt es zahlreiche Portale, bei denen du die besten Wettquoten finden kannst. Mit einem Vergleich aller Quoten der Buchmacher kannst du schnell die höchste Quote finden, sodass du dir bei einer erfolgreichen Sportwette auch den höchsten Gewinn sichern kannst.

Vor allem weil bei mehreren Buchmachern ein Konto eröffnet werden muss und man über Guthaben auf einem E-Wallet verfügen muss, eignet sich dieser Tipp nur für Sportwetten Fans, die bereits erste Erfahrungen mit der Wettabgabe gemacht haben.

Unser Fazit: Es ist möglich, dauerhafte Gewinne einstreichen zu können

Für viele Sportfans mag es trotz unserer Tipps nicht glaubhaft wirken, dass man mit Sportwetten auch über einen längeren Zeitraum einen Gewinn einfahren kann. Wer jedoch diszipliniert und mit einer neutralen Einstellung an das Thema herantritt und unsere Tipps befolgt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell einen Gewinn einfahren können.

Erwähnen möchten wir an dieser Stelle noch, dass es sich bei einer Sportwette um Glücksspiel handelt. Somit spielt immer auch das Glück mit und es wird nicht dauerhaft zu zahlreichen Gewinnen kommen. Ebenfalls sollte man sich stehts selbst unter Kontrolle haben, während man eine Wette platziert. Eigene Limitierungen hinsichtlich des maximalen Einsatzes am Tag oder eine Aktivitätslimitierung helfen dabei. Sollte dennoch einmal das Gefühl einer „Spielsucht“ aufkommen, lassen sich im Internet zahlreiche Anlaufstellen finden, die dir sofort weiterhelfen können.