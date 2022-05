Splatoon 3: Waffen aus den bisherigen Titeln sind wieder dabei

Laut Nintendo werden in Splatoon 3, neben vielen neuen Waffen, auch die selben standardmäßigen Waffen, aus den vorhergegangenen Teilen, wieder vorkommen. Ein Bild untermauert das Ganze.

Viele Splatoon Fans, hatten die Angst, dass das Waffenarsenal mit Splatoon 3 geringer als bisher ausfallen würde. Nun hat Nintendo offiziell über Twitter bestätigt, dass sämtliche Waffen, welche in den beiden vorhergegangen Teilen zur Auswahl gestanden sind, nun auch in Splatoon 3 zum Einsatz kommen werden.

Nintendo hat bei der Bestätigung via Tweet, passend ein Bild mit Inklingen und Oktariern hinzugefügt, welche mit den verschiedensten Waffen bis an die Zähne bewaffnet sind:

CONFIRMED: All the basic weapons from previous games will be returning for #Splatoon3! pic.twitter.com/XrhdG6Exgy

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) May 2, 2022