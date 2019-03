Zahlreiche Spiele ziehen ihren Erfolg aus der realistischen und spannenden Sportsimulation. Zu erinnern sei an dieser Stelle nur an die Fifa-Reihe, die sich bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten über hohe Absätze freut. Doch woran kann ein ansprechendes Sportgame eigentlich erkannt werden? Wir werfen einen Blick auf wichtige Aspekte.

Die stetige Verbesserung

Viele Sportspiele zeichnen sich dadurch aus, dass es für die Fans in jedem Jahr von Neuem möglich ist, sich über den nächsten Teil zu freuen. Die Voraussetzung dafür bleibt die Weiterentwicklung des Spiels. Die Entwickler müssen ein großes Interesse daran zeigen, Jahr für Jahr neue technische Details in das Spiel einfließen zu lassen. Denn erst unter dieser Voraussetzung wird es möglich sein, sich über die Dauer am Markt zu behaupten und auf die Qualitäten aufmerksam zu machen.

Die stetige Verbesserung zeigt sich einerseits auf der Ebene der Grafik. Durch die Tatsache, dass die Rechenleistung der Konsolen in den letzten Jahren immer weiter stieg, war es auch für die Entwickler möglich, mit ihrem Produkt die nächsten Schritte zu machen. Weiterhin muss es auf dem Gebiet des Gameplays gelingen, deutliche Vorteile zu erringen. Von Jahr zu Jahr wurde die Steuerung der Spiele in den letzten Jahren realistischer und ansprechender. Gelingt dies, so ist bereits eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Game geschaffen.

Im Interesse der Zielgruppe

Blickt man in diesen Tagen auf die Werbebanden der Sportstadien, so wird schnell deutlich, welche Interessen der Zielgruppe ganz klar aufgegriffen werden sollen. Auf der einen Seite ist dies die Affinität für Videospiele. Auf der anderen Seite gelingt es auch den Sportwetten, auf diesen Zug aufzuspringen. Sie werben an der Seite des Spielfeldes ebenso erfolgreich um neue Kunden. Dies liegt nicht zuletzt an attraktiven Bonusangeboten, wie sie zum Beispiel mit dem bet365 Angebotscode 2019 genutzt werden können.

Gemeinsame Emotion

Der ganz große Durchbruch gelang den Sportspielen, als sie endlich auf dem Gebiet der Vernetzung agieren konnten. Durch den Multiplayer wurde den Akteuren mit einem Mal die Chance geboten, gegenseitig in einen Wettbewerb zu treten und die eigene Leistung dort unter Beweis zu stellen. Diese Form der gemeinsamen Emotion war dafür verantwortlich, dass die Verkaufszahlen noch einmal in die Höhe schnellten und weitere finanzielle Vorteile von den Entwicklern erschlossen werden konnten.

Die gemeinsame Emotion wird weiterhin auf dem Gebiet des E-Sports forciert. Dort wird das Spiel zur alles entscheidenden Grundlage der Begegnungen. Professionelle Gamer müssen sich in jedem Jahr neu auf die Veränderungen in ihrem Spiel einstellen. Die Entwickler schaffen auf diese Art und Weise eine Dynamik, die dem Wettbewerb ganz klar zugute kommt und dort neue Möglichkeiten schafft. Je besser ein Game dazu in der Lage ist, diese Form der gemeinsamen Emotion zu schaffen, desto größere Erfolge sind ihm auf lange Sicht zuzuschreiben, die sich vielleicht bislang noch nicht erkennen lassen.

Diese Parameter lassen unter dem Strich schon erkennen, welches Game die Massen begeistern kann. Ein genauer Blick auf das heutige Angebot lohnt sich in jedem Fall. Dies liegt nicht zuletzt an den Neuentwicklungen, welche den Spielern heute zur Verfügung stehen.